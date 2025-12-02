Un referente de la cocina rural con identidad de Tierra de Campos

Celia Martínez Martes, 2 de diciembre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Luis Alberto Lera, del Restaurante Lera en Castroverde de Campos (Zamora), fue distinguido con una Mención Especial en los XII Premios del Campo por su compromiso con el medio rural, los productos locales y la cultura cinegética, a través de la gastronomía. Un reconocimiento que, según asegura el chef, significa «mucho» porque su familia «siempre ha estado ligada a Tierra de Campos», algo que asegura que se nota en cada plato que elabora. En este sentido, Lera desvela que su objetivo ha sido siempre que «el campo esté presente en la cocina, desde los pequeños productores hasta los ganaderos de la zona». El cocinero defiende que «consumir lo que nos rodea es un compromiso con el entorno; y crear economía circular y comunidad es fundamental, sobre todo, en zonas despobladas como esta». Además, Luis Alberto Lera destaca los beneficios que esta filosofía trae para su equipo y la propia Tierra de Campos. «Más allá de lo culinario, sentimos que ayudamos a nuestro entorno, ya que conseguimos que la tienda del pueblo, el carnicero y el horticultor se beneficien de esto», explica. En esta línea, declara que «nuestra gastronomía es rica, ancestral y ligada a la tierra, y quiero que se mantenga viva».

En lo que se refiere a la identidad de su cocina, Lera incide en que su mayor anhelo es que la gente que vaya a su restaurante y «coma bien», pero también que sepa lo que es comer en Tierra de Campos». Asimismo, el chef asegura que «en los pueblos se vive de otra manera, y ver a la gente contenta con lo que se hace en el restaurante, es maravilloso».

El cocinero pone en valor que, cada uno de sus platos es un homenaje a su tierra y a quienes la habitan. «Cada receta lleva un pedazo de Tierra de Campos, su cultura y su historia». A la par que hace hincapié en que «esta gastronomía no desaparezca con las generaciones que vienen».

Por otro lado, Lera reflexiona sobre su camino como cocinero y la importancia de forjar un estilo propio. «Cuando empiezas debes ser una esponja y absorber todo lo que puedas. Pero luego llega el momento de crear tu propia cocina y plasmar tu voz, por lo que no se trata de copiar sino de llevar cada aprendizaje a tu camino y transformarlo en algo único». En lo que se refiere a proyectos futuros, el cocinero revela que su primer objetivo es mantener vivo el pichón en Tierra de Campos, además de crear una pequeña sala de despiece de caza menor «para que la caza en la tierra llegue a la mesa del restaurante».