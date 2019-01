Pasión por la música y el teatro Cartel del Festival Olmedo Clásico / El Norte La música y el teatro copan la agenda de este fin de semana en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Jueves, 20 julio 2017, 13:43

Valladolid Patio Corsario

Un dúo extraordinario. Habiendo sido número 1 del Jazz iTunes en España, Verónica Ferreiro, según la crítica de media docena de países, «se perfila como la voz más esperanzadora del jazz/folk europeo». Junto a ella, la guitarra cálida del muy prestigioso Javier Sánchez y sus espléndidas y virtuosas improvisaciones. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975. Viernes 21 de julio, 22:00. Patio Corsario, al aire libre.

Valladolid Celtas Cortos

Celtas Cortos es uno de los grupos nacionales con mayor éxito de todos los tiempos, como lo demuestra el hecho de que durante su carrera han llegado a vender más de 2.000.000 de copias de sus distintos trabajos. Su historia comienza en un instituto de Valladolid a mediados de los años ochenta, un grupo de cinco jóvenes comenzaron a tocar para divertirse, como una actividad extraescolar. Actuará con la Joven Orqueasta de la Universidad de Valladolid. Jueves, 22:00 horas. Hospedería de San Benito.

Valladolid Norma

El cine Manhattan (calle Cervantes) acoge la ópera Norma, la en directo desde el Royal Ópera House de Londres. Jueves. 20:00 horas. Norma es una tragedia lírica en dos actos con música de Vincenzo Bellini y libreto en italiano de Felice Romani. Se considera un ejemplo de la mayor altura de la tradición belcantista. 'Casta diva' fue una de las arias más conocidas en el siglo XIX y continúa siendo una de las más populares del repertorio lírico.

Olmedo (Valladolid) Teatro Clásico

La duodécima edición del Festival Olmedo Clásico continúa hasta el domingo 23. En los diez días que dura, ssubirán a los escenarios de los dos espacios una cuidadosa selección entre las mejores propuestas del Clásico estrenadas en los últimos meses dentro y fuera de España. Como en años anteriores, la calidad y la variedad han sido factores fundamentales para la elección.

Valladolid La Cueva de Zaratustra

Ya está en la calle '1202.54', el primer disco de estudio de La Cueva de Zaratustra. Grabado y mezclado en Corte Tres Estudio entre marzo y abril de 2017, el grupo vallisoletano compuesto por Jesús Alonso (voz y guitarras) y David López (guitarras y lap steel), ha contado con la colaboración de Juanjo Puertas (bajo y coros), Javi Tascón (batería, coros y guitarra acústica), Luciano Bravo (armónica), Alberto Farto 'Juguillos' (percusiones) y Daniel Francisco (trompeta). Las canciones han sido compuestas por Jesús Alonso y Juanjo Puertas (música) y David Acebes (letra).

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que pasado el veraniego ecuador de julio continúan los festivales al aire libre como el Fasse Rueda de Medina del Campo (Residente, La Pegatina, Sidonie...) o el Soria Rock (Gatillazo, S.A...) , los ciclos como el Estival de la UVA de Valladolid (Juan Perro, Celtas Cortos...) o los conciertos sueltos como el que darán Camela en Santa Marta de Tormes, provincia de Salamanca, para seguir paliando el calor.

Jueves, 20

LEÓN – Punch Out (El Gran Café, 23:00h, gratis)

PALENCIA – King Solomon Hicks (Patio de la Diputación, 21:00h, 10€)

SALAMANCA – The Levitants (Plaza del Mercado, gratis)

VALLADOLID – Estival Uva, Celtas Cortos (Patio de la Hospedería de San Benito, 22:00h)

VALLADOLID (Medina del Campo) – Festival Fasse Rueda, Residente + Jhana Electrorganic Sound (Estadio Municipal, 30€)

Viernes, 21

BURGOS (Trespaderne) – Tresparock, Putakaska + Banda Magnética + Anti-Idols + Poetas de Botella (16€-20€)

LEÓN – Raw Colors (El Gran Café, 22:30h, 3€)

PALENCIA – Los Sultanes (Plaza Mayor, 21:00h, gratis)

SEGOVIA (Navas de Oro) – Jimmy Bartanán (La Esquina)

SORIA – Soria Rock, Gatillazo + Soziedad Alkohólika + Histeria Konflictiva + Subcero (Plaza de toros, 15€-19€)

VALLADOLID – Jorge Prada + Casino Calavera (Sala Porta Caeli, 21:30h, 3€)

VALLADOLID (Medina del Campo) – Festival Fasse Rueda, Le Pegatina + Celtas Cortos + El Kanka + Kitai + Siloé + La Regadera + Julieta 21 + Bravo Fisher + Playa Cuberris + HAvoc + Alice WOnders + Exkrementes (Estadio Municipal, 30€).

