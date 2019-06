Renault anuncia que «está trabajando» en cuarto plan industrial para España Desayuno informativo con el presidente de Anfac y de Renault España, José Vicente de los Mozos, y ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. / EP José Vicente de los Mozos destaca a Valladolid y Palencia como pilar importante en los planes de la compañía EL NORTE Valladolid Jueves, 27 junio 2019, 13:10

El responsable de la alianza Renault-Nissan en España, José Vicente de los Mozos, ha anunciado este jueves que la empresa «está trabajando en un cuarto plan industrial» para España y que lo harán público «en el momento adecuado».

De los Mozos ha asegurado durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid que «Renault ha demostrado en los momentos más complicados» su implicación en «Valladolid, Palencia, Castilla León y España» y ha detallado que Valladolid y Palencia son «un pilar importante», ya que «fabricamos vehículos que son importantes dentro del grupo firma como el Captur y el Megane».

«Los planes estratégicos están para demostrar que somos competitivos» y «tenemos que saber qué es lo que queremos para 2025, porque hay que ir pensando en la transformación de ciertas fábricas», donde será necesaria la formación de los empleados «que llevará tiempo».

«Fabricamos millón y medio de vehículos en España, fabricamos un millón de cajas de velocidades en Sevilla y facturamos más de 8.000 millones de euros» ha recordado De los Mozos sobre las cifras de Renault en España, cifras que en conjunto como alianza Renault-Nissan llegan más de 10.500 millones de euros en facturación y es «la primera multinacional en inversión en España».

Un pacto de Estado para el sector

De los Mozos también defendió la necesidad de un «pacto de Estado» sobre el sector de la automoción para «no poner en peligro la joya de la corona», que supone «el 16 por ciento del PIB» de este país y que afronta ahora mismo «ocho meses de caídas en el mercado nacional». Según dijo, el sector comparte el objetivo de descarbonización fijado por el Gobierno, pero pide una transición paulatina: «Está muy bien pensar en 2040, pero hay que sacar adelante la cuenta de resultados».

Durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum lanzó varios mensajes críticos con la labor del Gobierno, en presencia tanto de la ministra de Industria, Reyes Maroto, como de la de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La ministra Reyes Maroto durante el desayuno informativo. / EP La ministra confía en poder atraer empresas chinas fabricantes de baterías para vehículos eléctricos La ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, mostró este jueves, durante su intervención el Fórum Europa, su confianza en que España pueda ser capaz de atraer a fabricantes chinos de baterías de vehículos eléctricos. Así se expresó Maroto en este evento organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que se encargó de presentar al presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos. En cuanto a la posible implantación de fabricantes chinos en España, destacó que el Gobierno, junto a la patronal de componentes Sernauto, va a organizar en otoño un foro en España con el que pretende ampliar los contactos realizados recientemente en su visita institucional al gigante asiático. En relación a este proyecto, destacó que hay seis empresas españolas interesadas en desarrollar una tecnología europea propia. Además, sobre el sector del automóvil, destacó que se encuentra en «un momento de profundo cambio» por la electrificación, la conducción autónoma y el desarrollo del vehículo conectado.

Para De los Mozos diferentes factores como el cambio de hábitos de movilidad de los consumidores, la exigencia de reducción de emisiones y la revolución tecnológica de los vehículos suponen retos para la industria de la automoción en España para adaptarse a la realidad de que «mañana el coche será un iPhone con ruedas». A su juicio, España es «un gran país», pero «muy complicado» porque «el mundo se mueve rápido». «Nosotros somos lentos a la hora de transformar».

El presidente de ANFAC dijo que no solo «el cliente anda despistado» sino que desde la industria no saben «qué va a pasar» con el sector en el futuro. «Necesitamos estabilidad, dennos estabilidad», pidió De los Mozos al Gobierno, para quien todos los cambios que afectan al sector «evidentemente» van a tener «un impacto en la actividad de las fábricas», si bien aclaró que no tiene «miedo» a lo que eso pueda suponer porque «será un empleo diferente» el que se necesite. «El proveedor que haga cables tendrá que reconvertirse», manifestó a modo de ejemplo. Y es que, insistió, los cambios tecnológicos y de hábitos de consumo están provocando que haya que adaptarse a un nuevo horizonte.