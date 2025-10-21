Vanguardia en entornos educativos digitales

Andrea Díez Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 22:46 Comenta Compartir

El Colegio de Educación Especial San Juan de Dios de Valladolid ha apostado decididamente, por la innovación educativa integrando nuevas herramientas tecnológicas en sus métodos de enseñanza que facilitaran un aprendizaje más activo y dinámico para el alumnado con discapacidad intelectual. Este esfuerzo por buscar soluciones efectivas y sostenibles a problemas o dificultades le han valido el Premio Innovación Social en la primera edición de los Premios Compromiso Social promovidos por El Norte de Castilla y la Fundación Caja Rural de Zamora.

El director gerente de San Juan de Dios Valladolid, José Vicente Farpón Marcosi, destaca el esfuerzo para que el proyecto 'Aula del Futuro' evolucione y se convierta en un espacio vivo y abierto a la innovación. «Nuestra idea es seguir incorporando tecnologías, metodología, proyectos que ayuden a las personas con discapacidad a aprender de manera más activa y personalizada», explica. Por este motivo, plantean también extender esta experiencia al resto de personas «que están en nuestro centro a lo largo de todo su ciclo vital , personas adultas, y a otras entidades y centros que quieran también sumarse a una red de innovación y de aprendizaje».

En línea con el propósito de promover una educación adaptada, inclusiva y centrada en la persona, el Centro San Juan de Dios trabaja para consolidar el modelo 'Aula de Futuro'. Se trata de un espacio innovador que permite al alumnado vivir una experiencia educativa enriquecedora mediante el uso de tecnologías avanzadas, con un enfoque especial en la robótica. «Integra tecnologías para fomentar la inclusión digital de todo el alumnado con discapacidad intelectual», explica el director del centro, Joaquín Toral Fernández.

Siguiendo el modelo del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), el Aula del Futuro se estructura en seis espacios de aprendizaje que favorecen la creatividad, la autonomía y la participación activa del alumnado. La tecnología no se ha utilizado como un fin en sí mismo, sino como una herramienta facilitadora para el desarrollo de competencias clave como la autonomía, la creatividad, la comunicación y la resolución de problemas. «Al final, el pensamiento computacional les aporta muchas competencias para que el aprendizaje y la tecnología se conviertan en una herramienta única para el alumnado con discapacidad intelectual», apunta Lourdes Casas, profesora del centro.

Beneficiarios

Actualmente, se benefician de este aula, con más de diez tecnologías educativas incorporadas, los sesenta alumnos del Colegio de Educación Especial San Juan de Dios. Herramientas como gafas de realidad virtual, aplicaciones de realidad aumentada, tablets, ordenadores, pantallas digitales interactivas, robots de suelo, kits de construcción, placas Micro:bit y software de diseño y edición, contribuyen al objetivo de mejorar la competencia digital, potenciar las capacidades y facilitar la inclusión digital en la sociedad del siglo XXI.

El proyecto 'Aula del Futuro' se puso en marcha en el año 2024 gracias a la colaboración con la Asociación Iniciativas Empresariales y hoy en día, este espacio se ha convertido en una realidad donde la tecnología es una herramienta clave para la inclusión, la creatividad y el aprendizaje. «Este premio es un reconocimiento al trabajo colectivo de todo el equipo de profesionales y especialmente, valora a las personas con discapacidad y a su talento, porque ellas son las que están en el centro, en el corazón de este proyecto», señala José Vicente Farpón.

Con quien más lo necesita

El Centro San Juan de Dios es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la red de centros de San Juan de Dios Provincia de España. Iniciaron su actividad en el sector de la atención a personas con discapacidad intelectual en el año 1960, siendo pioneros en España en este tipo de atención especializada. Actualmente, el centro de Valladolid suma una plantilla de 170 profesionales y 40 voluntarios. Atienden a más de 300 personas a través de un colegio de educación especial, un centro de día asistencial, tres centros ocupacionales, un centro especial de empleo, tres residencias y una red de nueve viviendas en núcleos urbanos.

Desde su fundación, el centro trabaja para consolidarse como un recurso abierto y flexible, referente en la atención a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Su modelo se basa en una cultura de calidad, innovación y transmisión del conocimiento, con una organización profesional, participativa y orientada al trabajo en equipo. Los profesionales que lo integran comparten y se identifican plenamente con la misión del centro, siempre con una clara vocación de servicio y atención centrada en la persona.