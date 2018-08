El paro de médicos de Familia de Atención Primaria comienza hoy Centro de Salud de Renedo, Valladolid / Jonathan Tajes Simecal rechaza posponer las negociaciones con Sacyl para septiembre y evitar la huelga de médicos ANA SANTIAGO Valladolid Miércoles, 1 agosto 2018, 11:03

Último e infructuoso intento. Una nueva reunión mantenida ayer entre los responsables de Sacyl y los portavoces del sindicato Simecal, convocante de la huelga indefinida de médicos de Familia de Atención Primaria que comienza hoy, no logró frenar la convocatoria y hoy están llamados a la huelga los 2.885 facultativos de centros de salud y consultorios.

No obstante, será previsiblemente en las zonas rurales, y en particular en los pueblos pequeños, donde mayor repercusión pueda tener esta movilización dado que el sindicato Simecal se donde más peso tiene y, además, las reivindicaciones reclamadas afectan sobre todo a los médicos funcionarios interinos que trabajan fundamentalmente en estas zonas «y a los de área», destaca Fernando Gutiérrez, presidente de la citada central sindical.

Explica este portavoz de los trabajadores que «mantenemos la convocatoria porque no nos han hecho una oferta suficiente y somos serios, no podemos desconvocar sin algo firme, reunirnos en septiembre y tener que volver a convocar. Nos han ofrecido una oferta pública de empleo blanda, negociar las preguntas... pero no nos han convencido.

Reuniones

Ha sido una reunión con la directora de Profesionales de Sacyl, Concepción Nafría, y con el nuevo responsable de Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero, ni el consejero de Sanidad ni el gerente de Sacyl o algún alto cargo de la Presidencia que al fin y al cabo en Función Pública. El Sindicato de Médicos de Castilla y León reclama «una convocatoria extraordinaria para una situación extraordinaria que permita consolidar sus puestos de trabajo a médicos que llevan más de 20 años en un consultorio y que no han tenido la oportunidad de presentarse a ofertas de empleo público».