La prevención clínica y los cambios en la gestión, bases para la sostenibilidad sanitaria 04:32 Antonio María Sáez Aguado, Jesús Fernández Sanz, Álvaro Hidalgo, Enrique Ruiz Escudero y Ángel Ortiz, en las jornadas sanitarias en el hotel AC Santa Ana en Valladolid. / Ramón Gómez Expertos en economía y en política asistencial analizan las necesidades de financiación ANA SANTIAGO VALLADOLID Miércoles, 24 octubre 2018, 21:52

Los avances médicos y tecnológicos prolongan la vida, suman enfermedades crónicas e, irremediablemente, obligan a un gasto sanitario cada vez mayor. Más enfermos, más mayores, con más patologías, polimedicamentados, con necesidades también de servicios sociales, en un medio despoblado y disperso y lo irrenunciable: Salvar vidas y esto no tiene precio. Pero la pregunta sigue ahí. Ahí estaba sobre todo al comienzo de una crisis que trajo recortes y limitaciones a las inversiones y, en realidad, en el mismo lugar permanece diez años más tarde. ¿Está bien financiado el sistema sanitario público?, ¿Es sostenible?

Para abrir caminos y respuestas a estas preguntas, cuatro expertos en economía y política sanitaria analizaron hoy en Valladolid, en el II Foro Socio Sanitario de Castilla y León, las posibles necesidades de cambios y las directrices para que un sistema de calidad, universal y público pueda ser, en definitiva, costeado por la sociedad que lo reclama.

Organizadas por El Norte de Castilla y los laboratorios Roche, con la colaboración de Sacyl y de la Junta de Castilla y León, el Hotel AC Santa Ana acogió este encuentro sobre 'Financiación y sostenibilidad del sistema sanitario', un debate sobre estos desafíos moderado por el director de El Norte, Ángel Ortiz.

Álvaro Hidalgo Vega, presidente de la Fundación Weber; Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Jesús Fernández Sanz, titular del mismo departamento de la de Castilla-La Mancha, y Antonio María Sáez Aguado, máximo responsable del de Castilla y León, compartieron mesa, ideas y retos.

En común, la necesidad de revisar y cambiar el modelo español de financiación –aunque el cómo sí encontró opiniones diferentes– y también compartieron los ponentes que una mejor financiación no está directamente ligada a la sostenibilidad o no solo; sino que cambios en el modelo de gestión y una apuesta por la prevención de enfermedades y otras medidas de salud pública que frenen, o retrasen, la llegada de patologías y de dependencia darían resultados a largo plazo para contener el gasto sanitario.

«Hay que empezar a pagar por resultados y no precios fijos» áLVARO hIDALGO

Profesor Titular de Universidad de Castilla-La Mancha, este experto en economía y salud defendió que la reforma de la financiación «no puede esperar más. Hay que implementar otro modelo diferente, hay que ver cómo se reparte y si el esfuerzo es o no suficiente» y en este sentido apuntó a la necesidad de más recursos por el camino de una mayor presión fiscal; «pero el retorno tiene que compensar dicho esfuerzo». Recordó que la sanidad ya supone el 9% del PIB (producto interior público) español, un gasto medio entre los países de la OCDE; pero una comparativa con los grandes pesos europeos como Francia, Alemania u Holanda, con más del 10% e incluso del 12% del PIB , deja más débil a España. Insistió en un reto «actual y de futuro como es la morbimortalidad, las enfermedades crónicas, el impacto del envejecimiento en este sentido al que además se suma la dispersión. Un paciente normal cuesta 900 euros al año al sistema –repasó– uno con enfermedades crónicas, 17.000 euros al año, casi 20 veces más».