Sábado, 22

BURGOS (Trespaderne) – Tresparock, El Último Ke Zierre + Def Con Dos + Kaos Urbano + Inarrestabili + Konsumo Respeto + Berriz Tijuana + K-Tólicos + Los del Humo + Kólico (16€-20€)

LEÓN (EL Soto Boñar) – Festilánea, Sucedáneo Humano + Raw Colors + Batalla (21:00h, gratis)

PALENCIA (Aguilar de Campoo ) Galleta Rock, Buda Sam + Cristosaurio + Ingravito (Plaza de España, 22:00h, gratis)

SALAMANCA (La Maya) Maya Rock, Teniente Morgan + Metal Blues Band + Puntos Suspensivos (22:00h, gratis)

SALAMANCA (Santa Marta de Tormes) Camela + Navajita Plateá + Tributo a El Barrio (Colegio Miguel Hernández, 21:00h, 12€)

SALAMANCA (Ledesma) Tributo Héroes del Silencio (Patio de Armas, 5€-8€)

SORIA – Soria Rock, La Frontera + La Guardia + Proyecto Hermético + Kilisión (Plaza de toros, 15€-19€)

VALLADOLID – Chaotic Cosmos + Quinto Elemento (Sala Porta Caeli, 21:30h, 3€)

VALLADOLID (Castromonte) – Torockzos, Free City + Malverde + The Fourez (Plaza Mayor, 23:30h, gratis)

VALLADOLID (Simancas) Antílopez (Castillo de Simancas, 21:30h)

VALLADOLID (Medina del Campo) – Festival Fasse Rueda, Ivan Ferréiro + Sidonie + Quique González y los Detectives + León Benavente + Ángel Stanich + Second + Viva Suecia + The New Raemon & McEnroe + Rufus T. FIrefly + Rural Zombies + Kuve + Tuya + Pol + Los Perlas (Estadio Municipal, 30€)

Domingo, 23

VALLADOLID (Medina del Campo) – Festival Fasse Rueda, Cosmic Birds + Erizo Sibarita (Estadio Municipal, 30€).

Ávila Curso de clarinete

María Fernández indica que medio centenar de clarinetistas participarán en el XXII Curso Internacional de Clarinete, asistidos por doce profesores especialistas .El viernes, 21 de julio, a partir de las 20,00 horas en el Auditorio Municipal de San Francisco, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Ávila Rosana en concierto

La artista volverá a Ávila con sus temas más queridos y su nuevo trabajo. El viernes 21 de julio a partir de las 22,30 horas en la Plaza de Toros. La entrada anticipada costará 15 euros y en taquilla 18 euros.

Ávila ‘Nocturnas a la muralla’

Una oportunidad para visitar Las Murallas acompañándose de unos guías muy especiales: un grupo de teatro que amenizará el recorrido con actuaciones y narraciones. El viernes 21 de julio a las 21,30 horas. El recorrido comenzará en la Casa de Carnicerías. El precio por entrada será de 6 euros, 4 euros la reducida.

Ávila ‘Imitando a los alfareros mudéjares’

Los niños, de edades comprendidas entre 5 y 14 años, elaborarán y decorarán recipientes cerámicos, a mano y al torno. El taller se celebrará el sábado 22 de julio, de 12,00 a 14,00 horas los Hornos Postmedievales. El límite de aforo serán 20 niños y el precio, de 5 euros.

Ávila ‘Joyas abulenses’

Recorrido por el interior de la Basílica de San Vicente, la Catedral y la Muralla. El sábado 22 de julio a las 11,00 horas. Tendrá una duración aproximada de 3 horas y saldrá del Centro de Recepción de Visitantes. La tarifa general es de 8 euros.

