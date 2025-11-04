El Norte de Castilla, premio Comunica de la Asociación Empresa Familiar La entidad acordó además otorgar el galardón Academia, en su IX edición, al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 12:58 Comenta Compartir

La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) acordó conceder sus XI Premios Comunica y Academia al periódico El Norte de Castilla y al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca por su contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad.

En concreto, El Norte de Castilla ha sido galardonado con el Premio Comunica 2025 en reconocimiento a su compromiso con la difusión de la realidad social de Castilla y León desde sus orígenes, y en especial con el ámbito económico y empresarial de la comunidad.

Por su parte, el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC) ha obtenido el Premio Academia 2025 por su labor de investigación y su aportación académica y práctica en la lucha contra esta enfermedad, recoge Ical.

El Norte de Castilla es el periódico decano de la prensa diaria española. Su origen data del año 1854 y nace de la unión de otras dos cabeceras de Valladolid: El Correo de Castilla y El Avisador. Es líder de audiencia en Castilla y León y cuenta con ediciones en Valladolid, Palencia y Segovia.

Integrado en el Grupo Vocento, el diario cuenta desde el año 1997 con una edición digital que ofrece servicios especiales de pago para suscriptores y que hace especial hincapié en la cobertura informativa de su ámbito regional. Cubre informativamente la actualidad de toda la comunidad autónoma de Castilla y León gracias también a los portales provinciales Leonoticias, Burgosconecta y Salamancahoy.

Por su parte, el CIC es un centro de investigación público de oncología que fue puesto en marcha en el año 2000 para facilitar investigación de frontera tanto básica como traslacional en el área de cáncer. Está bajo los auspicios de la Universidad de Salamanca, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca (FICUS).

Junto con sus labores de investigación, el CIC destaca también por su apuesta por la formación de las nuevas generaciones, la transferencia de conocimiento y la prestación de servicios diagnósticos a todos los centros hospitalarios del país. El CIC es el responsable también de la Unidad de Diagnóstico de Cáncer Familiar y del Banco de Tumores regional.

Entre sus múltiples reconocimientos destaca ser el único centro de investigación castellano y leonés que ha sido reconocido como Centro de Excelencia por el gobierno regional. Es también uno de los 13 centros de toda España que ha sido reconocido como Centro-AECC de Excelencia por parte de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Finalmente, está acreditado como instituto universitario y como centro biosanitario por la ACSUCyL y la Consejería de Educación de Castilla y León.

El CIC también participa en proyectos multicéntricos como son el Centro de Investigación Biomédica de Red en Cáncer (Ciberonc), la Conexión-Cáncer del CSIC, y dos redes de terapias celulares avanzadas.

El Centro está ubicado en el Campus de Biomedicina Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca, a escasos metros del Complejo Hospitalario de Salamanca y las facultades de Farmacia, Biología y Medicina, lo que facilita a sus investigadores e investigadoras el establecimiento de sinergias con el resto de personal investigador en el ámbito de las biociencias.

Actualmente, cuenta con dos programas científicos que agrupan a un total de 26 grupos científicos. Posee además cuatro unidades técnicas, cuatro servicios de apoyo y cuatro servicios diagnósticos que, en total, engloban a más de 300 personas, incluyendo administrativos, técnicos, científicos y personal en formación.

Los premiados recibirán ambos galardones el 27 de noviembre durante la gala de entrega del XXIII Premio EFCL «Antonio Pérez» a la familia González-Armero, fundadora y propietaria de Grupo Alibérico, que tendrá lugar en el Hotel AC Palacio de Santa Ana de Valladolid con el patrocinio de Cajamar y Ungría y la colaboración de Aon.