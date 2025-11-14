Récord de testamentos en Castilla y León: ¿por qué son cada vez más demandados en las notarías?

40.240 testamentos y 23.070 adjudicaciones de herencias derivadas de estas escrituras. El 2024 fue un año récord en número de personas que acudieron ... a las notarías de Castilla y León para dejar constancia en vida del futuro reparto de su legado. Aunque su crecimiento interanual ha sido algo menor, se trata de unas cifras históricas que este año van camino de repetirse, ya que durante el primer semestre de 2025 ascendieron a 18.317, casi la mitad de todas las manifestaciones a las que dieron fe a lo largo de 2024. El punto de inflexión, como de tantas otras cosas, fue la pandemia de la COVID-19, ya que el salto cuantitativo se dio entre 2019 y 2021, cuando aumentaron, de golpe, un 9,2%. Un crecimiento que se ha mantenido durante el último lustro, con un repunte que el año pasado rozó el 10% con respecto al año prepandemia.

Por provincias, el panorama es muy similar. Las notarías de Valladolid lideran esta actividad, con 49.352 expedientes tramitados en los últimos cinco años, seguida muy de cerca por León (44.109). El mayor dato se alcanzó en 2021 con la firma de 8.848 voluntades, un 13,6% más que en 2019 (7.788) el año de referencia para determinar la influencia de la pandemia. Seguidas muy de cerca por las expresadas en 2024, el segundo año con más testamentos, con un total de 8.670. No obstante, ya antes de la COVID era una opción cada vez más popular, con un crecimiento sostenido en el tiempo.

De la lectura de estos datos se desprende una conclusión clara: el testamento se consolida cada año como una práctica más habitual entre los castellanos y leoneses. Con una tasa de 168 documentos por cada 10.000 habitantes en 2024, Castilla y León ocupa ya el sexto puesto en el ranking, histórico y anual, del número de testamentos autorizados, solo por detrás de Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. Además, las herencias adjudicadas a partir de testamento «casi cuadriplican a los procedimientos de abintestato -cuando el fallecido no dispone de testamento-», según cifra el Colegio Notarial de Castilla y León.

La explicación al porqué año tras año aumenta su demanda en estos despachos también lo es. «Se trata de un documento económico -con un coste medio de entre 40 y 50 euros-, que garantiza el respeto a la voluntad e intereses del testador y contribuye a evitar futuros problemas sucesorios entre los posibles herederos», explican desde el Colegio Notarial de Castilla y León mediante un comunicado, sobre un trámite que recomiendan realizar «a cualquier edad» y que tiene múltiples usos.

Además del reparto de los bienes económicos, estos documentos pueden incluir «otras muchas disposiciones», que van desde el reconocimiento de hijos, la designación de tutores en caso de fallecimiento o el nombramiento de una persona como albacea digital para que se encargue de trámites relativos a la identidad digital del fallecido, como, por ejemplo, la gestión de sus cuentas en redes sociales.

Por el contrario, la declaración de herederos cuando un familiar fallece sin dejar hecho el testamento -es «más compleja y costosa»-. Requiere «acudir a un notario con una serie de documentos y dos testigos que conozcan a la familia del fallecido, o que, en caso de ser pariente, no tengan interés directo en la declaración», detallan desde el órgano colegial sobre los trámites para iniciar el procedimiento con el que designar a los herederos. En estos casos, los beneficiarios de esos bienes se determinan siguiendo el orden de parentesco estipulado, bien en el Código Civil o en la legislación de las comunidades autónomas.