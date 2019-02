El 28-A divide a los partidos en Castilla y León PSOE y Cs celebran la fecha de las generales mientras Podemos y PP habrían preferido un superdomingo el 26-M ARTURO POSADA/ PATRICIA ORTEGA Valladolid Viernes, 15 febrero 2019, 13:04

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril ha dejado diferentes valoraciones en Castilla y León. El PSOE regional ha celebrado que la fecha no coincida con la cita de las autonómicas del 26 de mayo. Ciudadanos también ve positivo el 28-A ya que su deseo era que las generales se llevaran a cabo «cuanto antes». En cambio, PP y Podemos habrían preferido un superdomingo electoral el 26-M para evitar el coste económico que supondrá efectuar dos convocatorias en menos de un mes. IU, por su parte, considera que la legislatura podría haber continuado con acuerdos parlamentarios que permitiesen aprobar más políticas sociales.

«Me alegro de que el presidente del Gobierno le haya dado un disgusto más al señor Mañueco y al PP de Castilla y León, que querían por todos los medios que no hubiera elecciones autonómicas, con una coincidencia electoral que les permitiera no hablar de su proyecto para Castilla y León y esconderse. Esto no va a pasar. Debatiremos sobre el futuro de nuestra comunidad en unas elecciones autonómicas el 26 de mayo», ha subrayado el candidato socialista a la Junta, Luis Tudanca, este viernes en las Cortes.

«Creo que habrá una movilización histórica» Luis Tudanca.secretario autonómico del PSOE y candidato socialista a la Junta

Tudanca espera unas «elecciones decisivas e históricas» el 28-A. «Se producen porque hace unos días se dio una coincidencia en el Congreso, donde el PP, Ciudadanos, los secesionistas y Bildu votaron en contra de los Presupuestos más sociales de la historia. El próximo 28 de abril se decidirá si queremos una política social razonable o una crispación de la derecha y la ultraderecha juntas. Creo que habrá una movilización histórica», ha añadido el secretario general del PSOE en Castilla y León.

«Se va el peor presidente de la historia de nuestra democracia» Raúl de la Hoz. portavoz del PP en las Cortes

Para Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes regionales, «bien podría haberse aprovechado la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales» para hacerla coincidir con la cita de las generales. «Pero por egoísmo e interés particular, prefieren malgastar 200 millones de euros y convocar las elecciones el 28 de abril. No podíamos esperar otra cosa de quien no ha tomado ninguna decisión pensando en España, sino en su propio interés», ha apuntado De la Hoz en referencia a Pedro Sánchez. Para el procurador popular, «solo la movilización de los ciudadanos y la firme oposición del PP a las cesiones políticas y económicas de Sánchez a los secesionistas catalanes, le ha impedido continuar como presidente del Gobierno». «Se va el peor presidente de la historia de nuestra democracia. Creíamos haberlo visto en el señor Zapatero, pero el señor Sánchez lo ha superado».

«Tal vez podrían haberse convocado todas las elecciones el mismo día» Pablo Fernández. secretario general de Podemos Castilla y León

Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León, ha subrayado que el fin de la legislatura se produce después de la «malísima noticia» que supone no haber aprobado «los Presupuestos más sociales de la historia reciente». «Después de eso, pensábamos que era necesario llamar a los españoles a los comicios. Ahora se convocan elecciones generales apenas un mes antes de las autonómicas, con la cuantía económica que eso va a suponer para el erario público. Tal vez podrían haberse convocado todas las elecciones el mismo día. Más allá de eso, saldremos a ganarlas y profundizar en los cambios que ya hemos conseguido en el Congreso de los Diputados. Nuestro objetivo a nivel nacional es dar continuidad al bloque progresista con otras fuerzas hermanas y creo que el 28 de abril nos presentaremos como Unidos Podemos, aunque tenemos que refrendarlo. En Castilla y León, a día de hoy no hemos alcanzado un acuerdo para las autonómicas así que me hace ser más pesimista».

«Rajoy pudo haber convocado elecciones y nos abocó a echar a los españoles en manos del señor Sánchez, los separatistas y los populistas. De aquellos polvos, tenemos ahora estos lodos» Luis Fuentes. portavoz de Ciudadanos Castilla y León

Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos Castilla y León, ha recalcado que la idea de su formación es que las urnas se hubiesen abierto «en junio de 2018» después de la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy. «Desde entonces hemos reclamado que se diese voz a todos los ciudadanos. Por lo tanto, cuanto antes se pongan esas urnas, mucho mejor para acabar con la deriva de estos últimos meses con el sanchismo». Para Fuentes, «España ha perdido nueve meses para hacer reformas necesarias». «Hace nueve meses se acabó la legislatura por una cuestión esencial: apareció la sentencia de la Gürtel que condenaba al PP. El señor Rajoy y el Partido Popular fueron los verdaderos culpables de que hoy estemos donde estamos. Rajoy pudo haber convocado elecciones y nos abocó a echar a los españoles en manos del señor Sánchez, los separatistas y los populistas. De aquellos polvos, tenemos ahora estos lodos».

