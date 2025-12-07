PSOE y PP de Valladolid, obligados a un 'plan renove' en las listas para las Cortes

Valladolid es una provincia clave en las elecciones autonómicas. Reparte 15 de los 81 escaños en las Cortes (que serán 82 en marzo por ... el incremento poblacional de Segovia). Y PSOE y PP parten de un empate técnico: ambos partidos lograron 5 escaños cada uno en las elecciones anticipadas de 2022. Los socialistas se impusieron por poco más de mil votos, 86.328 a 85.242. Por detrás, Vox, que se hizo con tres asientos (55.152 votos). Otro fue para Unidas Podemos (19.165) y uno más, para Ciudadanos (19.081).

Tanto la lista del PP como la del PSOE se enfrentan a cambios significativos. Primero, porque han sufrido bajas durante la legislatura y alguna más se ha anunciado antes de acabar, como las de los veteranos Ramiro Ruiz Medrano (PP) y José Francisco Martín (PSOE). Después, porque la ley de paridad aprobada en marzo de 2023 ha incorporado la obligatoriedad de formar listas cremallera. Es decir, hombres y mujeres alternativamente. No, como ocurría hasta ahora, un 60%-40% por cada tramo de cinco nombres, lo que daba lugar a que, de facto, se pudiera relegar a uno de los dos géneros (y mayoritariamente el femenino). Así fue en la papeleta de Ciudadanos en Valladolid, por ejemplo: Francisco Igea, Miguel Ángel González y José Miguel García en los tres primeros puestos; Marta Recio y Nieves Castaño, como 4 y 5. Lo mismo hizo Vox en León: Carlos Pollán, Miguel Suárez e Ildefonso del Fueyo, consecutivos. Tras ellos, Blanca Herreros y Mercedes Machín.

De los cinco escaños que logró el PP, los números 1 y 2 fueron para Jesús Julio Carnero y Raúl de la Hoz. Era febrero de 2022, antes de que Carnero fuera designado candidato a la Alcaldía y al Senado en 2023. Y de que De la Hoz saliera rumbo a Europa en 2024. Sus salidas dejaron sitio a Pablo Trillo (número 6) y a María Antonia López (número 7). Habían entrado, en los puestos 3, 4 y 5, Paloma Vallejo, Noemí Rojo y Ramiro Ruiz Medrano.

Esos son los cinco puestos que se podrían considerar «de salida», es decir, que tienen casi un 100% de opciones de lograr escaño. El PP nunca ha bajado de cinco procuradores por Valladolid. De hecho, quedarse en cinco en la circunscripción más grande equivale a sufrir otro mal resultado tras los 29 escaños de 2019 y los 31 de 2022. Bajar otro implicaría casi seguro un empate a 4 en favor de Vox (si se toman como referencia los datos de 2022).

Los nombres que quedan en activo son, por tanto, Paloma Vallejo, Noemí Rojo y Pablo Trillo, aunque este es ya de los más veteranos (65 años) y habrá que ver si repite. Si Alfonso Fernández Mañueco replica la estrategia de 2022 de colocar a los consejeros como cabezas de lista, en Valladolid incorporaría seguro a Luis Miguel González Gago (Presidencia) y María González Corral (Agricultura y Ganadería). Eso deja solo un hueco libre y sería para un hombre. Si forma Gobierno, los dos primeros podrían repetir como consejeros. Pueden compatibilizar ese puesto y el escaño (es lo habitual), pero si optaran por no hacerlo, eso dejaría camino expedito para los números 6 y 7. Un hombre y una mujer, de nuevo.

A la hora de confeccionar las listas, además, hay que tener en cuenta un asunto clave: los sueldos. En las Cortes de Castilla y León no todos los procuradores tienen sueldo. Actualmente, el PP tiene dos puestos en la Mesa de las Cortes y siete liberaciones como portavoces o portavoces adjuntos. Eso son nueve sueldos. El resto cobran las dietas por asistencia a plenos y comisiones. A más escaños obtenidos, más compañeros a repartir. Y si vuelve a darse un Gobierno de coalición, habrá que ceder puestos en el Ejecutivo, como ya pasó con Ciudadanos y Vox.

Es decir, que hay que tener claro el destino potencial a la hora de abandonar un puesto para optar a ser parlamentario autonómico. Así, han sonado como probables en esta época de rumorología desatada nombres ya ocupados, como los de Blanca Jiménez (Ayuntamiento de Valladolid) o Raquel Alonso (delegada territorial de la Junta), pero ambas cuentan con un sueldo fijo por su desempeño actual.

Algo similar ocurre con el PSOE. La salida de José Francisco Martín, ya anunciada, puede ir acompañada de la de Isabel Gonzalo por edad, pese a que solo lleva dos legislaturas. Los otros tres nombres son los de Patricia Gómez (portavoz parlamentaria), Pedro Luis González (secretario del grupo y portavoz adjunto) y Laura Pelegrina. Ha sonado con cierta insistencia el de Pedro Herrero, portavoz municipal, incluso con 'dorsal' asignado, el 4. No hay confirmación al respecto. Entre los diez primeros de la lista de 2022 estaban otros nombres que, en algún caso, ya están fuera de la política o pertenecen a corporaciones locales.

El papel de los secretarios provinciales, en el PSOE, es clave a la hora de definir las listas a las Cortes. Así, será fundamental la opinión de Óscar Puente, que es quien ocupa el cargo orgánico. Entre los socialistas, en todas las provincias, se espera una gran renovación de nombres respecto a las anteriores. Hay que recordar que Luis Tudanca calcó en 2022 las mismas papeletas que en 2019. Nombre a nombre. Eso no ocurrirá ahora. Al contrario, aquellos considerados más próximos a Tudanca ya han experimentado su nuevo rol en los últimos meses, desplazados al margen y a la espera de nuevas órdenes. Resulta curioso porque, sin embargo, los tres con vocación y posibilidad de permanencia han estado junto a Luis Tudanca en el hemiciclo casi desde el principio. Patricia Gómez Urbán, hoy portavoz, es la que menos tiempo coincidió con él. Llegó a las Cortes en la décima legislatura, en junio de 2019. Laura Pelegrina aterrizó en junio de 2015 y suma tres legislaturas. Y el hoy secretario del grupo parlamentario, Pedro Luis González, acumula cuatro, puesto que entró en el hemiciclo por primera vez en 2011. Es decir, que suma 5.017 días como procurador.