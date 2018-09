«Es normal en un adulto sufrir entre cuatro y seis procesos catarrales al año» Azucena Carrera. :: / MANUEL BRÁGIMO Azucena Carrera, vocal de prevención de Socalemfyc, precisa que en estas fechas son habituales los constipados benignos ANA SANTIAGO Valladolid Martes, 25 septiembre 2018, 18:14

En estas fechas, cada año, comienzan los procesos catarrales. Es muy habitual y no tienen mayor importancia, son banales y coinciden con el comienzo de las noches frías y la circulación de virus», destaca la doctora Azucena Carrera, médico de Familia de Los Jardinillos de Palencia.

«Este año –añade– no notamos ningún cambio en este sentido, no hay más casos que otros, al menos no llegan a la consulta porque estos constipados salvo que quien los padece esté muy incómodo, con mucha mocosidad y acuda al médico por ello, no suelen llegarnos», destaca. No obstante, la también vocal del Programa de Promoción y Prevención de la Salud de la Socalemfyc, la sociedad científica de la especialidad, destaca que «es normal que una persona adulta sana tenga entre cuatro a seis procesos catarrales a lo largo del año. Es lo habitual y no hay que darle mayor importancia. Se tratan de forma sintomática, sin antibióticos porque son virus, beber líquidos... y nada más. El número de virus circulante es tan numeroso, más de doscientos pueden ocasionar este tipo de afecciones, que a veces nos parece que cuando mejoramos de un catarro nos cogemos otro;pero, en realidad, es que salíamos de uno y, como nos ha pillado algo más débiles de defensas nos hemos cogido otro casi enlazado».

Destaca la doctora Carrera que «esta es una época en la que empiezan a circular los virus y como por las noches ya refresca, el frío deja 'asentarse' a los virus. Salimos a la calle sin chaqueta y nos pilla desabrigados. Además, los niños empiezan el colegio y este contacto entre ellos fomenta los contagios y la transmisión llega a casa... La gente se pone nerviosa porque cree que ya está aquí la gripe –que por cierto ya empiezan algunos casos de forma muy esporádica– pero esto es benigno».

En cuantoa esta prolongación del calor, Azucena Carrera explica que «no afecta más de lo que lo hace en verano. Hidratarse, protegerse del sol, tener en cuenta que la temperatura afecta de forma negativa a los medicamentos y nada más», concluye.