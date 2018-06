Pedro Pérez se entera del cese de su cargo en la Federación Salmantina de Caza por la prensa Javier Tendero, actual delegado de la federación y Pedro Pérez, exvicrepresidente de la federación. / S.R. El delegado de la Federación, Javier Tendero asegura que fue el propio Pérez el que comunicó su intención de dejar el cargo SILVIA G.ROJO Ciudad Rodrigo Jueves, 21 junio 2018, 17:58

El delegado de la Federación Salmantina de Caza, Javier Tendero, destituyó el pasado mes de abril a su número dos, Pedro Pérez, sin que el afectado conociera la decisión hasta hace poco más de 24 horas. En conversaciones con este periódico, el exvicepresidente declinó dar explicaciones sobre los motivos por los que se podría haber adoptado esa decisión mientras que el delegado aseguraba que fue el propio Pérez el que comunicó su intención de dejar el cargo. «Se ha ido él y un mes después se formó otra Junta en una asamblea a la que no acudió». A partir de entonces, se dio por cesado a Pedro Pérez como vicepresidente de la federación y en su lugar se nombró a Sergio Milán.

Fuentes de la Federación Regional de Caza explican que el delegado o presidente es elegido por los socios a través de unos comicios internos pero ese es el único cargo que se designa así. El resto de los miembros de la junta directiva «son puestos de confianza; ni se firma, ni se autoriza, ni nada. El presidente puede cambiar su equipo cuando quiera».

Lo curioso es que Pedro Pérez se enteró a través de El Norte de su destitución y a raíz de un artículo publicado el pasado domingo en este periódico sobre la caza de jabalí.

En el citado artículo se recogían declaraciones de Pedro Pérez como vicepresidente de esa Federación pero posteriormente la organización, a través del actual vicepresidente, Sergio Milán, se ponía en contacto con El Norte y negaba que Pérez ocupara ese cargo. Según Milán, la renuncia se había hecho efectiva el 17 de abril y desde la Federación Regional, el responsable de prensa, Felipe Vegué, confirma que Milán asumió el cargo «hace menos de diez días, en la última asamblea».

Pérdida de confianza

Puestos en contacto de nuevo con Pedro Pérez para subsanar la posible confusión del cargo, el primer sorprendido fue el propio afectado. El ya cesado insiste en que «no era consciente de que me habían sustituido, me parece que no merece la pena que se genere una polémica por esta menudencia, pero si alguien se ha sentido ofendido le pido disculpas».

Desde la Federación Regional de Caza, Felipe Vegué, valoró la figura de Pedro Pérez como «una gran persona» que, en su opinión, «ha perdido la confianza del presidente porque está aislado en Ciudad Rodrigo, no va a las asambleas y yo creo que él no tiene tiempo por su trabajo (es constructor) y lo primero a lo que se debe es a su profesión». Tanto unos como otros quieren dar por zanjada la polémica y matizan que su único objetivo es defender los intereses de los cazadores.