Añadió asimismo Álvaro Hidalgo que estos factores además obligan a ampliar el foco con una mirada sociosanitaria para el paciente y el cuidador e insistió en que la prevención para retrasar enfermedades es un impulso a la sostenibilidad; pero «la crisis precisamente recortó el gasto en Salud Pública, en prevención» y el «hábito de trabajar fuera del ciclo político y presupuestario no es algo implantado».También defendió reforzar el papel de enfermería y de la AtenciónPrimaria y el de «la mal aprovechada farmacia comunitaria». Asimismo el profesor Hidalgo abordó un tema cada vez más candente, el de cobrar una medicación o una tecnología en función de sus resultados, de su valor no con un precio fijo. Repasó el enorme coste de sacar adelante nuevas tecnologías en la industria farmacéutica y nuevas terapias que han permitido que haya enfermedades como «el cáncer de próstata o de mama que se han convertido en patologías crónicas gracias a la inmunoterapia». Así, «antes solo se medía la incidencia de una enfermedad, ahora también es importante valorar la prevalencia». Por lo tanto, este especialista insistió en el reembolso a la sociedad de la inversión y en el cambio del concepto del precio, antes fijo, y ahora «la cuestión es si pagar, no por usarlo, sino por el valor que nos den para el paciente y para la sociedad. Hay que introducir la evaluación de si ayuda a o no a controlar a un diabético por ejemplo.Metodología de retorno en definitiva». Después de ese primer paso del ensayo clínico, «revaluar con la práctica clínica, es decir, empezar a pagar por el valor, por las soluciones y no por el empleo de determinado medicamento este es un reto encima de la mesa». A ello sumó los tratamientos personalizados y fomentar la competencia entre los proveedores así como la necesidad de involucrar al profesional y al paciente.

«No se aprovechó bien la crisis para hacer cambios estructurales» ANTONIO SÁEZ AGUADO

En cuanto al actual sistema de financiación, modificación más que reclamada por todas las voces, el responsable de las cuentas y de la asistencia sanitaria de Castilla y León apuntó a la principal carencia del actual modelo y es «que no cumple con el principio de suficiencia financiera. Todas las comunidades, en sanidad, no podemos limitar el gasto, hay necesidades y hay que cubrirlas, por eso cada año pasamos gasto al ejercicio siguiente». Destacó Sáez Aguado (Partido Popular) que, según datos del Tribunal de Cuentas, «siempre nos excedemos en un 9%, 60.000 millones en España –3.500 en Castilla y León–» y, cada vez, «apelamos a más financiación para atender gastos estructurales y lo hacemos con el recurso de la deuda. El déficit solo puede ser un instrumento para inversiones; pero no para mantener la asistencia y esto es muy preocupante». Reivindicó el máximo responsable sanitario de esta comunidad que «no es suficiente con aplicar una evolución desde 2009 (año en el que el PSOE de Rodríguez Zapatero implantó el actual modelo de financiación) por ingresos de media» sino que la incorporación de tecnología y prestaciones dispara el gasto, «empuja y falta una regla de evolución dinámica». Y repasó el ejemplo de los antivirales nuevos frente a la hepatitis C que «hubo que usarlos porque son eficaces y dispararon el gasto en 56 millones de euros que nos impidieron cumplir con el objetivo de déficit en 2015». Toda nueva tecnología, insistió, «es un aumento de gasto».

Por último, Sáez Aguado aludió a una necesaria lealtad institucional para que ninguna administración «tome decisiones por su cuenta que obliguen al resto a incrementar» sus gastos.

En cuanto a la sostenibilidad, el consejero castellano y leonés indicó que la misma está claramente condicionada por los ingresos públicos y por la actividad económica y recordó la 'pérdida' de diez mil millones de euros en el periodo de crisis por disminución de los ingresos. Otro aspecto a analizar, destacó, «es si con los recursos ordinarios seremos capaces de afrontar otra crisis» y, asimismo, incidió en que la recesión económica «no se aprovechó bien, no hemos sido capaces de ello, para incorporar cambios estructurales». Sáez Aguado también abordó el tema del «nuevo tipo de pacientes, más informados e implicados, que condicionan también estos aspectos» y «el sistema tan rígido de relaciones laborales. El peso de los sindicatos en algunos cambios organizativos es excesivo, no por culpa de ellos, la regularización la han hecho los gobiernos». El consejero también apuntó a la 'desinversión'. «Hacemos por inercia y rigidez cosas que sabemos que no son efectivas, que no aportan valor. Ahora se implantan políticas del 'qué no hacer' al respecto» y luego «hay que tener en cuenta que la tecnología no sustituye sino que se acumula». Así, como marco de futuras actuaciones, Sáez Aguado apuntó a que la Atención Primaria «no sea solo una puerta de entrada sino un dueño del hospital, que lo use y no solo derive», a cambiar «la organización para que haya continuidad asistencial o dar un mayor impulso a las estrategias de cronicidad».

