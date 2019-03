La pérdida de población en Castilla y León elimina 230 concejales electos en los últimos cuatro años Un hombre deposita su voto en una urna. En las elecciones municipales y autonómicas de 2015 se eligieron 12.880 ediles en los municipios de la Comunidad, una cifra que el próximo 26 de mayo se reducirá a 12.650 EL NORTE Valladolid Sábado, 9 marzo 2019, 13:59

La pérdida de población que viene sufriendo Castilla y León se verá plasmada también en el censo de concejales electos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, un registro que se reduce en la Comunidad en 230 ediles ante esta cita respecto a los últimos comicios del año 2015. En total, serán 12.650 los concejales que se someterán al voto ciudadano en las urnas de los municipios de Castilla y León frente a los 12.880 que se eligieron hace cuatro años en las nueve provincias.

Así se desprende de los datos provisionales publicados en los boletines oficiales de cada una de las provincias de la Comunidad, que aún están sometidos a posibles alegaciones antes de su aprobación definitiva.

Caída de los concejales electos por la pérdida de población en Castilla y León. / F. S. / ICAL

El descenso autonómico en 230 concejales (1,8 por ciento) es general en todas las provincias de la comunidad, aunque las mayores caídas se registran en las de Salamanca, con 56 concejales menos (de 2.108 a 2052); 39 en Valladolid (de 1.409 a 1.370); de 38 en Burgos (de 1.883 a 1.845 concejales); y en Ávila, donde se pierden 36 ediles (de 1.326 a 2.190).

El descenso es de 30 concejales en los casos de Zamora (de 1.544 a 1.514) y también en Segovia (de 1.155 a 1.125); de 19 en León (de 1.658 a 1.639); se pierden 12 en Palencia (de 1.017 a 1.005) y Soria, con ocho, es la provincia que menos concejales pierde, desde los 799 de las elecciones de 2015 a los 791 que se prevén elegir en los próximos comicios de mayo.

Las capitales de provincia mantienen el número de concejales respecto a las elecciones de 2015, con la única salvedad de Valladolid que pasa de tener 29 concejales electos a 27 en las próximas elecciones municipales y autonómicas. El resto mantiene el número de ediles, que será de 21 en Soria, 25 en Ávila, Palencia, Segovia y Zamora; y de 27 en Burgos, León y Salamanca.

En general, los vaivenes en el número de concejales se producen mayoritariamente en los municipios de menos de 2.000 habitantes. En los que cuentan con un padrón superior a esta cifra, que por lo tanto tienen derecho a la elección de más de once ediles, no se registran demasiados movimientos salvo en la provincia de León, donde son cinco los municipios en los que cambia el número de concejales electos: suben de nueve a once ediles en Cuadros y Santovenia de la Valdoncina; de once a 13 en Sariegos, todos ellos municipios del alfoz de León, y pierden dos concejales en Santa Marina del Rey y en Toral de los Vados, en ambos casos de once a nueve concejales.

En la provincia de Zamora no se producen movimientos en este segmento de municipios, al igual que ocurre en Palencia, y son escasos en el resto de provincias: en Ávila, pierden dos concejales Candeleda (pasa de 13 a once) y Navaluenga (de once a nueve); en Burgos, Salas de los Infantes pierde dos concejales (de once a nueve), que gana Quintanadueñas (pasa de nueve a once).

En Salamanca, Doñinos de Salamanca sube dos concejales respecto a los últimos comicios municipales (de nueve a once); en Segovia, Palazuelos de Eresma, y en Valladolid el municipio de Aldeamayor de San Martín experimentan esta misma tendencia y pasan de once a 13. Por el contrario, pierde dos concejales El Burgo de Osma, en Soria, que pasa de 13 a once.

Ley Electoral

Según recoge la Ley Electoral, cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulta de la aplicación de una escala. Según este baremo, se eligen tres concejales en municipios de hasta 100 residentes; cinco ediles en municipios de entre 100 y 250 habitantes; siete concejales en municipios de entre 251 y 1.000 habitantes; nueve concejales en los núcleos de población de entre 1.001 y 2.000 ciudadanos; once ediles en municipios de entre 2.001 y 5.000 habitantes; o 13 en municipios de entre 5.001 y 10.000 ciudadanos.

Entre los municipios de mayores dimensiones, los que cuentan con una población de entre 10.001 y 20.000 habitantes podrán elegir a 17 concejales; a 21 los que tienen una población de hasta 50.000 personas; y 25 ediles en núcleos de población de entre 50.001 y 100.000 habitantes. De ahí en adelante, se elegirá un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par.