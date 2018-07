«Nuestro objetivo es dar acogida y hacer que venga gente al entorno rural» María Martínez, abajo en el centro, junto a participantes y formadores del proyecto Volviendo al Campo. / El Norte El proyecto Volviendo al Campo forma a personas durante un año para vivir y trabajar en las fincas ALICIA PÉREZ Miércoles, 4 julio 2018, 12:48

El trabajo de la Asociación Horuelo en Castilla y León se centra en el proyecto de formación rural Volviendo al Campo, que desarrolla desde finales de 2012 en la comarca de Tierra de Campos junto a Proempleo. En 2013 estas dos entidades decidieron crear la asociación Volviendo al Campo para el desarrollo de una iniciativa que busca que personas, tanto españolas como inmigrantes, se integren viviendo y trabajando en el medio rural. María Martínez es educadora de Horuelo y socia de Volviendo al Campo.

Información Contacto Asociación Horuelo. Av. Institución Libre de Enseñanza 41 Bis. Planta 3. 28037. Madrid. Tfno: 915 222 921. Página web: www.horuelo.com. La Obra Social La Caixa colabora con las ONG castellanas y leonesas.

-¿En qué consiste el proyecto Volviendo al Campo?

-Empezó siendo un proyecto programado para un año concreto, de enero a diciembre, para un grupo determinado de jóvenes. Después de tres grupos que ya han pasado por aquí, hemos hecho modificaciones en cuanto a esos tiempos y a ese número de personas. Ahora es más abierto y aunque recomendamos que todos los jóvenes que pasen por nuestro proyecto estén al menos un año para conocer todas las estaciones, porque nuestro proyecto está directamente relacionado con las tareas del campo, el año no tiene que ser de enero a diciembre.

-¿A qué personas está dirigido?

-Hemos ampliado también el rango de edad, que antes estaba entre los 18 y los 24 años. Ahora cada vez vienen personas más mayores y depende del interés que tengan por el entorno rural, que es uno de los objetivos que tenemos en la asociación. Queremos cubrir dos objetivos, que son dar acogida, acompañamiento y ayuda a personas que están excluidas socialmente o que no tienen recurso ninguno para vivir y también hacer que venga gente al entorno rural. De lo que se trata principalmente es de que vengan personas que están de algún modo excluidas de la sociedad, bien porque no pueden trabajar o bien porque no han tenido los medios o las facilidades que han tenido otras personas por diversos motivos. Como uno de los objetivos que tiene Volviendo al Campo es que venga gente a la zona rural, nos parece muy interesante abrir esa accesibilidad al proyecto a cualquier persona que quiera vivir la experiencia de vivir en el campo y en el pueblo. Cualquier persona que tenga esas inquietudes si quiere participar en nuestro proyecto, puede hacerlo.

-¿En qué pueblos se desarrolla la iniciativa?

-Donde más convivencia hacemos es en Husillos, en Palencia, que es donde tenemos la casa de acogida donde viven los jóvenes, y también en San Cebrián de Campos y Manquillos. Un grupo de personas estamos más cerca de ellos a nivel cotidiano diariamente, pero también hay una red de gente muy amplia que son vecinos que tienen actividades agrícolas o ganaderas y nos desplazamos a diferentes pueblos y actividades para que conozcan, practiquen y aprendan. Nos movemos por toda la comarca de Tierra de Campos y estamos empezando a tener contacto con ganaderías de Valladolid y de León.

-¿Qué actividades hacen los participantes?

-El proyecto está enfocado principalmente a que formen parte tanto de la vida cotidiana como de la actividad de las personas que estamos con ellos y de los colaboradores. Prácticamente todo está relacionado con la agricultura y la ganadería. Pretendemos que conozcan cómo se vive en este entorno a nivel cotidianeidad y qué tipo de actividades realiza la gente para ganarse la vida, desde cuidado de animales como pollos, ovejas, vacas y cabras, a agricultura tanto de hortaliza como de cereales. Pretendemos inculcarles la autosuficiencia y la autogestión, que sean capaces de cubrir las necesidades que tienen. Sus principales actividades son tener una huerta de autoconsumo y una finca de corderos y pollos, en la que también han puesto cabras para producir leche y gallinas para tener sus huevos. Todas las instalaciones se gestionan con energía solar y todo siempre está bajo el entendimiento de lo ecológico. Tres veces a la semana dan clases de español y están también habilitando colmenas de abejas.