«Si inviertes en Salud Pública, el retorno es del 75%» jESÚS FERNÁNDEZ

El socialista Fernández Sanz defendió una financiación de la mano de las particularidades autonómicas y apoyó su argumento con un dato, frente al del titular de la cartera de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz (PP), y así destacó que «Cuenca tiene 200.000 habitantes y para atenderlos hay 40 centros de salud y un centenar de consultorios. Fuenlabrada, en Madrid, tiene la misma población y se atiende con solo diez centros. No es lo mismo, sí hay particularidades». Además de la dispersión, también la despoblación, el envejecimiento o una demografía cada vez más envejecida. «No puede financiarse per cápita».

Fernández defendió que «no por gastar más, se mejora»;pero «está claro que no se puede hacer lo mismo para cambiar algo». Repasó el consejero manchego la insuficiencia financiera para el sistema «con este PIB, al menos tendría que subir punto o punto y medio y aun así seguramente no sería suficiente. No todo puede llegar de ahí manteniendo el mismo modelo. Todo está basado en la asistencia y más financiación no es la única solución», hay que atender a los datos de morbimortalidad, a que enfermedades oncológicas, neurológicas o cardiacas ya son crónicas. «Ha cambiado el paciente, colabora con su estado de salud y está muy fragmentada su atención; pero el patrón es el mismo, diagnóstico y tratamiento. El retorno es bajo, del 10%. Sin embargo, en Salud Pública es del 75%. No asumir factores de riesgo, no fumar, la obesidad... dan resultados a largo plazo». Sin duda «es bueno mejorar los recursos humanos, sus salarios, la tecnología... podemos hablar de ello;pero hay que centrarse en el enfermo y no en la enfermedad. La apuesta es la prevención». Y «hay otros cambios interesantes como el de grado de enfermería o los auxiliares de clínica» y también hay que abordar «la superespecialización y la necesidad de fomentar donde hay carencias como la de pediatras». El político manchego volvió, para terminar, a reclamar un grupo de expertos para trabajar en esta línea.

«Corresponsabilidad fiscal, suficiencia, transparencia y calidad» ENRIQUE RUIZ ESCUDERO

Repasó el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, también del PP, la gran calidad del Sistema Nacional de Salud, la larga esperanza de vida española y el reconocimiento de la misma en el exterior para indicar que, ahora, el reto es mantenerlo e, incluso, aumentar su calidad y garantizar su sostenibilidad. Recordó el incremento en gastos que supone el avance tecnológico y médico y ello en un marco de gratuidad y universalidad. A lo largo de su intervención, el responsable político madrileño defendió «la suficiencia, la transparencia, la equidad, la calidad y la corresponsabilidad fiscal» y aseguró que «el futuro depende de las respuestas» que se den a dichos aspectos. Abogó por la participación y el reconocimiento a los profesionales en la gestión» como un pilar básico para la mejora. Reclamó eso sí, «un modelo de facturación a terceros que no perjudique la asistencia pero que le retorne a una sanidad madrileña que gasta 120 millones de euros en atender a pacientes de otras comunidades mientras solo recibe 72 de ellos». Defendió que su comunidad aportaba «el 75,5% por la irrenunciable solidaridad mucho más, 20.500 millones, que por ejemplo Cataluña con 6.925 millones».

Asimismo, destacó Ruiz Escudera que «el sistema de salud es básico en el estado del bienestar y que el Estado debe liderar la común experiencia y las buenas prácticas. Es necesario planificar mirando al futuro y no con el sistema cortoplacista que marcan las elecciones políticas».