Milagros Marcos defiende en Bruselas combatir la despoblación a través de un fondo específico europeo La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, se reúne con europarlamentarios y miembros de la Comisión Europea de Agricultura para abordar la futura PAC. / Ical La consejera de Agricultura y Ganadería se ha reunido con la ponente del informe de la Eurocámara sobre la PAC EL NORTE Valladolid Martes, 20 noviembre 2018, 17:39

La Consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, defendió hoy, en una reunión con eurodiputados y miembros de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, la creación de un fondo adicional para impulsar la actividad de las regiones con un problema de despoblación.

Marcos reclamó que los fondos Feader contemplen una ayuda específica para financiar la actividad económica en el desarrollo rural en aquellas zonas especialmente despobladas y aseguró que para la Junta es una de las fórmulas para luchar de forma eficaz contra la despoblación. Además, según matizó, este fondo estaría cofinanciado por Castilla y León.

La consejera se reunió con Esther Herranz, ponente del informe principal de la Eurocámara sobre la PAC que se debatirá este miércoles, así como con el eurodiputado castellano y leonés, Agustín Díaz de Mera. Al encuentro también asistieron Eric Andrieu, ponente de la OCM Única de Mercados, y Albert Dess y Peter Jahr, miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.

Según defendido la consejera, el borrador del informe europeo coincide con la posición de Castilla y León, aunque aseguró la necesidad de incluir doce enmiendas para mejorar la financiación y la orientación de las ayudas.

En este sentido, Herranz ha agradecido el trabajo presentado por Marcos, con la ayuda de las principales organizaciones agrarias de la región y de representantes de la sociedad civil, porque considera que ha sido «una posición muy útil» y considera que la inclusión de la problemática específica de la despoblación tendrá una «buena acogida» en la Eurocámara.

En cuanto a mejorar la orientación de las ayudas, Marcos solicitó que la Eurocámara inste a mejorar la definición de «agricultor genuino» con el objetivo de «preservar al agricultor que vive y trabaja fundamentalmente de la actividad agraria», argumentó. «No queremos que desaparezcan el resto, sino que se tenga una consideración especial a aquellas explotaciones familiares y competitivas, que son la mayor parte de la UE, y que realmente el agricultora perciba una cuantía considerable, teniendo en cuenta que debe producir alimentos de calidad», aseveró Marcos.

A su vez, y para garantizar la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria, planteó que es necesario fomentar las relaciones entre productor, transformador y distribución con el objetivo de mejorar un suministro de alimentos que tenga en cuenta la sostenibilidad de la cadena de valor, fortalecer las relaciones contractuales y crear instrumentos que ofrezcan información y doten de transparencia las relaciones entre operadores, como observatorios de precios homogéneos y la definición de estándares para el análisis de costes de producción.

En pleno debate sobre el presupuesto europeo de la nueva PAC, Marcos también insistió en que como mínimo, se mantenga la misma financiación actual. En este sentido, recordó que la Comisión Europea está planteando un nuevo modelo, con planes estratégicos y de gran subsidiariedad y orientado a resultados, por lo que solicitó tener en cuenta las siguientes consideraciones: que no sea una antesala a la renacionalización de la PAC, ni provoque distorsiones entre Estados. No debe poner en riesgo el mercado único; que las regiones puedan seguir diseñando las acciones de desarrollo rural, por lo tanto hay que mantener la figura de autoridad de gestión regional para estas acciones. Mantener el statu quo; que no provoque retrasos de los pagos a los agricultores y ganaderos; y que esté orientado hacia la simplificación tanto para el agricultor como para las administraciones.