«Es preciso dejar claro que las pensiones son sagradas» Emilio Ontiveros, en Valladolid. / HENAR SASTRE Para Emilio Ontiveros, presidente de Asesores Financieros Internacionales, «hay margen para subir impuestos sin desestabilizar la economía» ÁNGEL BLANCO ESCALONA Miércoles, 31 octubre 2018, 07:33

Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de AFI, presentó en Valladolid un informe sobre el valor de los datos –«uno de los principales vectores de crecimiento de la era digital y base de la economía moderna»– editado por la Fundación Telefónica.

–¿Ha tenido ocasión de leer el esbozo de presupuestos del Gobierno y Podemos para enjuiciarlo?

–Es un bosquejo de plan, no llega a borrador de Presupuestos Generales, pero no parece que vaya a alterar el compromiso de estabilidad adquirido conEuropa. Dentro de su inconcreción, los ingresos tratan de cuadrar con los mayores gastos.

–¿Qué opina del margen fiscal que otorga Bruselas a España? ¿Es un corsé demasiado estricto?

–El objetivo del Gobierno mantiene el déficit por debajo del 3%, que es el umbral de peligro, y marca una senda hacia el 1,8% el año próximo y ante esto, la Comisión da muestras de cierta flexibilidad. Es verdad que se podría discutir si en determinadas situaciones económicas conviene o no ser muy estrictos. Yo soy partidario de que los gobiernos cumplan los compromisos porque demasiada tolerancia con un país puede alterar el difícil equilibrio de la Unión.

–¿Cuál diría que es la mayor amenaza que pende sobre la marcha de la economía?

–Básicamente, dos: una genérica que tiene que ver con el proteccionismo, la alteración de las reglas por parte de la primera economía del mundo, EE UU. La guerra comercial abierta por Trump puede tener consecuencias nada buenas para todos y la economía española depende en un 30%de sus ventas en el exterior. También me preocupa la estabilidad financiera dentro de la Eurozona y las amenazas que puede ocasionar el enfrentamiento entre el Gobierno italiano y la Comisión. No es verosímil que Italia pueda abandonar el euro, pero la tensión no tiene un efecto precisamente bueno en los mercados, en la deuda...

–Reformar la reforma laboral… ¿Ha llegado la hora, o mejor no nombrarlo?

–Sería razonable retocar los aspectos que no han funcionado, como algunos relativos precisamente a los salarios negociados en convenio y a la mejora de las relaciones laborales. No soy partidario de giros radicales con las normas existentes. Creo que los propios sindicatos han dado muestras de una cierta comprensión de las dificultades,. No podemos decir que hayan sido los procesos de negociación los que hayan torpedeado las condiciones de flexibilidad de las empresas.

–¿Qué le parece que los mensajes políticos sobre fiscalidad se simplifiquen: hay que gravar a los ricos, o hay que bajar los impuestos para ingresar más?

–España tiene una presión fiscal menor a la media de Europa, siete puntos, en concreto. Además, tenemos una de las mayores bolsas de economía sumergida. Partimos de la base de que la crisis generó daños muy importantes en las familias con menor capacidad defensiva. Es razonable que se trate de restaurar un nivel de servicios públicos que favorezca a los peor tratados. Si se intenta subir la presión fiscal en algunas figuras impositivas no me parece una locura, ni algo que vaya a desestabilizar la economía española.

–¿Por qué que hay tantos empresarios que, transcurridos más de tres años de recuperación, aún pagan a sus trabajadores menos incluso del salario mínimo?

–La crisis hizo caer los salarios de forma significativa y aún siguen por debajo de los de 2007. Además, han bajado más los menos cualificados y los de los jóvenes. No creo que generalizar el salario mínimo vaya a traer el caos y sí puede incentivar a las empresas a ser más eficientes y mejorar sus capacidades competitivas. Basar el negocio en salarios bajos te condena a desaparecer.

–¿Cuál serían las medidas más razonables a adoptar para hacer sostenible el sistema de pensiones?

–Hay que transmitir a la gente la certeza de la viabilidad del sistema público de pensiones. Que la Seguridad siempre va a tener el respaldo de los Presupuestos Generales del Estado. Que la partida del gasto en pensiones es sagrada. A partir de ahí se pueden hacer retoques para afianzar el sistema. No me chirría que se retrase la edad de jubilación ni que se aumenten las cotizaciones máximas para tener ingresos adicionales.

–Los datos son una nueva materia prima, dice el estudio de Telefónica, ¿tiene el ciudadano de a pie alguna posibilidad de obtener algún beneficio de la exposición de su intimidad?

–Tiene muchos beneficios. Por ejemplo en servicios fundamentales como la medicina. Que las señales que uno deja sean aprovechadas inteligentemente en la composición de los historiales médicos, o en la atención a distancia es una gran ventaja. Los datos también hacen que las ciudades sean más habitables y cercanas al ciudadano. Más allá de aplicaciones económicas o de ver que se conocen las preferencias de uno, que va dejando rastros, los datos terminarán para adecuar la oferta a la demanda. Puede haber inconvenientes, como que el generador de esas huellas descubra que se utilizan en contra de la libertad. Pero el saldo neto del manejo inteligente de los datos es claramente positivo. Necesita regulación, como todo, y supervisión del grado de concentración de las empresas que los manejan.

–¿La economía del dato es cosa de grandes empresas? Las micropymes, inmensa mayoría, ¿cómo pueden aprovecharse de los datos?

–Pueden tener ventajas notables en términos comerciales. Se está abaratando la utilización inteligente de las tecnologías y también de los datos. Una empresa mediana, o incluso pequeña, puede utilizar plataformas de contratación y empezar a vender fuera. Empresas que no podían soñar con asistir a una feria en el extranjero, con estas plataformas disponen de datos que pueden utilizar en su provecho.