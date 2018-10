CC OO reclama que los autónomos coticen por sus ingresos reales para prescindir de la tarifa plana Carlos Castedo, Rosa Eva Martínez y Sara González. / EL NORTE Para Tradecyl, las empresas o clientes princiales deberían hacerse cargo del pago a la Seguridad Social de las contingencias profesionales de sus trabajadores dependientes ÁNGEL BLANCO ESCALONA Jueves, 18 octubre 2018, 13:04

La Asociación de Trabajadores Autónomos Dependientes (Tradecyl), vinculada al sindicato Comisiones Obreras, considera necesaria la creación de un registro público obligatorio para todos los contratos mercantiles en los que está involucrado un autónomo que dependen en al menos el 75% de un solo cliente o empresa. La situación actual, advierten, es de un «claro subregistro» y provoca la pérdida de derechos de estos trabajadores. «El registro obligatorio sería fundamental para sacar a la luz a estas personas, que sufren la falta de desarrollo normativo de la ley y no pueden disfrutar de las ventajas de la negociación colectiva o la representación sindical», ha señalado Rosa Eva Martínez, responsable de Tradecyl.

Desde que en 2007 el Estatuto del Trabajo Autónomo incorporó la figura del Trade (trabajador autónomo económicamente dependiente) con el objetivo de evitar la simulación contractual conocida como 'falso autónomo', este registro de Trade apenas incluye a 397 personas en Castilla y León. Los Trade tienen ventajas sobre los autónomos 'convencionales', como un mejor acceso a la prestación por desempleo, indemnización en caso de despido, horarios de trabajo, vacaciones reguladas y la jurisdicción laboral como garante de sus derechos, pero para contar con ellas es necesario que estén inscritos en un registro especial, algo que no ocurre unas veces por desconocimiento de los afectados y otras por falta de interés de sus empleadores.

Para los responsables de CC OO en Castilla y León es necesaria la modificación del régimen especial de trabajadores por cuenta propia (RETA) para vincular las cotizaciones a la Seguridad Social con los ingresos reales. «Igual que sucede con los trabajadores por cuenta ajena», ha sostenido la responsable de Tradecyl, quien ha explicado que «las prestaciones de jubilación serían después más altas y no habría que pagar tantos complementos a mínimos». El 44,7% de los pensionistas autónomos de la comunidad autónoma reciben estos complementos. La pensión media de jubilación de un autónomo no llega a 700 euros (590 en el caso de las mujeres y 764 en el de los hombres). Si nos referimos al total de pensiones (jubilación, viudedad, etc), la prestación media es de 632 euros y el importe medio del complemento a mínimos con el que la Seguridad Social 'rellena' la prestación es de 212 euros por persona.

Además, desde CC OO defienden que «con una cotización acorde a los ingresos no sería necesaria la tarifa plana», que merma los ingresos del sistema. Según ha explicado la técnico de Tradecyl Sara González, un tercio de quienes se establecen como autónomos y difrutan de la tarifa plana durante los primeros meses de actividad, echa el cierre cuando termina esta ventaja. «Entonces vuelven al paro y en peores condiciones, por su baja cotización», han señalado los portavoces del sindicato, que defienden que la tarifa plana se financie vía impuestos y no por la Seguridad Social.

debe de llegar acompañada por otras medidas como formación o información, una cualificación, estudios de mercado y financiación suficiente.

Por ello, entre las reivindicaciones que Tradecyl hace a la Junta de Castilla y León se encuentran cuestiones como mejorar el acceso y facilitar la formación de autónomos, ya que cuando inician una actividad debería de hacerse un «mínimo» estudio de mercado para prevenir «caídas» en dos o tres años, ha explicado Rosa Eva Martínez, quien además cree que es necesaria formación para elaborar un plan de empresa, que puede ayudar a tener una seguridad en el futuro.

La responsable de Tradecyl también cree que hay que formar más en una contabilidad mínima y en las cuestiones que un autónomo podría negociar y a qué se tendrá que enfrentar como impuestos, subvenciones, etcétera. Asimismo ha reclamado una revisión de las ayudas para la apertura y desarrollo de negocios y ha reivindicado que los autónomos puedan acogerse a las bonificaciones por excedencias y demás medidas de conciliación de la Junta, para lo que ha demandado ayudas a la contratación de trabajadores para cubrir estas ausencias.

Por otro lado, Rosa Eva Martínez se ha referido a la propuesta de que, en el caso de los trades, el pago a la Seguridad Social de las contingencias profesionales lo realicen las empresas o clientes principales y no los propios trabajadores.