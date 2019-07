El PSOE cree que el caso de Óscar Lopez es distinto al de Javier Maroto y que todo el mundo conoce su vinculación con Segovia Oscar López, ex portavoz del Grupo Socialista en las Cortes . / Alberto Mingueza La relación del anterior senador con la comunidad era era clara, tras ocupar la portavocía del Grupo Parlamentario en las Cortes y ser candidato socialista a la presidencia de la Junta EL NORTE Valladolid Viernes, 26 julio 2019, 13:44

La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, consideró este viernes que el caso de Óscar López cuando fue durante años senador de Castilla y León por designación autonómica «es totalmente distinto» al del vicesecretario de Organización del PP y excalde de Vitoria, Javier Maroto. «Todo el mundo sabe que tiene casa en Riaza y de su vinculación con Segovia», precisó.

Al respecto añadió que cuando López fue elegido senador en la Comunidad antes había ocupado la portavocía del Grupo Parlamentario en las Cortes y fue candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, además de secretario general autonómico del partido. «De esta forma quedaba evidente y clara su vinculación con esta Comunidad», espetó.

Gómez expuso, por contra, que Javier Maroto se presentó en los comicios del pasado 26 de abril a unas elecciones generales para acceder a un puesto de diputado nacional por la provincia de Álava. «Sus ciudadanos no le votaron y poco más de un mes después se vio cómo estaba empadronado en un pueblo segoviano, Sotosalbos, con el que no tiene ningún vínculo. No lo digo yo si no los propios vecinos, que afirman que ni lo conocían ni lo han visto por allí», expuso.

En este sentido indicó que el de Óscar López es un «caso opuesto» teniendo en cuenta que cuando se le designó senador «nadie cuestionó» que no tuviera relación con Castilla y León en las Cortes «mientras que con Javier Maroto la situación producida ha chirriado bastante».

Cambio en la designación

Sobre la posibilidad de que se cambien los requisitos de hace años en las Cortes, donde para ser nombrado senador por designación autonómica era obligatorio se procurador e la Cámara, Patricia Gómez fue clara: «No se trata de que se vuelva al sistema de elección del año 2000 si no de que se cumpla la ley y si el Estatuto recoge claramente que se precisa de la existencia de vecindad administrativa en la Comunidad y estar empadronado con unos requisitos a cumplir por todos los ciudadanos hay que hacerlo».

Respecto a la petición realizada al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) para que actúe de oficio y dé de baja a Javier Maroto del censo «por empadronamiento indebido», confio en que se produzca esa situación en el plazo de una semana. «hay que actuar con cortesía ya que se trata de un municipio pequeño, con poco más de cien habitantes, y hay que dar un margen». De no hacerlo, dijo, el PSOE recurrirá a la vía administrativa.