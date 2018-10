«El PSOE ha enterrado la minería en Castilla y León» La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, comparece en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. / Ical La Junta explica que han conocido el acuerdo del carbón gracias a los sindicatos y medios de comunicación LUCÍA CARRERA Valladolid Jueves, 25 octubre 2018, 14:23

La portavoz de la Junta de Castilla y León y Consejera de agricultura, Milagros Marcos, ha explicado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que han conocido el acuerdo para acabar con la actividad minera en la región gracias a la prensa y a los sindicatos, «no conocemos el acuerdo, lo razonable hubiera sido conocerlo oficialmente», ha declarado. Marcos ha asegurado que «el PSOE ha enterrado la minería en Castilla y León». «Nos gustaría saber cómo pretenden, teniendo en cuenta que en diciembre se cierra la actividad económica, reactivar la economía de estas zonas». La portavoz considera que plantear subsidios y prejubilaciones con 48 años no es la mejor de las opciones ya que «no se está hablando ni de reactivación económica, ni de nuevas actividades». Marcos ha expuesto que no se sabe cuántas empresas van a instalarse en los dos próximos meses ya que el margen de tiempo es muy breve, tanto que a su juicio «no hay margen para devolver las ayudas y no sabemos qué va a pasar con los trabajadores indirectos».

Marcos ha expuesto que este acuerdo ofrece pocas certidumbres y que el Partido Popular ya había propuesto una línea de presupuesto con 150 millones. «Había una alternativa transitoria para evolucionar a energías no contaminantes, manteniendo el porcentaje de carbón que se necesita para no subir la factura de la luz. Lo que van a hacer en Asturias». «No decimos que no queramos que se evolucione a energías alternativas, pero de una forma razonable, la transición viene con empresas dispuestas a generar actividad económica, lo demás son prestaciones pasivas».

La portavoz también ha explicado, al preguntarle por la falta de acuerdo en el sector sanitario para cubrir bajas en zonas problemáticas, que «se sigue negociando y se están aproximando las posturas, pero hay una falta de profesionales en el sistema nacional de salud y se debería reclamar al Gobierno soluciones ya que desde la comunidad no podemos cambiar criterios que corresponden al Estado».

En referencia a la negociación de los presupuestos nacionales, Milagros Marcos ha explicado que «se esta negociando el presupuesto de los españoles en la cárcel con golpistas, terroristas y un señor que ha huido del país. Interesa saber si el señor Sánchez va a contar con los partidos democráticamente elegidos por los españoles y votados, en vez de con golpistas». Marcos ha declarado que «parece que los presupuestos se están negociando en la cárcel y no en el Parlamento». «Hay que exigir al gobierno que de soluciones respetando las instituciones que se han dado», ha concluido.