El PSCyL advierte de que sin sus enmiendas no se aprobará la ley de violencia de género Nuria Rubio sostiene que no permitirán al PP «blanquearse» para ir a las elecciones como «adalides» y «defensores» de las mujeres

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

La vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, advirtió hoy de que si el PP no acepta las enmiendas parciales del Grupo Socialista en asuntos, que consideró «líneas rojas», no se aprobará el proyecto de ley de violencia de género que se tramita en las Cortes. «No vamos a permitir que nos usen. No vamos a permitir que nos utilicen», señaló la viceportavoz haciendo suyas unas palabras del movimiento feminista, con quien señaló la Junta y los 'populares' no han tenido la «decencia» de sentarse a negociar y dialogar.

Ante la reunión de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, convocada para este jueves para elaborar el dictamen de la norma, Nuria Rubio sostuvo que las 103 enmiendas parciales de su grupo se defenderán y votarán una a una, para que cada uno se retrate en su posicionamiento, sin descartar que el proyecto de ley aprobado a principios de año por la Junta sea tumbado por la oposición y, por tanto, no llegue ni siquiera a pleno.

En ese momento, la vicesecretaria del PSCyL y viceportavoz socialista en las Cortes insistió en que el PP se encuentra en una situación de «minoría parlamentaria» y sigue sin tener «capacidad de diálogo» para intentar llegar a acuerdos con los grupos, como a su juicio ocurrió con los presupuestos para 2026, los decretos ley sobre incendios y, ahora, con el proyecto de ley de violencia de género, a pesar de que recordó los socialistas le tendieron la mano para sacar adelante la norma, para lo que retiraron su propia proposición de ley.

Al respecto, Nuria Rubio insistió en que no van a permitir que el PP intente «blanquearse« al final de la legislatura para que puedan presentarse a las siguientes elecciones autonómicas de marzo de 2026 como «adalides» y «defensores» de las mujeres en la lucha contra la violencia de género. Los socialistas, apuntó, tienen «líneas rojas» en materias como la interrupción voluntaria del embarazo, los centros de emergencias o la discapacidad, ya que insistió quieren mejorar el texto.

Una norma «útil»

En ese sentido, la socialista insistió en que si el PP no acepta las enmiendas socialistas en estos aspectos no va a poder aprobar la ley, puesto que recordó Vox está en contra de la norma y las enmiendas de la oposición. También criticó que los 'populares' utilicen los votos en contra de su antiguo socio en un tema «tan delicado» para rechazar todas las propuestas de los grupos e intentar sacar adelante el texto sin ninguna aportación, más allá de correcciones técnicas, informa Ical.

Nuria Rubio recalcó que los 'populares' deben abrir «su mente», porque insistió la presentación de enmiendas no es algo «negativo», como señaló el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien les acusó de bloquear la ley, y remarcó que los socialistas quieren que la norma, si termina viendo la luz, sea «útil» para las personas, especialmente, para las víctimas.

«Mañana veremos qué sucede en el debate», dijo al ser preguntada por la posición de su grupo, puesto que la norma podría incluirse en el orden del día del pleno previsto para el 16 y el 17 de diciembre, aunque la viceportavoz socialista no descartó la posibilidad de habilitar enero para celebrar alguna otra sesión.

Finalmente, la viceportavoz socialista insistió en que el PP no escucha, ni es capaz de sentarse a negociar, al tiempo que afeó el voto en contra en el pasado pleno a una proposición no de ley que pedía el apoyo al movimiento feminista y dedicar unos premios en materia de igualdad a la exconcejala de Ponferrada, Nevenka Fernández, víctima de acoso sexual por parte el entonces alcalde del municipio.