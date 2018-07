Los medios de comunicación reflejan el protagonismo del vino en Castilla y León Eduardo Álvarez, Joaquín Torné, Raúl Briongos, Ana Rodríguez y Ángel Ortiz. / Gabriel Villamil Ángel Ortiz: «Hay una conciencia de que el vino forma parte de Castilla y León mucho mayor que en otras Comunidades Autónomas» ELNORTE VALLADOLID Martes, 17 julio 2018, 21:27

La política, el vino y su eco en los medios de comunicación. La segunda jornada del curso UEMC 'El vino y la cocina' coorganizadas por El Norte de Castilla, se desarrolló como un acompañamiento casi imprescindible y cotidiano en cualquier conversación que tenga lugar en una mesa de comensales que se precie. Estas jornadas, que se prolongan durante tres días, se organizan desde hace siete años por la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de la mano de Luis Barcenilla.

Fueron varios los temas que se trataron en las distintas mesas redondas que se organizaron, todos ellos con el vino como telón de fondo y excusa para enmarcar cuestiones que colisionan con el mundo de las bodegas, como la política, la información de los medios de comunicación o la conciencia social de lo importante que es en la región la tradición vinícola.

Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla, Joaquín Torné, director de El Diario de León, Raúl Briongos, director de El Diario de Burgos, y Eduardo Álvarez, director de Radio Televisión Castilla y León, moderados por Ana Rodríguez, directora de Europa Press Castilla y León, intentaron responder a la pregunta de si los medios de comunicación hablan y escriben o no en la actualidad sobre vino.

Los cuatro directores de medios, todos con un suplemento o programa dedicado al vino, coincidieron en que en que los medios tienen muy presente al vino en la región, ya que es,según apuntó Briongos.

Ángel Ortiz, como representante de El Norte de Castilla, entidad coorganizadora de este curso, indicó que «aquí se habla muchísimo de vino». «Hay una especial sensibilidad y una conciencia de que el vino forma parte de Castilla y León mucho mayor que en otras Comunidades Autónomas», afirmó.

Fernando Jaúregui y Silvia Clemente. / Montse Álvarez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y el periodista, escritor y tertuliano Fernando Jáuregui participaron en la mesa redonda, principal, titulada 'Vivencias relacionadas con el vino, la política, la vida y el periodismo', moderada por Pablo Lago, Director de El Mundo de Castilla y León. Clemente comparó al candidato a presidir el PP nacional Pablo Casado

Con la pregunta '¿Cuántas exclusivas o cuántos escándalos habrán nacido al calor de una buena botella de vino?' quiso iniciar el moderador a modo de introducción de esta relación fluida entre el vino, la política. Fernando Jáuregui respondió «he descubierto que a los políticos de ahora (salvo excepciones) no les gusta comer y beber bien. El periodista reconoció que tiene ganas de comer con «el Rey Juan Carlos, con Pérez-Reverte y con el Ministro Pedro Duque».

Jorge Monzón, Jesús Ledesma, Álvaro Pérez, Francisco Martín y Óscar Gálvez. / Montse Álvarez

En la primera de las mesas de la mañana, bajo el título de 'Vinos naturales (o sea, sin aditivos químicos). Vinos piratas, mestizos…Otros vinos', a cargo de Francisco Martín, de Bodegas Pradorey, Álvaro Pérez, de Bodega Abadía Retuerta, Jorge Monzón, de Bodega Dominio del Águila, y Jesús Ledesma, enólogo e ingeniero agrónomo, moderados por Óscar Gálvez, Director de El Día de Valladolid, se habló de la necesidad de hacer algo diferente, sin prisas y sin las limitaciones que nos marcan los Consejos reguladores, buscando el origen, la tradición y como lo hacían las generaciones anteriores: vinos artesanos, vino que huele a vino.

Santiago Mora, Álvaro Gago, Beatriz Fernández, Eduardo Gordaliza, Javier Sanz. / M. A.

'La verdejo, la uva de moda' fue el segundo de los temas a abordar por Santiago Mora, del Consejo Regulador DO Rueda; Javier Sanz, de Bodegas Javier Sanz Viticultor; Beatriz Fernández, de Bodegas Liberalia, y Álvaro Gago, de Bodegas Cuatro Rayas, moderados por Eduardo Gordaliza, director de Informativos de Radio Televisión Castilla y León. Una uva la verdejo, y una zona, la de Rueda, que se constata está en el mejor momento de su historia, según todos los componentes de la mesa redonda, aunque también ya desde el siglo XI se da en otras zonas, como en Toro, y está creciendo exponencialmente. «Y con una relación calidad precio excepcional», según matizaron Javier Sanz y Álvaro Gago.

Las jornadas concluyen mañana en con la entrega del Premio Fundación UEMC por toda una vida dedicada al mundo del vino a los bodegueros Hermanos Pérez Pascuas.

A primera hora intervendrá , presidente de la Unión de Asociaciones de Sumilleres de España para abordar la labor de estos profesionales. A las 11 horas, Inés Muñoz, Bodega Hiriart (Cigales), Ángela Lorenzo, de Bodega Félix Lorenzo Cachazo (Rueda), Isabel Turrado, de Bodegas Vizar, y Almudena Alberca, de Bodega Viña Mayor, participarán en la mesa redonda 'Vinos con firma de mujer', moderada por Nieves Caballero, coordinadora de Vinos y Gastronomía en El Norte de Castilla.

La mesa redonda final del curso correrá a cargo de los presidentes de los consejos reguladores, Misericordia Bello (DO Bierzo), Carmen San Martín (DO Rueda), Julio Valles (DO Cigales), Felipe Nalda (DO Toro), Miguel Ángel Rojo (DO Arlanza), Rafael Blanco (DO Tierra de León y Juan Andrés Blanco (DO Arribes), moderados por el periodista Javier Pérez Andrés.