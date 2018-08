Pasión por el country

Huercasa presenta un evento musical único en España, una oportunidad para disfrutar de artistas de primera línea en música country nacional e internacional, todo en un ambiente familiar también con actividades para los pequeños de la casa. Durante todo el fin de semana en la bella localidad segoviana de Riaza.

Valladolid Patio Corsario. Alicia Soto

La coreógrafa y bailarina Alicia Soto, en compañía del sorprendente Julián Gómez Pabón, viene con su espectáculo 'REGARD', una fusión de lenguajes, la danza urbana y el break dance en simbiosis con la danza contemporánea. Aforo limitado. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975. Patio Corsario al aire libre. Sábado 7 de julio a las 21:30.

Patio Herreriano

La sala 1 del Museo Patio Herreriano acoge hasta el 26 de agosto un programa que muestra otras formas artísticas de extraordinaria belleza como es la danza y la opera. Una sección de trabajos de dos grandes coreógrafas y bailarinas, como PINA BAUSCH y ANNE TERESA DE KEERSMAEKER. y de un director de escena, como es ROBERT WILSON, cuyos obras sorprenden al mundo cada vez que se muestran, podrán verse. La danza de la fallecida Pina Bausch cuya compañía sigue presentando sus bellísimas coreografías, o las de Anne Teresa De Keersmaeker, cuya danza pudimos ver en vivo en Valladolid en 1984, se mezclaran con la operas dirididas por el artistas y director de Escena Robert Wilson al quien también pudimos ver en Valladolid en 2009 en una exposición que llenó tres salas de exposiciones.

Cómic. Juanjo Guarnido

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla acoge la exposición 'Blacksad. Algún lugar entre las sombras. Juanjo Guarnido', que supone un recorrido por la extraordinaria carrera de este afamado autor español. La exposición cuenta con emocionantes textos firmados por el propio guionista de la serie, Juan Díaz Canales, y del editor de Dargaud, François Le Bescond. Así mismo, se incluyen audiovisuales biógraficos y sobre su universo creativo y 'Blacksad' para conocer aún más a este prodigioso autor.

Juan Genovés

Las salas 3, 4 y 5 8 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, acogen hasta el 23 de septiembre de 2018, la exposición 'JUAN GENOVÉS. La intensidad del silencio' con mas de sesenta obras que abarcan seis decadas de trabajo de Genovés, que se inicia con obras de los años sesenta, cuando decide utilizar sus pinturas como un medio de expresión. Su firme convicción sobre el arte transformador y comprometido con el entorno, le llevó a formar parte de colectivos muy significativos en el panorama español de posguerra: Los Siete (1949), Parpallós (1956) y Hondo (1960). En este último grupo, que supuso nuevos planteamientos figurativos frente al informalismo, Genovés desarrolló una pintura de carácter expresionista y provocador.

Tributo a Bowie

ZIGGY'S PROJECT es un proyecto musical en el que se interpretan algunas de las canciones de David Bowie, basándose concretamente en el concierto de 1973 que tuvo lugar en el teatro Hammersmith de Londres, con el que se despidió de la gira Ziggy Stardust. En el concierto de ZIGGY'S PROJECT, se interpretan todas las canciones del disco Ziggy Stardust, con algunas de las canciones más conocidas de David Bowie, como Space Oddity, Rebel Rebel o Heroes, por decir algunas. Todo un espectáculo que no defraudará, con un sonido potente, cuidando iluminación y puesta en escena y mostrando durante el concierto algunos de los trajes como los que utilizó Bowie durante la gira. Viernes, 21:30 horas, en Gondomatik.

África en bici

La Asociación la Curva (Ciclistas Urbanas y rurales de Valladolid) organiza esta sábado 7 de Julio una serie de actividades en el barrio de la Victoria. Comenzará a las 10:30h con una ruta botánica en bici recorriendo los árboles más característicos y alguna que otra sorpresa escondida, con el objetivo de poner en valor los distintos espacios verdes del barrio. La salida está prevista desde la Plaza de San Bartolomé. A las 12:00h, y ya en la nave de Artencanal (Calle Canal 16) tendrá lugar la charla Africa en Bici. Jose Ángel Villalón contará su experiencia en el viaje que ha realizado durante 20 meses a través de Africa, viaje del que partió de Valladolid y acaba de regresar.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que arranca el mes de julio con buenos conciertos al aire libre en ciudades como Burgos (Luz Casal), Soria (Duerorock) o Salamanca (The Pinker Tones).

