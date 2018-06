«Para muchas personas con discapacidad es muy importante conseguir un empleo»

Fundación Personas celebra este año su décimo aniversario. Fue en 2008 cuando las asociaciones Adecas Guardo, Aspanis Palencia, Apadefim Segovia, Asprona Valladolid y Asprosub Zamora decidieron crear la Fundación Personas, dentro del ámbito Plena Inclusión Castilla y León, para fomentar la prevención, atención e inclusión de las personas con discapacidad intelectual y prestar servicios que mejoren su calidad de vida y la de sus familias.

-¿Por qué estas asociaciones decidieron crear Fundación Personas?

-Porque pensaron que la mejor forma de mantener la atención a sus hijos o hermanos era crear una fundación y adscribir todos los medios que teníamos a un fin, que es velar y atender a personas con discapacidad intelectual. El objetivo era poder atender mejor a las personas que ya estaban atendidas en otras entidades de Castilla y León porque todas las entidades que formaron Fundación Personas en el año 2008 tienen más de 50 años de trabajo en favor de las personas con discapacidad. Esa experiencia que ya había en la atención a las personas fue lo que nos indujo a crear un grupo conjunto para ser un poquito más fuertes y tener más capacidad de poder atender a las personas con mayor eficiencia, mayor eficacia y con resultados mejores.

-¿Cuántos centros gestiona la Fundación en la comunidad y a cuántas personas atiende?

-En este momento, estamos gestionando 60 centros en 30 localidades de Castilla y León. Atendemos a 2.500 personas y tenemos el apoyo de 3.000 familias. Estamos en Guardo, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora, y tenemos centros en los que atendemos a personas con discapacidad intelectual preferentemente, pero también atendemos otras discapacidades porque no somos una entidad excluyente ni dirigida solamente a un solo tipo de discapacidad. Tenemos tres Centros Especiales de Empleo, que son Grupo Lince en Valladolid, Apadefim 2000 en Segovia y otro Centro Especial de Empleo de la Fundación en Zamora y Palencia. Estos centros dan trabajo en torno a 1.600 personas y aproximadamente la mitad, unas 800 personas, son personas con discapacidad que están trabajando en diferentes actividades, sobre todo, del sector servicios. Para muchas personas que no tienen cabida en el ámbito laboral es muy importante conseguir un empleo y tener un sueldo a final de mes y Seguridad Social, aunque por desgracia el sueldo no es lo suficientemente bueno para que puedan subsistir porque no tenemos más medios. Les hemos convertido en personas que son rentables social y económicamente, que dependen del fruto de su trabajo y de su actividad profesional.

-¿Con qué servicios cuenta la entidad?

-Los servicios de Fundación Personas son muy amplios, cubren todo el ciclo vital de la persona. Tenemos atención temprana de cero a tres años, estimulación precoz, centros de día, centros ocupacionales, centros de empleo, viviendas tuteladas, residencias. Atendemos todo el ciclo vital de una persona, desde que nace hasta que muere puede estar atendida en los centros de Fundación Personas. También tenemos convenios de colaboración con la administración, tanto con ayuntamientos y entidades locales como con diputaciones provinciales y la Junta de Castilla y León.

-¿Qué demandaría a las administraciones?

-A la administración lo que le demandamos es que vean que estamos ahí, que somos entidades que fueron creadas en su momento por familias por falta de atención y que en este momento, bien es verdad que contamos con apoyo de las administraciones, pero que no se olviden de nosotros y que si hubiera algunos medios más, que dotaran un poquito más económicamente algunos niveles de atención y plazas que están un poquito cortas en las asignaciones económicas. Habría que hacer un estudio de aquellas en las que realmente no se llega con la dotación económica que la administración aporta. Esto implica que las familias tienen que aportar para poder atender a su hijo o a su hermano.