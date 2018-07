Del Olmo considera «una falta de lealtad» que el Gobierno no reciba a la Junta La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / Eduardo Margareto / ICAL La consejera critica que Teresa Ribera sí haya tenido tiempo para reunirse con la delegada del Gobierno y no para abordar la problemática de las cuencas mineras EL NORTE Valladolid Jueves, 26 julio 2018, 19:08

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, consideró hoy «un desprecio y una falta de lealtad para con la Comunidad de Castilla y León» que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no la haya recibido aún para abordar la problemática de los municipios de las cuencas mineras «por falta de tiempo en su agenda», mientras que «sí ha tenido tiempo para verse con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones».

«Ayer recibí por fin un agradecimiento a mi felicitación por su nombramiento, y me comunicaron que me recibiría cuando fuera posible el secretario de Estado por la agenda tan apretada de la ministra. Mi sorpresa es que ha recibido a la comisaria política de la región», señaló la consejera.

«Le estábamos pidiendo a gritos que nos recibiera porque el problema de las cuencas mineras no puede esperar. Y me temo que la información que le ha podido llegar al respecto será totalmente parcial, porque lo que asegura Barcones es que no les habíamos invitado a participar en el Plan de Dinamizacion de los Municipios Mineros, cuando con fecha 1 de setiembre de 2017 mandé una carta al secretario de estado de la Energía para que se incorporaran al comité de seguimiento de ese plan, y no me contestó el anterior secretario y sigue sin contestarme el nuevo», desgranó antes de afirmar que considera «osado y atrevido» hacer declaraciones «cuando no tienes toda la información», recoge en declaraciones Ical.

Además, explicó que el pasado martes se reunió con el director general de Industria para llevarle el Plan de Dinamización de Municipios Mineros y explicarle la necesidad de que designen a una persona que asista a los encuentros, y de que el Ministerio colabore económicamente en ese plan.