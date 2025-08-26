La pensión media sube y supera los 1.313 euros, similar a la media nacional

E. N. Martes, 26 de agosto 2025, 12:38 Comenta Compartir

La pensión media se situó en Castilla y León, a 1 de agosto, en 1.313,7 euros, una cifra casi similar a la media del conjunto de España, que fue de 1.312,9, tras repuntar un 4,5% respecto al mismo periodo de hace un año. Las cifras se movieron casi igual a la del conjunto del país, donde crecieron un 4,4%, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por Ical.

El número de pensiones en la comunidad subió un 1,2% en tasa interanual, hasta las 633.948. Del total, casi dos terceras partes (412.871) fueron de jubilación, con una pensión media que ascendió a 1.501,7 euros. Por incapacidad permanente, fueron 50.324 pensiones (1.201,8 euros); por viudedad, 147.951 (935,6 euros); por orfandad, 18.883 (569 euros); y en favor de otros familiares, 3.919 (803,1 euros).

Por comunidades, la pensión media más alta se encontró en el País Vasco (1.671,5euros), seguida por Asturias (1.522,3 euros) y Madrid (1.521 euros). Por el contrario, las más bajas se registraron en Extremadura (1.110), Galicia (1.128) y Murcia (1.170,4 euros). En el conjunto de España, la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 13.620,9 millones de euros el pasado 1 de agosto.

Por provincias

En un análisis provincializado, se observa que la pensión media más alta se registra en Valladolid, con 1.435,2 euros; seguida de Burgos, con 1.410,9 euros. Le siguen Palencia (1.344,8 euros); León (1.309,8 euros); Soria (1.272,9euros) y Segovia (1.253,3 euros). Cierran Salamanca (1.228,7 euros), Ávila (1.159,2 euros) y Zamora (1.130,1 euros).

En cuanto al número de pensiones, León figura a la cabeza, con 140.847, por delante de Valladolid (124.153). Le siguen Burgos (94.736), Salamanca (83.264), así como Zamora (47.740), Palencia (44.327), Ávila (40.054), Segovia (35.857) y Soria (22.970).