Sanidad ofrecerá contratos de tres años a los Mir de Familia recién especializados El Sindicato Médico considera insuficiente la medida y reclama que los nombramientos sean interinos indefinidos

La oferta mejora, eso no parece discutible. Y si hasta la fecha, en el mejor de los casos, un médico que acababa de terminar su especialidad en Familia y Comunitaria recibía una oferta de seis meses de contrato y además no les llegaba a todos los recién titulados, en la próxima promoción, la del mes de mayo, habrá sobre la mesa un contrato de tres años. Así lo anunció ayer el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Una respuesta a las críticas contra la intención de la Administración sanitaria de contratar para casos excepcionales a facultativos recién titulados, es decir, graduados sin Mir.

No ha habido voz que no se manifestara en contra. Sindicatos, plataformas de defensa de lo público, sociedades científicas, colegios ofíciales, organizaciones vecinales y de usuarios... hasta lograr revertir tal intención que, por otra parte, es práctica bastante habitual en otras comunidades como Andalucía, y desde hace años, ante la grave carencia en todo el país de profesionales.

Sacyl ha puesto sobre la mesa esta medida para un centenar de Mir recién titulados este año y otras medidas como una mejor remuneración para las acumulaciones de jornada en los casos en que existan dificultades para encontrar sustitutos; la recuperación de la productividad –que ya pactó con la Cems–; así como otras que ya han sido trasladadas al Ministerio de Sanidad como la reclamación, en más de una ocasión, del incremento de la oferta de plazas de formación en las especialidades con mayores problemas; así como una convocatoria extraordinaria para hacer el MIR de Medicina de Familia y agilizar la acreditación de nuevas unidades docentes o el aumento del número de plazas existentes.

Sáez Aguado acusó de cierta «resistencia» en el equipo de María Luisa Carcedo en el Ministerio de Sanidad para lanzar una convocatoria MIR extraordinaria. El consejero insistió, según recoge Ical, en que los problemas actuales no son responsabilidad de este gabinete, sino de las decisiones que se adoptaron hace diez u once años, así como a «errores» en la planificación. Por ello, recalcó que la solución debe ser articulada por las comunidades y el Ministerio de Sanidad.

La contratación a tres años no convence al Sindicato Médico que reclama una oferta como interinos indefinida. «En primer lugar para cubrir las vacantes, hay que hacer nombramientos sin plazos y si algunos puestos son de difícil cobertura por su localización o características, habrá que incentivarlos para los que lleguen y para los que ya están. Si hay residentes a los que no les interese determinado destino habría que garantizarles igualmente trabajo indefinido con sustituciones y otros dado que todos estamos de acuerdo en que médicos faltan y va a seguir así; luego no es desproporcionado hacer la oferta a ese centenar que les garantice estabilidad y perspectivas de futuro», explica José María Soto. De no ser así, «la competencia entre comunidades que ya existe provocará que se los lleven otras.Es insuficiente y además incumple lo ofrecido por el propioSacyl en la mesa sectorial. Ellos mismo hablaron de indefinidos. Esto que ofrecen ahora es una tomadura de pelo».

También ayer, el consejero, junto al gerente de Sacyl, Rafael López, y el director de Asistencia, Alfonso Montero, presidió el grupo de trabajo creado para analizar la Atención Primaria. Después de «discutir si el portavoz de la plataforma Luis Ocampo podía estar o no en este encuentro logramos empezar a trabajar porque algunos como nuestro Sindicato Médico o Satse estamos cansados de estas peleas que no conducen a nada en vez de enfrentarnos al problema y ponernos a trabajar», destaca Soto.

Finalmente, el sector, grupos políticos y la Junta lograron ayer llegar al acuerdo de crear tres nuevos subgrupos de trabajo para abordar la complejidad de la Atención Primaria entre los que los diferentes participantes del Consejo de Salud se distribuirían para analizar desde la planificación y estructura que debería tener este primer nivel asistencial hasta la organización interna, cartera de servicios o cupos, entre otros aspectos y, por último, abordar la atención continuada, la formación, investigación o urgencias, entre otros aspectos. Nuevas reuniones previstas para dentro «de una o dos semanas» aún no se ha cerrado la fecha concreta, avanzarán sobre este diseño y todos los subgrupos conocerán, a través del coordinador de cada uno, el trabajo de los demás. A la par, el Ministerio de Sanidad desarrollará su propios trabajo.