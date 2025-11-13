Sanidad abrirá nuevas unidades de reproducción asistida en Burgos, León y Salamanca

E. N. Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

La Consejería de Sanidad ampliará el próximo año la prestación de reproducción humana asistida, con la creación de tres nuevas unidades en Burgos, León y Salamanca, una vez que ha sido implantada la ampliación de la prestación, por encima de la cartera del Sistema Nacional de Salud, para las mujeres hasta 42 años, incluidas aquellas con hijos previos, y para los hombres hasta los 60 años.

Esta es una de las principales novedades del capítulo de Atención Especializada, el de mayor peso en los presupuestos de la Consejería de Sanidad, cuyo proyecto se eleva a 3.049 millones de euros, y que este jueves presentó en sede parlamentaria el responsable de esta área, Alejandro Vázquez. Además, la Consejería continuará aplicando medidas para mejorar las listas de espera, manteniendo el esfuerzo presupuestario y organizativo que ha permitido reducir las demoras y el número de pacientes en espera quirúrgica, de consultas o de pruebas diagnósticas.

Del mismo modo, se consolidará y mejorará la atención al ictus, una de las patologías con mayor impacto sanitario y social. Tras la implantación completa del 'código ictus' y la creación de unidades específicas en todas las áreas de salud, incluidas Ávila, El Bierzo, Palencia y Zamora, la Consejería de Sanidad pondrá en marcha un nuevo software de apoyo a la interpretación de las exploraciones radiodiagnósticas y radiointervencionistas, para un abordaje más preciso y la mejora de la toma de decisiones.

El capítulo de Atención Especializada para 2026 también contempla el impulso de la cirugía robótica mínimamente invasiva, ya implantada en todas las áreas de salud, y el desarrollo de la medicina personalizada y de precisión en especialidades como oncología, cardiología, psiquiatría o alergología. Asimismo, se continuará desplegando el Plan Integral de Enfermedades Raras, el refuerzo de los cuidados paliativos, con un modelo específico pediátrico y otro para adultos, y la ampliación de los hospitales de día oncológicos y oncohematológicos.

Salud mental

La Consejería también avanzará en nuevos modelos de atención domiciliaria y en la coordinación con los servicios sociales, a través de programas como 'A gusto en casa' o 'Intecum', que proporcionando entornos adaptados y atención a domicilio para personas con dependencia, discapacidad o enfermedad avanzada.

Dentro de la estrategia de Atención en Salud Mental, la Consejería prevé fortalecer la red de detección y alerta para prevenir el suicidio; ampliar las consultas de psicogeriatría a todas las áreas de salud, y acercar la atención en salud mental a la atención primaria, llevando profesionales de psiquiatría, psicología y enfermería especializada a más centros rurales.

También, se promoverán buenas prácticas en enfermería, con más Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC®), y se mojará la atención a pacientes con ELA, con más coordinación entre especialidades, enfermeras gestoras de casos, unidades multidisciplinares y camas específicas de media estancia o paliativos.

Temas

Sanidad