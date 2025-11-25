El PSOE anuncia una petición de comparecencia a Mañueco sobre la trama eólica El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, pide un acuerdo en defensa de la separación de poderes

El Norte Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 23:16

El procurador socialista Pedro González anunció que su Grupo ha registrado una petición en las Cortes para que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparezca en la Cámara y dé explicaciones sobre la trama eólica, en juicio abierto en la actualidad, mientras que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ofreció un acuerdo en defensa de la separación de poderes, ante las críticas constantes del Gobierno a las decisiones judiciales.

González replicó a la oferta del portavoz recordando las palabras de Ignacio Cosidó, sobre el control de la sala segunda del Tribunal Supremo «por detrás», e insistió en que Mañueco debe dar explicaciones en las Cortes de la trama eólica, porque «siempre estuvo ahí».

El procurador del PSOE remarcó que el fiscal pide 138 años y 848 millones en indemnizaciones, por más 75 millones en mordidas, e ironizó con que Mañueco quiera debatir con el presidente del Gobierno, para mofarse con que Pedro Sánchez «entró en pánico ante el intrépido, animoso y con facilidad palabra» jefe del Ejecutivo autonómico, según recoge Ical.

Por último, repasó declaraciones de promotores e interventores, para resumir que sus declaraciones revelan una mafia, al estilo de la «camorra italiana», para sentenciar que la Comunidad era «Sicilia y León».

Carriedo insistió en la necesidad de una defensa de la separación de poderes que consagra la Constitución, algo que «debería ser normal» y que «hoy en día parece revolucionario» vistas las declaraciones publicadas en medios nacionales e internacionales. Al respecto, remarcó que es penoso escuchar al Consejo General del Poder Judicial pedir que no se rompa la separación de poderes y haya injerencias, sobre todo desde el Gobierno.