Los procuradores abordan el final de la legislatura con atasco de leyes en las Cortes

M. C. / ICAL

El PSOE no apoya los nombres propuestos por el PP para presidir Consultivo y Cuentas

Los nombres propuestos por el PP para presidir el Consejo Consultivo y el de Cuentas, José Manuel Fernández Santiago y Mario Amilivia, no son del agrado del PSOE y así lo manifestó Luis Tudanca, el portavoz del Grupo Socialista, en la junta de portavoces. Especialmente, Tudanca expresó reparos sobre el procurador del PP por Ávila Fernández Santiago «porque una persona que se vio relacionada con la trama Gürtel no puede formar parte del Consultivo, por ser el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la legalidad por parte de la administración». El socialista pidió dejar sobre la mesa la renovación de las instituciones propias porque no hay mayoría suficiente y advirtió que su grupo «no votará a favor». Al respecto, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, acusó a los socialistas de falta de lealtad y manifestó que, si esta se quiebra y se rompe la propuesta conjunta, «las consecuencias abarcarán otros ámbitos», en relación con la designación del senador autonómico, según informa Ical. Para que prosperen las candidaturas se necesitan los votos de tres quintas partes de los procuradores (50 escaños) en la primera vuelta, o mayoría absoluta en la segunda.

También el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, criticó la politización de estos nombramientos y pidió que no vayan al próximo pleno para que los grupos puedan llegar a un acuerdo. Para Natalia del Barrio, de Podemos, no son necesarias «tantas prisas» y anunció que su grupo votará en contra o se abstendrá.