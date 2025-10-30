Los profesores más veteranos cobrarán hasta 2.100 euros más al año en Castilla y León El Bocyl recoge la normativa que permitirá cobrar sexenios a los docentes con mayor antigüedad con efecto retroactivo desde el 1 de septiembre

E. N. Valladolid Jueves, 30 de octubre 2025, 11:41

La Junta publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden que permitirá que los profesores y maestros comiencen a cobrar ya el incremento retributivo del cuarto y quinto sexenio y el complemento para los cargos directivos de los centros rurales agrupados (CRA).

Estas iniciativas en materia retributiva se desprenden del acuerdo firmado en septiembre entre la Consejería de Educación y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial –CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT-SP y de CCOO– para mejorar las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de Castilla y León.

Así, con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, los profesores de mayor antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal comenzarán a disfrutar el próximo mes de un aumento del componente de formación permanente, los denominados sexenios.

La subida se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del cuarto sexenio (con un aumento de 1.050 euros anuales) y a los del quinto sexenio, que verían incrementadas sus retribuciones en 2.100 euros anuales.

Así, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de los docentes que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional horizontal. Además, los equipos directivos de los CRA verán ya también incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

Otras medidas

Fuentes de la Consejería de Educación indicaron que también desde el 1 de septiembre se ha visto mejorada la cuantía que percibe el profesorado a través del kilometraje, se han reforzado los equipos de orientación con 18 profesionales, se han disminuido las horas o periodos lectivos de los cargos directivos y se han creado los departamentos de economía en los institutos en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing que cuenten con dos o más plazas de plantilla jurídica.

Asimismo, desde el departamento de Rocío Lucas explicaron que se está trabajando en la puesta en marcha de las adjudicaciones informatizadas del personal interino a lo largo del curso escolar, en la simplificación progresiva de la burocracia y en resto de medidas que se desarrollarán progresivamente.

Finalmente, la Consejería de Educación mostró su compromiso de seguir negociando con las organizaciones sindicales y, en próximas reuniones, se abordarán asuntos como la mejora de las tutorías o la reducción del horario lectivo a los mayores de 55 años.

De esta forma, afirmaron que se mantiene una «línea continuista» tras haber firmado acuerdos que han supuesto la reducción de ratios (hasta tener las más bajas de España) y del horario lectivo (24 horas para los maestros y entre 17 y 19 para Secundaria y otros cuerpos), así como las 35 horas o la carrera profesional, de la que se han podido beneficiar ya 15.000 docentes, informa Ical.