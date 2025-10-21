Acompañar a través de una red solidaria de apoyo

Andrea Díez Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 22:16 Comenta Compartir

Una asociación aconfesional que ayuda a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. Así se define Redmadre, que tras diecisiete años de trabajo en Valladolid mantiene el mismo espíritu: ayudar a las mujeres a superar cualquier conflicto que un embarazo imprevisto le pueda suponer. Un acompañamiento que conlleva, además, información sobre apoyos y ayudas disponibles, tanto públicas como privadas, para llevar a buen término su embarazo y la difusión ante la opinión pública de la necesidad de ayudar y apoyar a las mujeres embarazadas con problemas. Este esfuerzo les ha valido el reconocimiento en los I Premios Compromiso Social en la categoría de Escalabilidad social.

La aprobación en 2008, por parte de las Cortes de Castilla y León, de una ley que impulsaba la creación de una red de apoyo a mujeres embarazadas fue el punto de partida de Redmadre. Desde entonces, la asociación ofrece acompañamiento emocional ante embarazos inesperados y proporciona, durante los dos primeros años de vida del bebé, todo el material necesario para su cuidado. Actualmente, atienden en Valladolid a 319 mujeres, pero desde que se constituyeron suman más de 3.000. Un trabajo que se extiende por diferentes puntos de la geografía española a través de las cuarenta y ocho asociaciones que atienden a 76.000 mujeres.

Para Redmadre, este reconocimiento «es muy importante porque nos aporta una visibilidad enorme. El boca a boca tiene un gran valor, pero la repercusión mediática es fundamental. Nos hace muchísima ilusión recibir este premio», señala la presidenta de la Fundación Red Madre Valladolid, María del Mar Sabadell González. El galardón, además, ha supuesto un impulso clave para darse a conocer entre nuevas empresas, abriendo la puerta a futuras colaboraciones que refuercen su labor social.

Apoyo incondicional

Desde su constitución, Redmadre tiene como misión asesorar a toda mujer que se enfrente a un embarazo imprevisto al tiempo que trabaja para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de apoyar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, fomentando una cultura de solidaridad hacia la maternidad. Para ello, impulsa la creación de una red de voluntariado que ofrece atención directa y personalizada. Precisamente, la solidaridad de quienes prestan sus servicios de forma desinteresada es uno de los pilares que contribuyen al funcionamiento de la asociación. La entidad cuenta con un equipo de 70 voluntarios, organizados en distintas áreas: atención directa a las mujeres, labores administrativas, gestión del ropero, canastilla, reparto de alimentos y organización de material. Su compromiso permite dar continuidad a la labor de apoyo integral que caracteriza a Redmadre. Asimismo, colaboran con otras asociaciones ya existentes que comparten esta labor y promueve la constitución de nuevas asociaciones Redmadre en aquellos lugares donde aún no existe este apoyo.

Valoración positiva

El balance del trabajo realizado durante estos años en activo es positivo para María del Mar Sabadell. «Ocho de cada diez madres que nos llaman, siguen con el embarazo» e insiste en que «durante el tiempo que les atendemos las ayudamos al máximo. Es muy importante el apoyo emocional y sobre todo que no se encuentren solas. Es el lema de Redmadre: nunca estará sola y tampoco juzgamos nunca las situaciones», añade.

A la sede de Redmadre acuden mujeres de entre 15 y 46 años, con perfiles muy diversos, desde mujeres solas hasta familias monoparentales, desestructuradas o incluso matrimonios. Todas ellas comparten un denominador común: una situación económica precaria que dificulta su sostenimiento y el del futuro bebé. En respuesta a esta realidad, Redmadre no solo ofrece apoyo emocional y material para la madre y el recién nacido, sino que, como centro distribuidor del Banco de Alimentos, extiende su ayuda a toda la unidad familiar cuando las circunstancias así lo requieren.

Con la mirada puesta en el futuro, desde la Fundación Redmadre Valladolid continuarán trabajando con el mismo objetivo: conseguir recursos y ayudas para poder seguir apoyando a madres. «Como asociación de utilidad pública, esta labor no sería posible sin el compromiso de quienes creen en nuestra causa», sostienen desde la entidad.

La Fundación Redmadre prestó apoyo a 63.971 mujeres embarazadas en España durante el ejercicio 2024, según se recoge en su Memoria de Actividades donde destacan también que en términos generales, la mayoría de las jóvenes que recurrieron a alguno de sus centros en busca de asesoramiento fueron menores de 29 años en situación de desempleo.