Ramiro Ruiz Medrano sale del hemiciclo tras su última intervención, en la que anunció su adiós. Miriam Chacón-Ical

PSOE y PP de Valladolid, obligados a un 'plan renove' en las listas para las Cortes

La salida de varios procuradores actuales y la obligatoriedad de candidaturas 'cremallera' abren varias incógnitas en las dos formaciones mayoritarias

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:00

Comenta

Valladolid es una provincia clave en las elecciones autonómicas. Reparte 15 de los 81 escaños en las Cortes (que serán 82 en marzo por ... el incremento poblacional de Segovia). Y PSOE y PP parten de un empate técnico: ambos partidos lograron 5 escaños cada uno en las elecciones anticipadas de 2022. Los socialistas se impusieron por poco más de mil votos, 86.328 a 85.242. Por detrás, Vox, que se hizo con tres asientos (55.152 votos). Otro fue para Unidas Podemos (19.165) y uno más, para Ciudadanos (19.081).