Ávila ‘Ávila de leyenda’

Se trata de un recorrido que partiendo del Centro de Recepción de Visitantes, dirige a los participantes hacia San Vicente, el Mercado Grande, la Catedral, el Mercado Chico, Rastro y Plaza de Santa Ana compaginando ruta e interacciones. El sábado 22 de julio a las 19,00 horas. La duración aproximada es de dos horas. El precio de la tarifa general es de 6 euros; la reducida, 4 euros.

Ávila Tren Teresa de Ávila

Experiencia que parte de la estación Madrid Chamartín a las 9,00 horas del sábado, 22 de julio. La llegada a Ávila, a las 10,37, parece ser cuestión de minutos gracias a la actuación de la actriz que encarna a Santa Teresa y ameniza el viaje. Debido a posibles modificaciones, consultar la tarifa y horarios en la página oficial de la operadora.

Ávila Huellas de Teresa

Visita a los edificios más emblemáticos por los que pasó la Mística: desde el Centro de Recepción de Visitantes parte el trayecto, que continúa con el interior de La Encarnación, el Convento de San José, el Museo de la Santa y el Convento de la Santa. El domingo 23 de julio a las 11,00 horas. La duración aproximada es de 3 horas y el precio en tarifa general 5 euros. Tarifa reducida, 3 euros.

Palencia Actividades

Fernando Caballero recomienda:

Viernes, 21 de Julio

Palencia. Danza

Fernando Caballero recomienda para este verano en la capital, “Nagare” organizado por la Compañía de danza Circle of Trust & Logela. Espectáculo recomendado por la Red Nacional Escena. Pertenece al ciclo de ' Palencia en danza', que combina grupos locales con grandes compañías nacionales. Plaza de San Miguel. 21:00 horas.

Palencia. Cine

- Este viernes la biblioteca pública de Palencia acogerá el cine sueco en V.O con la película 'Short films for children'. 12:00 horas.

- El viernes en la biblioteca pública se organizará cine en familia con la proyección de 'Canta' a las 12:00 horas.

Abarca de Campos. Música

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el viernes actuará Mathias Müller 'Órgano y armonio'. Fundación Chapelet. 20:30 horas.

Actualmente es cantor y organista en la provincia da Saxonia. Director del Kantorei-Max-Drischner y el coro de Irxleben. Presidente de Calcant Alemania (Asociacion Internacional de Amigos de Órgano) que tiene entre sus fines la organización de conciertos religiosos, el intercambio de organistas, viajes de estudios para amigos de órganos, Viajes culinarias y en definitiva la promoción del órgano y armonio y de su música. Director artistico y organizador del Festival del Òrgano Rühlmann y del Festival Internacional de Clave en el castillo Hundisburg.

Boadilla del Camino. Música

El espíritu de los juglares y trovadores se mantiene intacto en la provincia palentina. Un espíritu adaptado a la actualidad por medio de los magos, humoristas y músicos y que inundará, durante este viernes en la Plaza del Rollo a las 20:30 horas con la actuación de Cía. Ardave y su obra 'La Real capilla en viaje'. Dentro del programa de 'Música en tiempos de Carlos V'.

Venta de Baños. Música

En el programa de 'noches de verano', este viernes en la Plaza del Ayuntamiento a las 22:00 horas presentará el 'Tributo rock internacional'.

Villamediana. Cine

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el domingo se proyectará la película de “Hotel Transilvania 2” (2015). Plaza Mauro Miguel. 22:30 horas.

La Olmeda. Cultura a la Romana

En el programa de la villa romana de La Olmeda, dentro de la gran variedad de actividades que organiza la diputación de Palencia, este viernes finaliza los talleres de 'pequeños arqueólogos'.

Cervera de Pisuerga. Cine

Caja España acoge este viernes el 'Festival de Cortos'. A las 20:00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Frómista. Arte

Este viernes el Ayuntamiento abre el plazo de inscripción en el 'VII Concurso de pintura al aire libre infantil Santiago', cuyo tema es 'El camino de Santiago en Frómista'. 11:30 horas.

Santibáñez de la Peña. Fiestas.

Este viernes finalizan las fiestas de San Jerónimo con una gran variedad de actividades, en las que destacan la 'Holi Run' de San jerónimo, la fiesta de la espuma, la macro discoteca, y la despedida etc. El programa completo en www.pacomagazine.es o http://santibanezdelapena.es/.