«Creemos que podríamos haber terminado la legislatura con acuerdos de mayoría parlamentaria» José Sarrión. coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León

José Sarrión, coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León, ha «lamentado» el adelanto electoral. «No había razones para no terminar la legislatura. Igual que hubo una mayoría para expulsar a Mariano Rajoy, el presidente más corrupto de la historia de nuestro país, podría haber habido una mayoría parlamentaria capaz de construir grandes avances sociales para la mayoría trabajadora de nuestro país. Se han logrado avances como el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros, logrado a través de la negociación de Unidos Podemos, donde se enmarca Izquierda Unida en el Congreso, o la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, diferentes políticas de vivienda, etc. Creemos que podríamos haber terminado la legislatura con acuerdos de mayoría parlamentaria. Lamentablemente no ha sido así».

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha confiado en que las elecciones generales se salden con un resultado de mayoría «rotunda» en favor de la agenda que los socialistas han mostrado en los últimos ocho meses, concretamente desde que el jefe del Ejecutivo tomara posesión el 2 de junio del pasado año.

«El 28 de abril volverá con más fuerza» Óscar Puente. portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid

Además, ha querido ratificarlo en su cuenta personal de Twitter con el siguiente mensaje: «El 1 de octubre de 2016 algunos quisieron acabar con @sanchezcastejon con malas artes y peores argumentos. Dos años después el adelanto electoral confirma que otros, que observaron lo sucedido desde fuera, no aprendieron la lección. El 28 de abril volverá con más fuerza».

Si hay alguien que confía en que el PSOE «es un partido fuerte y unido» esa es Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León. Ha asegurado que el partido está en condiciones de acudir a las próximas citas electorales, tanto las generales de abril como las locales y autonómicas de mayo, «con los deberes hechos» y «con un proyecto claro de país» y también de Comunidad, con el fin de que España «siga avanzando». Además, considera que los castellanos y leoneses necesitan «un gobierno de cambio» que trabaje para «avanzar y mirar hacia el futuro», por lo que instó a los ciudadanos a que sean ahora quienes se expresen al respecto.

Sin embargo, lamentó que otras medidas hayan quedado «por el camino» como consecuencia del «no de las derechas» de un PP «cada vez más radicalizado» que ha dado la mano a los independentistas para rechazar «medidas importantísimas» recogidas en los presupuestos.

El 'super-domingo' no era una opción para La Unión del Pueblo Leonés puesto que le parecía la peor de las posibilidades. En cambio, sí abogaba porque la convocatoria de elecciones generales tuviese lugar después del 26 de mayo pero no ve con malos ojos el adelanto. El secretario general de los leonesistas, Luis Mariano Santos reconoció que considera razonable esa fecha «dentro de lo malo que supone un adelanto».

Santos remarcó que, al margen de las fechas, la situación generada que prácticamente obligaba a poner fin a la legislatura supone el reflejo de un «fracaso de todos» y pone de manifiesto la incapacidad de llegar a acuerdos que tienen los grandes partidos políticos. Un hecho, dijo, que no invita al optimismo puesto que está convencido de que los resultados del 28-A no aportarán grandes diferencias respecto a los anteriores y volverán a presentar «una fragmentaión con muchas opciones políticas y diferentes formas de ver la realidad de este país».

El líder leonesista insiste en que los grandes partidos «siguen empeñados en no entender el mensaje de los ciudadanos» y si no cambian de estrategia, dijo, «van a seguir castigando a los españoles a cada dos años volver a presentarse a una elecciones, algo que no es bueno para el país, ni para la economía del país. Lo bueno es tener un Gobierno con cierta estabilidad, firme, que pueda afrontar las tensiones territoriales e incidir en generar empleo y en crecer económicamente».

A Santos no le sirve el argumento económico que esgrimía el PP para optar por el 'super-domingo'. «Era al único que le interesaba mezclar absolutamente todo, sin claridad en el mensaje y llevar a votar en seis urnas; con lo que la higiene democrática quedaría en entredicho».