Sáez Aguado pide al Ministerio abordar los problemas de financiación de la Sanidad El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, se reúne com la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. / Juan Lázaro / Ical El consejero se reunió con la ministra María Luisa Carcedoy aseguró que el modelo de financiación actual «no da respuesta a la suficiencia» en las comunidades autónomas EL NORTE Valladolid Miércoles, 7 noviembre 2018, 21:24

El consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sáez Aguado, reclamó este miércoles al Ministerio de Sanidad la celebración de un consejo interterritorial que aborde de manera monográfica «los problemas de financiación del Sistema Nacional de Salud». Así se lo trasladó a la ministra del ramo, María Luisa Carcedo, en el encuentro que mantuvieron durante algo más de una hora en la sede del ministerio, en Madrid.

El consejero puso sobre la mesa la escasez de los recursos con los que cuentan los servicios ssanitarios autonómicos, incluido el de Castilla y León, porque el modelo actual «no da respuesta a la suficiencia, y las comunidades tenemos que poner recursos al modelo para poder financiar los servicios públicos esenciales». Una situación que se ve agravada con la necesidad de incorporar recursos humanos y de tecnología que «empujan el gasto sanitario».

En este sentido, manifestó que «no vale con un yo invito y tú pagas sistemáticamente», poniendo como ejemplo el caso de la oferta de medicamento para la hepatitis C, que supuso un coste de 2.000 millones de euros que avanzaron las comunidades autónomas. Con el copago «ocurre lo mismo», por lo que demandó que los anuncios hechos por parte del Gobierno del Estado de reducción del copago «tengan un correlato presupuestario».

Sin embargo, en cuanto a revisar ese modelo de financiación, no albergó muchas esperanzas tras este encuentro ya que, como recordó, «el Gobierno ya ha dicho que no va a reformar el modelo ahora». No obstante, Sáez propuso que en ese pleno monográfico se elabore un «documento de consenso» que posteriormente sea trasladado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el que tiene la competencia. «Eso le he pedido a la ministra, que hablemos de suficiencia de la sanidad y de la evolución del modelo», subrayó.

Especial atención le quiso dedicar a la que consideró una necesidad, la de modificar los criterios de aportación en la prestación farmacéutica de los menores con alguna discapacidad, afectados por enfermedades raras o con cáncer, a los que se debe otorgar una tarjeta sanitaria individual y específica. El consejero recordó que las Cortes de Castilla y León ya instaron en su momento al ministerio para la elaboración de esta tarjeta individual para que no esté vinculada a los padres y se pueda dotar de más recursos ya que son pacientes con necesidades especiales.

Más médicos y pediatras

En otro orden de cosas, el consejero autonómico trasladó a la ministra su preocupación por el déficit de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria que afecta actualmente a todas las comunidades, y la necesidad de buscar posibles soluciones a corto plazo e iniciativas para los próximos años. En este sentido, según informó el consejero, la minstra se mostró en disposición de abordar el problema y conocer qué se está haciendo desde las comunidades autónomas.

Del mismo modo apostó Sáez por abordar algunas cuestiones pendientes relacionadas con el RDL sobre el acceso universal al SNS, en especial su desarrollo reglamentario y su financiación. Sáez solicitó por eso incluir en el orden del día del próximo pleno ordinario del consejo, que se celebrará el día 15 de noviembre, un apartado para analizar la financiación de esta iniciativa.