Sábado, 22 de Julio

Palencia. Danza

La compañía palentina Rita Clara regresa a Palencia con 'Danza Flamenca' que pertenece al ciclo 'verano en el cerro'. Cristo del Otero. 21:00 horas.

Santoyo. Música

El programa 'Espiga' incluye para el sábado un concierto músico-mágico con la obra 'Voalá música'. Atrio Pequeño. 21:30 horas.

En total, ocho ciclos, más el concierto inaugural, musicales en su mayoría y lúdicos (Con ciertos Sentidos, el Festival de Música Provincia de Palencia; "Puestas de Solidaridad, "Noches de Cine"; Festival de Órgano, Magia en el Castillo de Fuentes de Valdepero, "Al son de las Estrellas" y De juglares).

Villamuriel de Cerrato. Teatro

Este sábado finaliza el 'II festival de Títeres' con la obra 'Historias Andariegas' organizada por La casa de los títeres. Colegio Gómez Manrique. 20:00 horas.

Villamuriel de Cerrato celebra la II Edición del Festival Titirivilla, un evento que inundará con actuaciones de títeres la localidad cerrateña durante todo el mes de julio. El Casco Viejo, la urbanización Los Olmillos, el barrio Virgen del Milagro y el Colegio Gómez Manrique serán los escenarios de un festival dedicado a todos los públicos, pero especialmente a los más pequeños.

Fuentes de Nava. Teatro

Este sábado dentro del programa de ciclo de teatro, se produce la obra 'La Santa enamorada' a cargo de la compañía de La tijera teatro de Zamora. Salón de Actos de la Casa de la Cruz. 20:30 horas. Entrada individual 4 euros. Abono 4 actuaciones 12 euros.

Cisneros. Conferencia

Dentro del marco del programa conmemoración del V centenario de la muerte del cardenal Cisneros, se celebra la conferencia 'El Cardenal en tiempos convulsos. Las regencias del tercer Rey de España' organizada por Albertp Corada . Auditorio. 19:30 horas.

Carrión de los Condes. Música

Este sábado se celbrará el concierto de música tradicional de Castilla y León con el grupo 'CEPA y Sarmientos'.

Aguilar de Campoo. Música

El XXII Galleta Rock, se celebrará este sábado a las 22:00 en la Plaza de España. En esta edición se contará, como cabeza de cartel y grupo invitado, con Poetas de Botella, también participarán los tres ganadores del X concurso nacional de maquetas: Budasam (Vizcaya) , Ingravito (Navarra), Cristosaurio (Madrid) y la actuación del grupo local "Ni pies ni cabeza".Como actividades diurnas y enfocadas al público más joven, se realizará a partir de las 12:00 h el taller 'Rock Circus' con talleres de guitarra, batería y bajo y a partir de las 18:00 los talleres "Jóvenes Rockeros" con elaboración de pulseras y llaveros.

Dueñas.Música

Este sábado se celebrará La iglesia parroquial de Dueñas acoge este sábado el encuentro de corales que organizada todos los años la agrupación coralista eldanense, Castilla Vieja. 20:45 horas. Iglesia Santa María de la Asunción.

Asturdillo. Ferias

Dentro del marco del programa de actividades de julio se celebra este sábado la Ruta teatralizada organizada por la compañía de 'Teatronaos' a las 12:00 horas desde el Palacio de Pedro I.

Ampudia. Danza

El espectáculo de danza de Ballet Español Carmen Amaya, una de las compañías más destacadas de Castilla y León, actuará este sábado con su obra 'Castilla' en el Atrio Colegiata a las 20:30 horas.

Cervera de Pisuerga. Cine

Caja España acoge este viernes el 'Festival de Cortos' (infantil)a las 19:00 horas.

La Serna. Cine

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el sábado se proyectará la película de “Mascotas” (2016). Plaza del Ayuntamiento. 22:30 horas.

Osorno la Mayor. Ferias

Este sábado se celebra el día de la residencia San Miguel de los Santos. 17:30 horas.

Domingo, 23 de Julio

Palencia. Música

Este domingo la banda municipal da el 'concierto de verano' a las 21:00 horas.

Palencia. Universidad

Finaliza el primer plazo de matrícula para los estudiantes ya matriculados en la Uva en cursos anteriores. (www.uva.es)

Palencia. Música

Este domingo la Joven Orquesta de la Uva dará el concierto de verano de la Universidad de Valladolid en el Patio Palacio Episcopal a las 20:30 horas.