Jueves

BURGOS – LOS GURÚS (Plaza Santo Domingo de Guzmán, 20:00h)

BURGOS – LA TROUPÉ DEL SWING (Paseo Sierra Atapuerca, 21:00h)

BURGOS – LA GRÚA (Calle Calzadas, 22:00h)

BUGOS – VOZ ARMADA (Espacio Atapuerca, 22:00h)

LEÓN – THE DAWNLINS (El Gran Café, 22:30h, 5€)

SALAMANCA – ORQUESTA DE CASTILLA Y LEÓN (Plaza Mayor)

Viernes

ALMAZÁN (SORIA) – DUERO ROCK, NON SERVIUM + DISTORSIÓN + ESCARAMUZA + HARD TAO KOÑOTE VIL (Plaza de Toros, 12€)

BURGOS – TAVERNERS (Plaza España, 20:00h)

BURGOS – BIENMESANE (Plaza Roma, 20:00h)

BURGOS – SEXMA (Calle Calzadas, 22:00h)

BURGOS – LUZ CASAL (Espacio Atapuerca, 22:30h)

RIAÑO (LEÓN) – MOTOR&MOUNTAIN FESTIVAL, THE DAWLINS + ILUSTRES PATILLUDOS + LOS BRAZOS + THE WIZARDS (7€)

RIAZA (SEGOVIA) – HUERCASA, JOHN HIATT & THE GONERS + THE CADILLAC THREE + JAIME WYATT (35€)

VALLADOLID – LOS CORITOS + HELLSINSI (Porta Caeli, 21:30h, 3€)

Sábado

BURGOS – TAVERNERS (Plaza de la Libertad, 20:00h)

BURGOS – LOS GURÚS (Plaza España, 20:00h)

BURGOS – RUFUS T FIREFLY + LEÓN BENAVENTE (Espacio Atapuerca, 22:00h)

RIAÑO (LEÓN) – MOTOR&MOUNTAIN FESTIVAL, WINCHESTER + THE PHANTOM DRAGSTERS + MAD MARTIN TRIO + SEX BAND + THE DOS EN BLUES BAND (7€)

RIAZA (SEGOVIA) – HUERCASA, STEVE EARLE & THE DUKES + THE BAND OF HEATHENS + STEPHANIE QUAYLE (45€)

PONFERRADA (LEÓN) – LA BANDA DEL TARARÍ (Tararí, 21:00h)

SALAMANCA – CYTHARA ENSEMBLE (Iglesia de San Millán, 12:00h)

SALAMANCA – THE PINKER TONES (Santo Domingo de la Cruz, 12:30h)

SALAMANCA – TRÍO MUSICALIS (Santo Domingo de la Cruz, 22:30h)

VALLADOLID – TNB + BLOW (Porta Caeli, 21:30h, 3€)

Zamora Ciclo en Pagos del Rey

Alicia Pérez destaca que Pagos del Rey Museo del Vino repite por cuarto año consecutivo su ciclo de programación más longevo. El ciclo de verano del museo del vino volverá a llenar de música los domingos de julio y agosto con actuaciones en directo de artistas nacionales. Domingos Frissé tomará la terraza del museo durante los domingos de julio y agosto para acercar artistas de prestigio regional y nacional hasta las instalaciones que la familia Solís gestiona en Morales de Toro (Zamora), en la D.O. Toro. Este año abrirá el ciclo, el 8 de julio, el grupo vallisoletano Cover Club que en formato dúo presentará un repertorio de temas clásicos y muy conocidos del pop-rock internacional y nacional interpretados en clave de jazz, swing, soul y blues, con una actitud que lleva su música más allá de la simple imitación, infundiéndole una enorme originalidad y energía con elegantes arreglos en acústico.

Ávila Mancomunidad del Alberche

Hoyocasero será este sábado la localidad anfitriona de la segunda edición del Día de la Mancomunidad del Alberche. Toma así el testigo que le cede Navalosa y que le convierte en el punto de encuentro para los vecinos y amigos de los doce pueblos unidos en la Mancomunidad. Cada pueblo llevará lo mejor de su municipio. Gastronomía, patrimonio, tradiciones, arquitectura, historia, naturaleza. Todo quedará a la vista de todos en las doce carpas que instalarán las localidades en Hoyocasero.

