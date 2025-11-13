Los II Premios de El Norte reconocen a la Seminci, la AECC y los Centros Rurales Agrupados La Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda acogerá el próximo martes la entrega de estos galardones

Chema Viteri, director artístico del Teatro Calderón; Ángeles García, en ese momento, presidenta de la Fundación Personas, y Edmundo Bayón, presidente de Protos, en representación de las tres entidades premiadas en la primera edición de los Premios de El Norte.

La segunda edición de los Premios de El Norte ya tiene nombres propios. La Seminci, la Asociación Española contra el Cáncer y los Centros Rurales Agrupados han sido merecedores de estos galardones que se entregarán el próximo martes, 18 de noviembre, en un acto que tendrá lugar en la Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda a partir de las 19:30 horas.

Estos premios nacieron en 2024 con motivo del 170 aniversario del decano de la prensa con el objetivo de reforzar el vínculo y el compromiso que todo este tiempo le ha mantenido fiel a sus lectores: informar sobre cuanto sucede en el territorio, con especial dedicación al mundo rural; velar por la cultura y el progreso de los ciudadanos, y centrarse en las personas. Desde el mismo origen, los premios nacieron con la meta de institucionalizarse y permanecer en el tiempo.

De nuevo, estos reconocimientos suman tres categorías: Cultura, Personas y Territorio, con un premio para quien sigue siendo una marca de ciudad y motor cultural de Castilla y León; un premio a las personas, cuya solidaridad, esfuerzo y dedicación está muy vivo, y uno más al territorio, a quienes siguen apostando por un mundo rural vivo, en este caso, con la mejor educación posible.

Cultura, personas y territorio

Así, los II Premios de El Norte distinguirán a la Seminci, como símbolo de la cultura. Una Semana Internacional de Cine de Valladolid que a lo largo de 70 años se ha caracterizado por su independencia, rigor y sensibilidad artística.

El premio Personas ha recaído en la Asociación Española contra el Cáncer, cuyo objetivo es conseguir el 70 % de supervivencia en cáncer en 2030 y para eso apoya la investigación oncológica, incentiva acciones de prevención destinadas a impulsar hábitos de vida saludables y atiende y apoya a los enfermos y sus familias a lo largo de todo el proceso, facilitándoles atención psicológica, social y asesoramiento especializado.

El tercero de los reconocimientos, al Territorio, quiere poner en valor en esta ocasión, a los Centros Rurales Agrupados, los denominados C. R. A., un modelo que ha permitido garantizar la educación de calidad en el medio rural y que ha evitado el cierre de escuelas y, por lo tanto, el traslado de los alumnos de esos lugares a zonas urbanas. Se trata de un modelo en el que varios colegios, generalmente pequeños y dispersos, se unen bajo una administración única para compartir recursos, equipo directivo y personal especializado. Independientemente de que el modelo destaca por diversos aspectos, entre ellos resalta la atención personalizada debido al menor número de alumnos.

En lo que se refiere al acto de entrega de estos premios, que cuentan con el patrocinio de Telefónica, Unicaja, Recoletas Salud, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, se entregarán en un acto que conducirá Valkiria Teatro y en el que se contará con la actuación musical de Rocío Torío, por lo que el entretenimiento está garantizado en un evento en el que la cultura, las personas y el territorio serán protagonistas indiscutibles.