Ampudia. Música

Este domingo se presenta 'Oxfordshire youth wind band', música clásica desde Reino Unido en la Colegiata de San Miguel. A las 20:30 horas.

Antigüedad. Música

El programa 'Espiga' incluye para el domingo un concierto de Lévid cuarteto Folk con su actuación 'Música Castellana'. En la Plaza de Juan Mena a las 21:30 horas.

Autilla del Pino. Cine

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el domingo se proyectará la película de 'Capitán América. Civil War' (2016). Plaza C/La Laguna. 22:30 horas

Baltanás. Música

Dentro del programa cultura 'Espiga'; el domingo actuará Pieter Dirksen con su obra 'Órgano'. Iglesia de San Millán. 20:30 horas.

Pieter Dirksen es concertista de órgano y clave y toca el bajo continuo en varios conjuntos. Como continuista trabajó con varias orquestas y conjuntos. Pieter Dirksen es organista en el órgano histórico André Severin (c.1648) de la iglesia de San Martín de Cuijk. Frecuentemente es invitado a actuar solista tanto con el clave clavecín como con los órganos históricos en los Países Bajos y en el extranjero, y para dar cursos y conferencias. Ha realizado gran número de grabaciones.

Pieter Dirksen

Baltanás. Teatro

Este domingo el teatro de Calle recorrerá las calles de Baltanás. (La hora está sin confirmar).

Cisneros. Desfile y Baile

A las 11:00 horas sale de la Ermita de Cristo la concentración de la Asociación Pendonista para llevar a cabo el desfile.

Cisneros. Feria

El domingo se celebra la Feria de 'Vive los alimentos de Palencia en tu pueblo'. Corro de San Facundo. 12:00 horas.

Salamanca Pablo Ruiz y Sheila Blanco

Pablo Ruiz al piano y Sheila Blanco al micrófono forman Duette y ofrecerán un concierto el viernes a las 21:00 en el Patio de Escuelas, dentro del ciclo Plazas y Patios. El recital está organizado por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico gracias al patrocinio de la Fundación Sabadell.

Salamanca Visita teatralizada

Este viernes, 21 de julio a las 18’00h, la visita teatralizada a Monumenta Salmanticae, dentro del programa Plazas y Patios, será preferente para personas con discapacidad funcional. Kamaru Teatro (Julián Fonseca y Beatriz Hernández) invitará a los visitantes a conocer la historia de este espacio de la mano de la hermana Encarnación Prieto, una religiosa con gran memoria, acude a recordar sus tiempos de novicia mientras toma el sol tejiendo, en el patio de la antigua Iglesia de San Millán.

Salamanca Teatro

El sábado 22 a las 12:00h, Mayte Hernández y José Fernando Luego interpretan a la dueña de una posada y a un soldado francés durante la ocupación napoleónica. Ambos repasarán la historia de la ciudad desde sus orígenes en el cerro de San Vicente hasta las tristes consecuencias de la Guerra de la Independencia. La entrada es libre hasta completar el aforo. El escenario de la obra son los restos del antiguo convento de San Vicente,destruido durante dicha guerra.

Salamanca Música

La Wandswoth Philarmonic Orchestra, integrada por jóvenes músicos ingleses, actúa el lunes a las 20:00 en el Palacio de Figuero,sede del Casino de Salamanca, durante su gira por España. La entrada es libre. Lunes, 24 a las 20:00.

León Feria del Ajo

Sandra Santos recomienda para este fin de semana el ajo, el teatro y el jazz en la provincia leonesa. El verano es una época perfecta para recorrer los diferentes pueblos y disfrutar de la extensa gastronomía de la zona. Este fin de semana, a 30 kilómetros de la capital leonesa, Santa Marina del Rey celebra sus ya tradicionales Ferias Gastronómicas, que este año celebran su décima edición, enmarcadas en la Feria del Ajo.

