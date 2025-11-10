El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El portavoz adjunto del PP, Miguel Ángel García Nieto (derecha), junto a David Hierro y Carlos Menéndez, de Vox. ICAL

El PP advierte que 48 medios han recurrido la ley de publicidad institucional

El grupo parlamentario insiste en que la norma «de PSOE y Vox» es «un bodrio que daña la libertad de prensa»

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:25

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Presidencia, Miguel Ángel García Nieto, defendió este lunes la gestión de la Consejería de Presidencia durante la presente legislatura y denunció el fracaso de la polémica ley de publicidad institucional promovida por la «pinza Voxcialista» de PSOE y Vox.

García Nieto recordó que esta ley ya fue calificada como «un bodrio» por el PP en su momento, y que ahora son los propios medios de comunicación quienes elevan su protesta a los tribunales: «Veintinueve medios de comunicación han interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia porque esta norma vulnera la legislación estatal básica. El Colegio de Periodistas lo advirtió, el Consejo Consultivo alertó de hasta cinco puntos posiblemente inconstitucionales, y ahora la Justicia se pronunciará». El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, actualizó luego esta cifra, que asciende ya a 48 medios de comunicación pertenecientes a 32 empresas diferentes los que han recurrido la norma.

«Hoy más que nunca, queda claro que PSOE y Vox se equivocaron. No se puede legislar por impulso sectario, contra los medios, contra la libertad de expresión ni contra el sentido común», señaló el portavoz popular, que defendió que Castilla y León se sitúa, según el Observatorio de Medios, como una de las comunidades más transparentes de España junto a Murcia.

La ley de publicidad institucional de Castilla y León, que entró en vigor el 12 de julio, recoge una serie de normas para la comunicación con fines de interés público realizada por la administración pública de la comunidad. Fue promovida por Podemos y aprobada por las Cortes con el único voto en contra del PP, que la tildó entonces de «chapuza legislativa».

