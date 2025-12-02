El impulso y la presencia femenina en el sector del piñón

Celia Martínez Martes, 2 de diciembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

Teresa Muñoz, vecina de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) recibió el Premio Mujer de los XII Premios del Campo, un reconocimiento que, asegura, aún está asimilando. «Me siento muy contenta y feliz. Me estoy mentalizando de que realmente me lo merezco», confiesa. Señala que su vida «siempre ha estado ligada al piñón», detallando que creció en una empresa familiar dedicada a este fruto. Recuerda, cómo cada viernes «lo primero que hacía era entrar en la fábrica y ese olor era sentirme en casa». La galardonada desvela que, desde pequeña, «jugaba a comprar y vender piñones», una afición anticipada a la pasión que marcaría su trayectoria. «El camino no ha sido sencillo», remarca, ya que detalla que este es un sector «tradicionalmente masculino» y compuesto casi exclusivamente por empresas familiares que pasaban de padres a hijos. Teresa Muñoz confiesa que su padre «no veía claro dejarla al cargo» y recuerda que después, cada día, «me examinan para ver si era capaz o no».

Esta presión se convirtió en su mayor aliciente al plantearse de forma continua el reto de «demostrar que podía dirigir la empresa y hacerme un hueco entre su competencia». Tras el resultado, defiende que ya no tienen que preguntarse si era capaz, «lo dan por hecho».

A su llegada a la empresa impulsó una transformación «clave», la diversificación. Inspirada por los recuerdos de su madre friendo piñones o preparando dulces caseros, llevó esos productos a escala comercial y creó su propia marca. Los piñones dulces y salados fueron solo el comienzo, y la enseñanza que ha dejado la última cosecha, prácticamente nula, la llevó a incorporar «otros frutos secos como nueces, pistachos o anacardos. «Es resiliencia», resume.

La posibilidad de elegir

El premio tiene un significado «profundo» en el ámbito donde ha sido «mínima» la presencia femenina. «Creo mucho en la igualdad, pero no en una impuesta. Lo importante es que cada uno pueda elegir lo que quiere hacer». Su avance, añade, «ayudará a que otras mujeres no tengan que demostrar cada día su capacidad. Ahora ya se da por hecho que todos somos capaces de todo. Da igual si eres hombre o mujer, si realmente haces lo que te apasiona, eso es lo importante». En este sentido, puntualiza que «al final estás mucho tiempo en tu puesto de trabajo, es mucho sacrificio. Entonces, el poder elegir a qué dedicarte es lo importante». Teresa Muñoz también reivindica la oportunidad de mostrar al público «un sector único». Su empresa es «la única y más antigua empresa visitable de Castilla y León, incluso de España», y confía que este galardón contribuya a dar visibilidad tanto al piñón como al trabajo de quienes lo producen.