León Roma en el espejo

El legado romano de León se respira por cada recoveco de la ciudad y eso el Ayuntamiento lo sabe muy bien, por eso ha vuelvo a programar 'Roma en el espejo', una serie de actuaciones teatrales que se desarrollan en la cripta romana de Cascalería hasta el domingo 23 en dos sesiones, a las 20.00 y a las 21.30. El viernes 21 es el turno de 'Gaudeamus' de La Chana Teatro, mientras que el sábado 22 Gazal Música Poesía representarán “Versos para despertar”, un recorrido de acceso a la poesía con textos de poetas como García Lorca, Gloria Fuertes, Miguel Hernández o Pedro Salinas. El domingo 23 y para cerrar esta actividad, la cripta acogerá 'El jazz en nuestra lengua', del conjunto En trío. Una propuesta cultural distinta, alternativa, moderna y en un espacio lleno de historia.

León Festival de Jazz

Del 20 al 22 de julio y en el marco incomparable del Claustro de la Real Colegiata de San Isidoro, se celebra la segunda edición del Festival de Jazz. A partir de las 22.00 horas, Marco Boi Quintet, Susana Sheiman & Open Gate y O Sister! Ofrecerán una serie de conciertos que en esta edición quieren homenajear a la Cuna del Parlamentarismo. La entrada a los tres conciertos programados será gratuita hasta llenar el aforo de 350 localidades, si bien, desde la organización informan que los interesados pueden retirar las entradas dos horas antes de cada actuación.

Segovia Instituto Internacional de Teatro

César Blanco nos aconseja los festivales de verano y algún que otro invitado de excepción que se cuelan en la agenda segoviana. Estos días enfila su recta final el Congreso Mundial del Instituto Internacional de Teatro (ITI-Unesco). El jueves 20, a las 19:30 horas, el centro de creación e innovación cultural de La Cárcel albergará los pases de 'Lecturas e obras de 10 minutos' y '10 millones', por representantes de Cuba. Todas las funciones son abiertas al público con entrada libre. Al día siguiente, los espectadores podrán descubrir microrrepresentaciones crosculturales de los estudiantes de la red Unitwin, que la integran centros universitarios. También se pondrá en escena 'Shame' por grupos de Israel y Palestina.

Segovia Ballet de Cámara de Madrid

El sábado 22, el Acueducto será testigo de la gala de clausura, que tiene previsto su inicio a las 23:30 horas., con un completo programa que incluye 'La muerte del cisne' y 'Rapsodia', por el Ballet de Cámara de Madrid; 'Dom Quixote pas de deux', a cargo de bailarines principales del Ballet Nacional de Cuba y artistas invitados; 'Ónira', con Antonio Márquez y Mercedes Burgos, del Ballet Nacional de España y del Ballet de Cámara de Madrid; Eva la Yerbabuena; 'Cisne negro paz de deux', con Hayna Gutiérrez y Garrett Goat, bailarines principales del Ballet Alberta de Canadá; 'Zapateando', de Sarasate, con Antonio Márquez; ' Giselle II Act' que cuenta con los bailarines principales del Ballet Nacional de Cuba y del de Cámara de Madrid, Annete Delgado y Dani Hernández.

La danza, a través de la quinta edición del simposio internacional, tiene en el Real Sitio de San Ildefonso su punto de encuentro. Además de talleres, mesas redondas y conferencias, el programa artrístico incluye la Gala de Noche Flamenca, en el teatro Canónigos (jueves 20, a las 23 horas), y la ceremonia de clausura, el viernes 21, en el mismo escenario.

Segovia Magia

Sin salir del Real Sitio de San Ildefonso, este fin de semana se vivirá una nueva edición del Festival Internacional de Magia, dentro de Las Noches Mágicas de La Granja 2017, que convertirá las calles del Real Sitio en referente del espectáculo del ilusionismo una vez más. Magia universal para todos los públicos con más de 50 actuaciones. Entre los magos que participan en este evento están Samuel y su carro; Pablo Clabó, o Amelie, que exhibirán desde las 13 horas, sus destrezas en distintos enclaves del municipio, como la Puerta de la Reina y las plazas de los Dolores, del Vidriado o de la Cebada. Ese mismo sábado, por la tarde Fernando García, presenta su 'Humor mágico' en el Patio de la Orden, con el precio de 2 euros cada pase. De 13 a 14 horas y de 19 a 22 horas, el argentino Mariano Goñi desplegará su espectáculo 'Cartomagia' en el salón de actos del Ayuntamiento de La Granja. En el Salón Barroco, y también a 2 euros, Sr. Pérez presenta 'Poesías de jabón'.

