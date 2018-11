El PSOE resalta los 11 años de promesa incumplida de Herrera con las unidades de radioterapia La socialistas Ana Sánchez y Mercedes Martín, en el comité electoral autonómico. / M. Chacón-Ical Los socialistas publican un vídeo con el dirigente del PP prometiendo en 2007 esa atención a enfermos de cáncer en Ávila, Segovia, Palencia, Soria y Ponferrada y con Mañueco haciéndolo la semana pasada S. ESCRIBANO Lunes, 12 noviembre 2018, 14:05

El PSOE de Castilla y León que dirige Luis Tudanca hará batalla de la sanidad pública en el camino que lleva a las elecciones autonómicas de mayo de 2015, por entender que «este servicio público es una prioridad absoluta y una preocupación constante para la población».

Mercedes Martín, portavoz del comité electoral autonómico del partido, ha presentado un vídeo elaborado por los socialistas en el que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, promete unidades de Radioterapia en Ávila, Segovia, Palencia, Soria y Ponferrada. Es un acto electoral en la campaña de 2007. Once años después, en noviembre de 2018, Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León, compromete esta prestación para enfermos de cáncer sin incluir Ávila, donde la Junta ha anunciado que se va a poner en marcha una unidad satélite. «Y donde dan por hecho que existe y hoy no hay nada», ha añadido Martín.

«La cuestión no es prometer, conseguir votos y olvidar las promesas. La cuestión es cumplir y se ha demostrado en un asunto tan sensible, delicado y serio como este que en el PP no se puede confiar», ha argumentado Mercedes Martín. La portavoz del Comité Electoral del PSOE de Castilla y León ha censurado que incluso el propio consejero de Sanidad haya puesto en duda en este tiempo la promesa que hizo el presidente de la Junta en 2007.

Martín ha resaltado que el número de habitantes, el número de casos, el índice de envejecimiento de la población o las condiciones meteorológicas de territorios como Ávila son indicadores que aconsejaban la implantación de Radioterapia y que el PP no ha atendido. «Mañueco es copartícipe, corresponsable y cómplice de este incumplimiento. Ninguna credibilidad tiene prometer ahora lo que ya prometieron en 2007, 2011 y 2015».

La dirigente del PSOE, que ha avanzado que a este vídeo le seguirán otros en los que se reflejan los incumplimientos del PP en Castilla y León, ha apuntado que hospitales como los extremeños de Plasencia, Mérida y Navalmoral de la Mata ofrecen esta prestación sanitaria a los enfermos de cáncer para evitarles desplazamientos. Eso tira por tierra, a su juicio, la argumentación de que es una tecnología orientada a hospitales grandes.