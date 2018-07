El presidente del PP confía en Castilla y León para cimentar la dirección del partido El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ayer en Barcelona, con Pablo Casado. / DAVID CAMPOS / ICAL Alfonso Fernández Mañueco muestra su «lealtad, compromiso y entusiasmo» a Pablo Casado J. CALVO LEÓN Viernes, 27 julio 2018, 08:21

«Integración, unión y fortaleza» dan cuerpo al nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Así lo advirtió ayer el presidente nacional del partido, Pablo Casado, tras la primera reunión de este órgano celebrada en Barcelona y en el transcurso de la cual se fijaron las líneas básicas que presidirán a la renovada dirección en su andadura.

Casado se ve arropado al frente del partido por un 'núcleo duro' fiel a su figura y a sus principios, que apuestan por fijar una sólida posición electoral que le permita recuperar aire electoral y espacio político. «El PP ha vuelto», llegó a asegurar ante los medios.

A la firmeza de los nuevos pilares en el seno de la formación popular contribuye Castilla y León con una aportación decisiva. Hasta nueve altos cargos del máximo órgano del partido pertenecen a la comunidad. Entre ellos resalta, por poco esperada, la figura del leonés Alfredo Prada. El exdiputado nacional, que decidió abandonar la primera línea política en 2015 tras comprobar con enfado su no presencia en las listas electorales, regresa ahora con fuerza. Lo hace además asumiendo la presidencia de la Oficina del Cargo Popular, un organismo que tendrá como misión principal determinar la idoneidad de los diferentes candidatos en las distintas listas electorales. «Se trata de un puesto de enorme poder estratégico», se ha admitido sin reparos desde el propio partido.

La representación castellano y leonesa cuenta con 'activos' ya apuntados por el propio Casado durante la campaña que le llevó a ganar la disputada presidencia a Soraya Sáenz de Santamaría. Así, la exministra de Agricultura y diputada por Valladolid, Isabel García Tejerina, asumirá la vicesecretaría de Política Sectorial mientras que el senador por Palencia, Ignacio Cosidó, ocupará la portavocía del Grupo Popular en el Senado.

Los puestos que quedan en manos de Castilla y León resultan, según las propias fuentes populares, «de enorme responsabilidad». Sebastián González, diputado abulense, será el nuevo tesorero nacional; la diputada Sandra Moneo tendrá que liderar el área de Educación e Innovación y el salmantino José Antonio Bermúdez de Castro se mantiene como secretario general del Grupo Popular en el Congreso. En idéntica situación se encuentra el diputado abulense José Ramón García Hernández al continuar al frente del área de Internacional. A todos ellos se suma el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y el alcalde de León, Antonio Silván.

Durante su discurso el presidente nacional aprovechó la puesta de largo de la nueva dirección nacional para realizar un esclarecedor 'guiño' autonómico. «Respetaremos los resultados en los congresos provinciales y regionales», sentenció. Un espaldarazo que en el caso de Fernández Mañueco era evidente con anterioridad: Ignacio Cosidó, Sandra Moneo, José Antonio Bermúdez y Sebastián González, hoy en el germen del poder político del partido, habían servido meses atrás de punto de apoyo para que alcanzara la presidencia del partido a nivel autonómico.

Compromiso con la región

Para los populares castellano y leoneses la dirección del PP nacional es un ejemplo de reconocimiento a las buenas políticas emprendidas en el marco autonómico. Un gesto de 'ida y vuelta' con absoluto compromiso de lealtad. «Quiero poner de manifiesto la lealtad, el compromiso y el entusiasmo del PP de Castilla y León con nuestro presidente nacional. He tenido la oportunidad de charlar con el presidente nacional de los nombres. Hemos llegado a un entendimiento, me ha explicado su planteamiento y a mí me ha parecido correcto», aseguró Fernández Mañueco visiblemente satisfecho con el resultado de la nueva dirección del partido.

Además, fuentes cercanas al nuevo líder 'popular' aseguraban ayer a Ical que Casado iniciará el próximo curso político con un acto en Castilla y León en lo que constituye un claro gesto del político hacia su tierra natal. El presidente del PP tiene previsto anunciar esta cita este domingo en un acto del partido que tendrá lugar en Ávila, provincia por la que es diputado y con la que mantiene una estrecha relación.