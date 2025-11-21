El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios vehículos circulan por una carretera nevada de León. EFE

La nieve obliga a extremar la precaución en las carreteras de Castilla y León

Las cadenas son necesarias para circular en un total de 16 tramos viarios de la Comunidad

El Norte

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:20

La nieve obliga a extremar en estos momentos la precaución en la A-67 (Palencia) y la AP-66 (León), así como en la A-1, en Boceguillas (Segovia). También corta tres carreteras, aunque todas ellas de la red secundaria, que se unen a otros 16 tramos viarios de la Comunidad donde se requiere el uso de cadenas para circular, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la provincia de León, la más afectada por el temporal, un total de 13 tramos viarios exigen el uso de cadenas y neumáticos para poder circular, mientras los camiones y articulados tienen prohibido el paso. En esta situación se encuentran tres carreteras nacionales: la N-621 en Llánaves de la Reina, la N-625 en Riaño y la N-630 Arbás del Puerto.

A todas ellas se une en esta provincia la CL-635 en La Uña; la LE-215, en el puerto de Las Portillas; la LE-233, en Monteviejo; la LE-234, en Pando; la LE-321, en Vegarada; la LE-481, en el Puerto de Ventana; la LE-331, en San Isidro; la LE-333, en Las Señales; la LE-473, en Aralla, y la LE-497, en Leitariegos.

En la provincia de Burgos, la BU-570, Puerto de las Estacas de Trueba, y la BU-571, en Portillo de la Sía, se encuentran cortadas al tráfico, mientras que en nivel rojo figura la BU-572, en Puerto de Lunada, y la CL-629, en El Almiñe. Por su parte, en nivel verde se localiza la N-234, en Sarracín; la N-623, en Villamediana de San Román; y la N-627, en Montorio.

En el caso de Palencia, en nivel amarillo se encuentra la CL-627, en Piedrasluengas; mientras que en verde está la N-627, en Santa Cruz del Tozo; la CL-615, en Guardo; y la CL-626, en Corvio. Además, se suma el corte total de la DSA-191, en Candelario (Salamanca).

