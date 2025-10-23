Las pernoctaciones en hoteles de Castilla y León crecen de forma moderada en septiembre La estancia media en la comunidad se sitúa en 1,64 días frente a los 3,27 de España

Los establecimientos hoteleros de Castilla y León registraron 879.498 pernoctaciones en septiembre, lo que supone un moderado aumento del 0,27% con respecto a las registradas en el mismo mes de 2024, cuando hubo 2.383 menos, una evolución empujada por la caída en cinco provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia y Zamora. En el caso de los viajeros, aumentaron por encima, un 1,5%, al alcanzar los 534.987 visitantes, 8.260 más que en el mismo mes del año anterior, según los datos consultados por Ical en el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Coyuntura Turística Hotelera.

En el conjunto del país, los viajeros crecieron un 2,5%, hasta los 12 millones, mientras las pernoctaciones subieron un 1,1%, superando las 39,4 millones. Las pernoctaciones de viajeros residentes en España en hoteles de la comunidad aumentaron un 0,6% (hasta los 625.294), mientras que las de extranjeros aumentaron un 2,4% (254.204). Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en septiembre, con el 22,1%, 12,7% y 12,4% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Illes Balears, Cataluña y Canarias, con el 32,5%, 18,6% y 17,8% del total, respectivamente. Por otra parte, en Castilla y León la estancia media el pasado mes de septiembre fue de 1,64 días, frente a los 3,27 de España.

Por provincias

Por provincias, las pernoctaciones aumentaron en cuatro de ellas: Segovia, donde subió un 5,9%, hasta las 101.242; Salamanca, un 4,3%, hasta las 181.919; Soria, con un 3,3%, hasta las 46.357; y Valladolid, un 0,5%, hasta las 117.528. Por el contrario, hubo bajadas en Zamora, un 13%, hasta las 34.251 pernoctaciones; Ávila, un 2,9%, hasta las 60.720; Burgos, un 2,4%, hasta las 144.436; Palencia, un 1,3, con 44.186; y León, un 1,1%, hasta las 148.859 pernoctaciones.

En cuanto a los viajeros, descendieron en tres provincias, con la peor evolución registrada en Zamora, con una caída del 11,5%, hasta los 20.381; seguida por León, con un 3,9% menos (95.530), y por Palencia, con un 3% menos (23.666). En el lado opuesto, estuvieron los aumentos de Salamanca (6,8%, hasta los 106.443); Segovia (5,6%, hasta los 56.444 viajeros); Valladolid (5,2%, con 67.132); Soria (3,3%, con 25.514), Burgos (1,3%, hasta los 100.513 visitantes), y Ávila (un 0,8% y 39.364).

La tasa de variación anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó de media en Castilla y León en el noveno mes del año en el 4,04%, 1,5 puntos por encima de España, que alcanzó el 5,53%. Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 44,63 euros de media, con un 8,1% de subida, cuando en el conjunto del país fue de 102,53 euros, un 6,19% más.