Pero el plato fuerte de este festival será por la noche, en el jardín de la Real Fábrica de Cristales. La gran gala contará con la presencia de Jorge Blass, unos de los mejores ilusionistas del mundo. La cita con la magia es a las 23 horas, este sábado. Los pases de calle seguirán el fin de semana.

Segovia Festival de Segovia 2017

Y en la capital segoviana, arrancan las primeras notas del ciclo 'En Abierto' del más que consolidado Festival de Segovia (FS 2017), que va camino de cumplir su edición número 42. Este jueves 20, a las 22:30 horas, en el jardín de los Zuloaga, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) estrenará con músicos portugueses su Proyecto Ibérico. Estará dirigida por la batuta de Antoni Ros Marbá y contará con el pianista onubense Javier Perianes. Este recital supondrá la inauguración oficial de los conciertos. El precio de la entrada es de 20 euros para las numeradas, y de 10 para las localidades sin numerar.

Lo mismo que para la actuación que tendrá lugar el viernes 21, en el mismo sitio y a la misma hora. Se trata de Sand & The Soulshine Voices, cuyo repertorio se extiende a los diferentes colores musicales del blurs, jazz, funk o soul.

Segovia Orquesta de guitarras eléctricas

El sábado, también a las 22:30, prosiguen los conciertos en el jardín de los Zuloaga. Esta vez con el espectáculo Sinfonity, orquesta de guitarras eléctricas que, bajo la dirección de Pablo Salinas, interpretará piezas de Bach, Prokofiev, Mozart o Falla, entre otros compositores. Los precios también son de 20 y 10 euros. Y el domingo, a las 12:30 horas, en la Catedral de Segovia, el festival acoge el programa de la Capilla Jerónimo de Carrión, 'O quam suavis est…', con obras de Alonso Lobo y Sebastián de Vivanco.

Segovia Festival Joven

De manera paralela a este ciclo, el FS 2017, organizado por la Fundación Juan de Borbón, también desarrolla desde este jueves 20 el Festival Joven, que cumple su vigésimo segunda edición y que reúne a los mejores talentos y promesas nacionales de la interpretación de la música clásica. En el elenco de artistas participantes figuran Regina Lanza (violín); Ignacio Arrojo (piano), o los ganadores del vigésimo Premio Infantil Santa Cecilia, Carla Román, Arturo Abellán y Karina Varga. Las actuaciones se repartirán entre el patio del Colegio de Arquitectos, el castillo de Turégano, el patio de la Diputación o el Palacio del Cardenal Espinosa, en Martín Muñoz de las Posadas. El programa de este ciclo se alargarán durante la semana que viene con más jóvenes intérpretes.

La apretada agenda del FS 2017 se completa este fin de semana con el ya tradicional espectáculo de 'En familia', que este año corre a cargo de Quiquemago & Cuarteto Der Zauberer, que se subirán a las tablas con 'Voalá: ¡Música!' Será el domingo 23, a las 20 horas, en la iglesia de San Juan de los Caballeros. Los precios son de 6 euros para los adultos y 3 para niños hasta 14 años.

Zamora II Festival Vete al Fresco

Alicia Pérez indica que Zamora celebra durante el verano el II Festival Vete al Fresco, en el que las terrazas de establecimientos hosteleros de la ciudad acogen diferentes actuaciones. El sábado 22 de julio actuarán los cantautores Carol y Juancar en el merendero El Panadero en el bosque de Valorio a las 22:00 horas. Además, el bar Fariza acogerá a las 22:30 horas la actuación de reggae de Charlie&Brasi y en el bar Torres estará el grupo Hucklebberry. La iniciativa se ha puesto en marcha con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería y grupos musicales y de animación de la ciudad.

Zamora ‘Tengu’

El Teatro Ramos Carrión de Zamora acogerá el sábado 22 de julio la obra ‘Tengu’, que narra la mitología de Karassu Tengu desde su nacimiento hasta que se convierte en una divinidad y decide convertirse en el protector de la humanidad. Para ello, debe enfrentarse a una serie de pruebas y peligros que le conducirán incluso al borde de la muerte para finalmente alcanzar la divinidad. La obra está ambientada en los bosques de Hokkaido en el siglo XII. Comenzará a las 21:00 horas del sábado y las entradas tienen un precio de 14,50 euros.