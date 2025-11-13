El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chema Viteri, director artístico del Teatro Calderón; Ángeles García, en ese momento, presidenta de la Fundación Personas, y Edmundo Bayón, presidente de Protos, en representación de las tres entidades premiadas en la primera edición de los Premios de El Norte. A. M.

Los II Premios de El Norte reconocen a la Seminci, la AECC y los Centros Rurales Agrupados

La Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda acogerá el próximo martes la entrega de estos galardones

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

La segunda edición de los Premios de El Norte ya tiene nombres propios. La Seminci, la Asociación Española contra el Cáncer y los Centros Rurales Agrupados han sido merecedores de estos galardones que se entregarán el próximo martes, 18 de noviembre, en un acto que tendrá lugar en la Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda a partir de las 19:30 horas.

Estos premios nacieron en 2024 con motivo del 170 aniversario del decano de la prensa con el objetivo de reforzar el vínculo y el compromiso que todo este tiempo le ha mantenido fiel a sus lectores: informar sobre cuanto sucede en el territorio, con especial dedicación al mundo rural; velar por la cultura y el progreso de los ciudadanos, y centrarse en las personas. Desde el mismo origen, los premios nacieron con la meta de institucionalizarse y permanecer en el tiempo.

De nuevo, estos reconocimientos suman tres categorías: Cultura, Personas y Territorio, con un premio para quien sigue siendo una marca de ciudad y motor cultural de Castilla y León; un premio a las personas, cuya solidaridad, esfuerzo y dedicación está muy vivo, y uno más al territorio, a quienes siguen apostando por un mundo rural vivo, en este caso, con la mejor educación posible.

Cultura, personas y territorio

Así, los II Premios de El Norte distinguirán a la Seminci, como símbolo de la cultura. Una Semana Internacional de Cine de Valladolid que a lo largo de 70 años se ha caracterizado por su independencia, rigor y sensibilidad artística.

El premio Personas ha recaído en la Asociación Española contra el Cáncer, cuyo objetivo es conseguir el 70 % de supervivencia en cáncer en 2030 y para eso apoya la investigación oncológica, incentiva acciones de prevención destinadas a impulsar hábitos de vida saludables y atiende y apoya a los enfermos y sus familias a lo largo de todo el proceso, facilitándoles atención psicológica, social y asesoramiento especializado.

El tercero de los reconocimientos, al Territorio, quiere poner en valor en esta ocasión, a los Centros Rurales Agrupados, los denominados C. R. A., un modelo que ha permitido garantizar la educación de calidad en el medio rural y que ha evitado el cierre de escuelas y, por lo tanto, el traslado de los alumnos de esos lugares a zonas urbanas. Se trata de un modelo en el que varios colegios, generalmente pequeños y dispersos, se unen bajo una administración única para compartir recursos, equipo directivo y personal especializado. Independientemente de que el modelo destaca por diversos aspectos, entre ellos resalta la atención personalizada debido al menor número de alumnos.

En lo que se refiere al acto de entrega de estos premios, que cuentan con el patrocinio de Telefónica, Unicaja, Recoletas Salud, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, se entregarán en un acto que conducirá Valkiria Teatro y en el que se contará con la actuación musical de Rocío Torío, por lo que el entretenimiento está garantizado en un evento en el que la cultura, las personas y el territorio serán protagonistas indiscutibles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  3. 3 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  4. 4

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  5. 5

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  6. 6

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  7. 7

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  8. 8 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero
  9. 9

    El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»
  10. 10

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los II Premios de El Norte reconocen a la Seminci, la AECC y los Centros Rurales Agrupados

Los II Premios de El Norte reconocen a la Seminci, la AECC y los Centros Rurales Agrupados