El paso del tiempo

Paula Velasco destaca que las técnicas del quimigrama y la electrografía, en las que se mezclan las técnicas de fotocopia con la pintura y la fotografía, entre otros elementos, sirven a Francisco Iglesias para conformar un particular universo de color y formas. Bajo el título de 'El paso del tiempo', cuarenta obras muestran la creatividad de este fotógrafo, plasmada en forma de collages, creaciones abstractas, flores, planetas y superficies cósmicas. Hasta el próximo 27 de julio se podrá visitar esta exposición, situada en el Torreón de los Guzmanes de la capital abulense.

Vidas cruzadas

Ávila 1.131 acoge la exposición 'Vidas Cruzadas', una muestra sobre escultura, sombras, hilos y emociones del artista bilbaíno, afincado en Ávila, Roberto González. En total quince piezas componen esta muestra de gran formato, en la que su autor activa recuerdos y sensaciones vinculados con el equilibrio inestable entre fuerzas como la gravedad y el magnetismo. La exposición estará abierta al público hasta el 28 de julio y podrá visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Soria Duero Rock Festival

El viernes se celebrará la 1ª edición del Duero Rock Festival en la localidad de Almazán (Soria). Con la colaboración del Ayuntamiento de Almazán y negocios locales, el Duero Rock festival promete mucho, será un lugar dónde bandas provenientes de Burgos, Euskadi, Madrid y Soria compartirán escenario. Bandas emergentes como Escaramuza (Madrid) y Hard Tao (Soria) junto con la veteranía de Distorsión (Euskadi), pero sobre todo con la fuerza y el poder del punk rock de Non Servium no dejarán indiferentes a los asistentes. La Plaza de Toros de Almazán promete ser un referente futuro para un género de música que renace años después.

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

VIERNES, 29

Palencia. PallantiaPhoto

Concluye el festival PallantiaPhoto que ha tenido a la imagen como protagonista de la vida cultural palentina durante todo el mes de junio. El final de la programación se centrará en una photovelada con la exposición de las colecciones de la asociación contraluz y en un concierto de Los Culebra, `para terminar con una fiesta denominada Photofiesta flash' en Y un cuerno. Plaza de San Francisco, 22:30 horas.

Guardo. Concentración motera

Las motos y sus conductores regresan a Guardo para participar en la XXVIII Concentración Motera Lechazos, en la que se han programado rutas en moto por la comarca, juegos, procesión de las antorchas (habitual en este tipo de actos), sorteos y verbenas. La concentración se prolongará hasta el sábado, 30 de junio.

SÁBADO, 30

Dueñas. Mercado castellano y medieval

La ciudad de Dueñas celebra este fin de semana el X Mercado Castellano-Medieval, que incluye duelo de caballeros, juegos tradicionales, talleres en vivo, tiro con arco, pasacalles, una exposición de trabajos del taller de dibujo y pintura y de la Asociación de Restauración de Muebles y una visita turística guiada. Las actividades continuarán el sábado, día 1 de julio. Plaza de España y alrededores.

Ampudia. Teatro

Athenea Musical ofrecerá en Ampudia un espectáculo músico-teatral 'Donde terminen los sueños', en el que Olga es una vieja actriz dueña de un teatro a punto de ser demolido. Ella y su cuñada viven entre telones viejos y quizá un nuevo espectáculo garantice la supervivencia del teatro . Sala de Cultura, 20:30 horas.

La Olmeda. Taller infantil

La villa romana de La Olmeda acogerá varios talleres titulados 'Tesela a tesela' dirigido a niños de 7 a 12 años que aprenderán cómo se realizaba el mosaico romano. Plazas limitadas. A las 11:00, 12:00 y 13:00. Inscripción en el teléfono 979 11 99 97 y en info@villaromanalaolmeda.com

Astudillo. Encuentro de bolilleras

La localidad de Astudillo celebra el VII Encuentro de Bolilleras, que incluye una exposición y venta de productos de encaje y demostraciones. Plaza Mayor, 17:00 horas.

DOMINGO, 1

Triollo. Cine

La programación cultural de la Diputación para este domingo incluye una sesión de cine en Triollo en el marco del ciclo 'Noches de cine'. Se proyectará la película dramática y musical 'La la land', dirigida por Damien Chacelle. Plaza, 22:30 horas.

Ampudia

El grupo de teatro Las Mismas de Ampudia representará este domingo en esta localidad la obra '¡Qué lío de boda!', en una actuación benéfica. La obra esta dirigida por Miguel Mota. Casa de Cultura, 19:30 horas.