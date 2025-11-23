Los XII Premios del Campo distinguen a Ferduero con el galardón Miguel Delibes Teresa Muñoz, Fernando García, Juan Carlos Romo y Dehesa Grande junto con Luis Alberto Lera también han sido reconocidos en esta duodécima edición

La labor de promoción, defensa, modernización y tecnificación del regadío que hace Ferduero, la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero, son solo algunos de los argumentos que han llevado al jurado de los Premios del Campo de El Norte de Castilla a conceder a esta entidad el galardón Miguel Delibes en la duodécima edición del certamen.

El regadío es sinónimo de creación de riqueza y fijación de población y se estima que, donde hay un regadío modernizado se incorporan un 80% más de jóvenes a la actividad agraria. A lo largo de los años, Ferduero ha trabajo en estrecha colaboración con las administraciones para impulsar este modelo y ha apoyado a las comunidades de regantes de manera continuada para una eficaz gestión del regadío.

Otra de las categorías que establecen estos galardones es la del Premio Mujer, que este año recogerá Teresa Muñoz Mate, de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), por su labor pionera en la elaboración de piñones, siendo la única en su sector y abriendo el camino para que otras mujeres se incorporen. Esta profesional, además, ha diversificado su producción incorporando piñones dulces, saldos y otros frutos secos que fortalecen la presencia del piñón en el mercado. De este modo, se destaca su trabajo por preservar un cultivo centenario y por impulsar el papel de la mujer en un sector históricamente masculinizado.

El Premio Juventud es, en esta edición, para Fernando García Rojo, de Pollos (Valladolid), por la dedicación que presta a su explotación agrícola de más de 800 hectáreas y por situarse a la vanguardia tecnológica representando el futuro del campo con orgullo y esfuerzo. También llama la atención su espíritu de sacrificio, además de su habilidad y profesionalidad en el manejo de la maquinaria agrícola.

Desde Palacios de Goda

El Premio Profesional lleva este año el nombre propio de Juan Carlos Romo, de Palacios de Goda (Ávila), por representar el prototipo de profesional del campo comprometido y visionario. Romo está al frente de una gran explotación familiar, mayoritariamente de regadío, y ha convertido su trabajo en un ejemplo de esfuerzo, innovación y modernización agrícola, convirtiendo su explotación en una empresa de referencia en su sector. Su trayectoria es ejemplo de dedicación superación y compromiso con el medio rural en el que vive.

En cuanto al Premio Alimento, en este 2025 se ha tenido en consideración a la Cecina de León, por su valor cultural, gastronómico y territorial pues representa un producto emblemático de la gastronomía leonesa, elaborado mediante un proceso artesanal que garantiza su excelencia. La Indicación Geográfica Protegida Cecina de León salvaguarda su autenticidad y asegura un estricto control de calidad, impulsando, además, el desarrollo económico local.

Por último, el Premio Innovación recae este año en la cooperativa Dehesa Grande, de Vitigudino (Salamanca), por ser referente en el sector de la carne de vacuno. En este año celebra su 25 aniversario, consolidando una trayectoria ejemplar. Cuenta con más de 600 socios y 40.000 vacas nodrizas, alcanzando una facturación de 68 millones de euros, reflejo de su fortaleza y compromiso colectivo. Destaca por su innovación, eficiencia energética y su preocupación por el bienestar animal. Tampoco se puede obviar esa parte vital de fortalecimiento de la economía rural que contribuye a fijar población en el territorio. Su modelo cooperativo es ejemplo de calidad, trazabilidad y modernización dentro del sector agroalimentario de Castilla y León.

Mención especial

Por último, los miembros del jurado consideraron oportuno conceder una mención especial a Luis Alberto Lera, de Castroverde de Campos (Zamora), referente en la restauración del mundo rural, pero del que se destaca, en esta ocasión, su compromiso social con el campo y sus productores, defendiendo el territorio a través de los productos de cercanía o kilómetros cero, además de la cultura rural y cinegética a través de la cocina.

El director de El Norte, Ángel Ortiz, presidió el jurado de los Premios del Campo que estuvo integrado, por: Carmen Puebla, responsable de Marketing y Comunicación de Quesos Valle de San Juan; Pablo Redondo, responsable de Compras Agro de Pascual; Jorge Llorente, viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta; Afrodisio Miguel Alcalde, responsable del Negocio Agrario de la Dirección Territorial Castilla y León de Unicaja; Manuel Salgado, director de Publicidad Institucional de El Norte, que hizo las veces de secretario; Fernando Zamácola, director gerente de la Fundación Miguel Delibes; Fernando Carpintero, director territorial Castilla y León, País Vasco y Cantabria de Reale Seguros; Paula Díaz-Caneja, directora de Calidad Medioambiental de Alimerka; Armando Caballero, presidente de Herbáceos de Cooperativas Agrarias de España; Carlos Jiménez, responsable de Marketing de New Holland y Julio López, exsecretario general de UPA Castilla y León.

Los XII Premios del Campo cuentan con el patrocinio de Tierra de Sabor, Unicaja, Pascual, New Holland, Alimerka, Valle de San Juan y Reale Seguros.

La entrega de galardones tendrá lugar el próximo martes, 2 de diciembre, en un multitudinario acto en el Teatro Calderón de Valladolid, una cita de referencia para el sector.