El PSOE destaca la implantación de «miles de militares» en Monte la Reina (Zamora) como ejemplo de repoblación Vista del antiguo campamento militar de Monte la Reina, en Zamora. / Luis Calleja Ana Sánchez contrapone la llegada de dos batallones a la comarca de Toro con los proyectos por las «bravas» de PP y Cs «para cerrar consultorios» ARTURO POSADA Valladolid Lunes, 14 octubre 2019, 13:46

Repoblación frente a despoblación. El PSOE de Castilla y León busca contraponer los logros del gobierno central con los «proyectos a las bravas» que emanan del ejecutivo autonómico PP-Ciudadanos. La defensa del mundo rural gana peso en la estrategia socialista para el 10-N que empleará el 'hashtag' regional #defenderCyL, unidos a los lemas nacionales 'Ahora, Gobierno. Ahora, España'. La reunión mantenida este lunes en la subdelegación del gobierno en Zamora para afrontar la recuperación de los terrenos militares de Monte la Reina (Toro), con la implantación de dos batallones en la zona, se muestra como un ejemplo de cooperación frente la reordenación sanitaria que busca el gobierno de coalición en la Junta y que se ha topado con una fuerte contestación social. «Para Zamora, supone la implantación de miles de militares en Monte la Reina, y eso sirve de lucha contra la despoblación. Por el contrario, nos encontramos con que se quiere dejar de prestar servicios básicos en la comarca. No es lo mismo repoblar que despoblar. No es lo mismo abordar asuntos como la implantación de los batallones en Monte la Reina, con seriedad, trabajo, rigor, discreción y la participación de todos. Cuando uno quiere hacer un trabajo serio y riguroso sabe como hacerlo. Paralelamente, tenemos a nuestros vecinos invadidos por el desasogiego, con proyectos que se hacen sin consultar, por las bravas. Se dice que se van a cerrar los consultorios, luego que no, que va a dejar de ir el médico. A los vecinos del medio rural nos tratan como a menores de edad», declaró este lunes Ana Sánchez, secretaria general de Organización del PSOE de Castilla y León.

El comité electoral autonómico de los socialistas se reunió por la mañana para marcar los trazos de la campaña. Las líneas están claras. El PSOE sostendrá la idea de que solo Pedro Sánchez puede garantizar un gobierno estable en España, que debe servir como un valladar «de los que vienen a servirse del poder y frente a una derecha sin alma que gobierna en Castilla y León». «Es importante un gobierno socialista en España, pero particularmente para Castilla y León», insistió Ana Sánchez.

«Invito a la señora Arrimadas a venirse aquí con el enchufe, a las puertas de Presidencia, para visitar al consejero de Transparencia [Francisco Igea], para que le cuente cómo nombran eventuales con nocturnidad y alevosía, y sin publicarlos, y también a visitar al presidente de las Cortes de Castilla y León [Luis Fuentes]. Invito a la señora Arrimadas a venirse con el enchufe al Hospital de Valladolid, donde se nombra a padres de concejales en puestos de responsabilidad», añadió Ana Sánchez, en referencia a la designación de José Manuel Vicente como gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, en cuyo cargo fue presentado la pasada semana, a pesar de que aún está en vigor el plazo de la convocatoria pública de la plaza. José Manuel Vicente es, además, padre de Pablo Vicente, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid.

El PSOE de Castilla y León insistirá en la idea de que el gobierno de coalición PP-Ciudadanos en la Junta se «ha arrodillado ante los señores de negro que vinieron de Madrid para decirles lo que tenían que hacer». «Hay que defender Castilla y León de quienes tratan a sus vecinos como números y no como personas, de una derecha sin alma y sin humanidad», dijo Ana Sánchez.

Los socialistas vaticinan el descalabro de Ciudadanos que también reflejan las encuestas y las consecuencias que tendrá tras el 10 de noviembre. «El grandísimo negocio de Albert Rivera de dar oxígeno al Partido Popular y pactar con la extrema derecha, probablemente se lo lleve por delante. O gobiernan las derechas o gobierna el Partido Socialista Obrero Español».

Ante la actitud de «soberbia y arrogancia» que el PSOE ve en «algunos incontinentes al frente de la Junta» (en referencia al vicepresidente Francisco Igea), se contrapone la imagen de un «Luis Tudanca que siempre practica la mano tendida, la humildad y la serenidad para abordar los graves problemas» de la comunidad. «Los traslada a Madrid y los coloca en el epicentro de las prioridades políticas del conjunto del país. Las derechas de Castilla y León arrodillaron los intereses de Castilla y León en beneficio de los señores de negro de Madrid. Luis Tudanca los sitúa en el epicentro de la agenda de gobierno del Consejo de Ministros».

Y, si el PP exhibe su pacto con Ciudadanos como ejemplo para formar gobiernos, el PSOE lo utilizará negativamente, como anticipó Ana Sánchez. «Nosotros no haremos un 'mañueco', para firmar lo que sea. Pedro Sánchez ha dejado muy claro que él no quiere ser presidente a cualquier precio. Los socialistas tenemos principios y los defendemos. Hay quien antepone su poder a costa de todo, nosotros queremos ponerlo al servicio de los demás».