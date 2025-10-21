Foto de familia. El conductor de la gala, 'Chapu', Nuria Pino, directora de personas en HT Group; Elmostafa y Alberto Díez, integrantes del grupo de Participación y Sensibilización del programa de personas sin hogar de Cáritas; José Vicente Farpón, director gerente del centro de San Juan de Dios de Valladolid; María del Mar Sabadell, presidenta de la Asociación Redmadre Valladolid; Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora; Julián Picapiedra, responsable de proyectos de Fundación Michelin; Edmundo Bayón, presidente de Bodegas Protos; Goyo Ezama, director general de El Norte de Castilla e Ismael Blanco, delegado de la ONCE en Castilla y León

Apoyar y visibilizar el trabajo voluntario dirigido a promover los derechos humanos y la ayuda a los colectivos más vulnerables. Ese es el objetivo de los I Premios Compromiso Social organizados por el Norte de Castilla. Unos galardones que se entregaron este martes durante una gala celebrada en el Centro Cultural San Agustín, y que reunieron a numerosos representantes de la sociedad y del tercer sector.

El evento, organizado por El Norte de Castilla y la Fundación Caja Rural de Zamora, y patrocinado por HT Group, Bodegas Protos y Fundación Michelin, sirvió para poner en valor la labor de organizaciones sociales de la región, visibilizando sus proyectos y su impacto. La velada contó, además, con un gran maestro de ceremonias, el cómico Roberto Chapu, que arrancó las carcajadas y aplausos del público.

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes fue Goyo Ezama, Director General de El Norte de Castilla, quien destacó que el decano de la prensa española impulsa esta iniciativa «para poner en valor y visibilizar la gran labor que realizan las entidades sociales de nuestra comunidad, una labor casi siempre discreta y en no pocas ocasiones ignorada». Recordó que el tercer sector es «clave para la cohesión y el bienestar social», y alertó de que «uno de cada cuatro residentes en Castilla y León está en riesgo de pobreza o exclusión social». Subrayó que estos premios nacen del «compromiso ético y de servicio a la ciudadanía» que forma parte del ADN del periódico desde 1854. Defendió también un periodismo social «que actúa como vigilante de la sociedad e informa sobre injusticias, abusos de poder y corrupción» y concluyó anunciando la continuidad de estos galardones.

El Premio Escalabilidad Social, fue para Redmadre Valladolid, que desde 2007 está marcando la diferencia en la vida de muchas mujeres en riesgo de exclusión social, ofreciéndoles asesoramiento, orientación y contención ante embarazos imprevistos. Entregaron el premio Julián Picapiedra, responsable de Proyectos de Fundación Michelin y Edmundo Bayón presidente de Bodegas Protos. Lo recogió María del Mar Sabadell, presidenta de Redmadre Valladolid, quien se mostró muy agradecida por el galardón y la dotación económica, consistente en 2.000 euros. Explicó que su labor se basa en el trabajo «solidario y generoso» de los voluntarios. «Prestamos atención de todo tipo para que estas mujeres puedan continuar su embarazo con dignidad» y reivindicó su compromiso de «ampliar y seguir promoviendo la cultura de la vida».

A continuación, Nuria Pino, directora de Personas en HT Group e Ismael Blanco, delegado de la ONCE en Castilla y León, subieron al escenario para entregar el Premio Innovación Social, que fue para el Centro San Juan de Dios, por su enfoque innovador y tecnológico en la atención a personas con discapacidad intelectual. Desde 1960, este centro ha sabido combinar experiencia y creatividad para ofrecer soluciones más efectivas y sostenibles en su labor social, como el proyecto 'El Aula del Futuro'. Recogió el premio José Vicente Farpón, director-gerente de este centro educativo, que destacó que «el compromiso social está cada día en personas, entidades y organizaciones que toman el rol de ayuda a la sociedad». Recordó que el colegio «atiende a 60 alumnos, pero acompaña a 380 personas a lo largo de todo su ciclo vital», ofreciendo servicios como «centro ocupacional, viviendas con apoyo, residencias, club deportivo y centro especial de empleo». Reafirmó que el galardón «nos anima a seguir transformando la realidad hacia lugares más justos y agradables para todos», y quiso reconocer «a los profesionales inquietos y creativos que hacen posible la innovación» y «a las familias y personas con discapacidad, que sois la razón de ser de nuestro trabajo».

El Premio Impacto Social, recayó en Cáritas Diocesana de Valladolid que, con la coordinación de 55 Cáritas Parroquiales y la colaboración de 466 voluntarios, acompañó durante 2024 a más de 9.000 personas, ofreciendo orientación y apoyo en toda la provincia. Entregaron el premio Goyo Ezama, director de El Norte de Castilla y Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora. Lo recogieron Alberto Díez y Elmostafa, ambos integrantes del grupo de Participación y Sensibilización del Programa de Personas sin Hogar.

Díez explicó que «desde 2022 hemos cambiado la forma de trabajar. Ya no son los técnicos los que deciden, sino que voluntarios, participantes y técnicos pensamos, creamos y ejecutamos juntos las acciones de sensibilización». Este nuevo enfoque, dijo, «nos ha demostrado que el impacto es mucho más fuerte y que llegamos mejor al corazón de la gente». Destacó también que el proyecto ha permitido que personas sin hogar «se sientan queridas, importantes y capaces de demostrar que también tienen ideas, sueños e ilusiones». Concluyó agradeciendo el galardón y recordando tres peticiones esenciales de las personas sin hogar: «que recordemos que son personas, que les demos visibilidad y que contemos siempre con ellas».

El jurado de estos I Premios de Compromiso Social ha estado formado por Nuria Pino, directora de Personas en HT Group; Paloma Villar, jefa de zona de Valladolid de Caja Rural de Zamora; Ismael Blanco, delegado de ONCE Castilla y León; Manuel Salgado, director de publicidad institucional de El Norte que ejerció como presidente; Marta Mateo, jefa de eventos y desarrollo de proyectos de El Norte (secretaria); Julián Picapiedra, director de Relaciones Externas Castilla y León en Michelin; Fernando Villalba, director de Comunicación de Bodegas Protos y Juan José Zancada, presidente de Cruz Roja Valladolid.