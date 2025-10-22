El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León

Ha fallecido a los 50 años, apenas dos meses después de haber recibido el diagnóstico de una grave enfermedad, lo que no le impidió seguir trabajando hasta el último momento

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:18

Comenta

El delegado de ABC en Castilla y León, José María Ayala, ha fallecido este mediodía a los 50 años de edad. El repentino fallecimiento se ha producido apenas dos meses después de haber recibido el diagnóstico de una grave enfermedad, lo que no le impidió seguir trabajando al frente de la delegación hasta el último momento.

José María Ayala fue nombrado delegado en enero de 2020 en sustitución de José Luis Martín. Licenciado en Ciencias de la Información (1998) y en Publicidad (2000) por la Universidad del País Vasco, la carrera profesional de Ayala ha estado siempre estrechamente vinculada a ABC.

Tras realizar un periodo de prácticas en El Diario Vasco, en 1998 se incorporó a la Delegación de Castilla y León de ABC, donde comenzó como redactor de Deportes, labor en la que se mantuvo durante cerca de cinco años.

Posteriormente, fue el encargado de la coordinación de los corresponsales en las distintas provincias y también fue el responsable del área de Economía del periódico. En 2009 fue nombrado subdelegado de ABC en en Castilla y León por José Luis Martín, cargo que ocupó durante los once años siguientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  4. 4

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  5. 5

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  6. 6

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  7. 7

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  8. 8

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  9. 9 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  10. 10 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León

Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León