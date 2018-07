Del Olmo rechaza «el pacto fiscal de izquierdas» sobre los impuestos en Castilla y León Los consejeros de Economía y Hacienda y Empleo, Pilar del Olmo y Carlos Fernández Carriedo, visitan las instalaciones de la Oficina del Servicio Público de Empleo de Peñafiel (Valladolid). / Rubén Cacho / ICAL La consejera de Hacienda, considera que dicho documento «desprecia» la reforma de la financiación autonómica EL NORTE Valladolid Viernes, 13 julio 2018, 14:31

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha rechazado este viernes el pacto fiscal de izquierdas suscrito por PSOE, Podemos e IU y que busca «subir los impuestos a todos los ciudadanos y a las empresas» al tiempo que considera que dicho documento «desprecia» la reforma de la financiación autonómica y «desisten» de dicha reforma.

Así lo ha manifestado Del Olmo durante la visita que ha realizado a la sede del Ecyl en la localidad vallisoletana de Peñafiel, donde ha estado acompañada por el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo.

«El espíritu de ese acuerdo es subir los impuestos a los ciudadanos y a las empresas. Eso es lo que propugna la política de izquierdas tradicionalmente» ha aseverado la consejera, quien además ha tachado de «impreciso y vago» el documento suscrito por PSOE, Podemos e IU y donde «solo hay una intención, subir los impuestos».

Asimismo, ha subrayado que este acuerdo «desprecia la reforma del modelo de financiación» ya que, según ha explicado, desisten de dicha reforma y aseguran que no se va a «ganar nada en esa financiación», por lo que para Del Olmo «prejuzgan algo que no se ha empezado a negociar, porque no quiere el Gobierno actual».

Sobre la pérdida de recaudación, Pilar del Olmo ha recordado a los firmantes del acuerdo que todas las administraciones han perdido recaudación y se pregunta si PSOE, Podemos e IU «no se acuerdan de que ha habido una crisis enorme y que la primera consecuencia de una crisis económica y de empleo es que no se recaudan impuestos».

Al respecto, la consejera de Hacienda ha explicado que con los mismos tipos impositivos de hace unos años se está recaudando menos, por lo que les ha dicho a los firmantes del pacto que no piensen que por subir los impuestos y quitar bonificaciones «van a recaudar más», porque es una cuestión que depende de la actividad económica y del empleo.

Al hilo de ello, Del Olmo ha recordado que la Junta ha desarrollado una política fiscal que ha permitido «bajar el impuesto a las rentas más bajas» en dos ocasiones, por lo que ha concluido que el pacto fiscal «no pueden contar ni con el Gobierno autonómico ni con el partido que lo sustenta».