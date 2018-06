Mañueco pide «actuar con inteligencia» y reitera la «postura única» del PPCyL en la sucesión de Rajoy El estudio español Videomapping Pro se alzó con el premio absoluto de la tercera edición del festival Luz y Vanguardias de Salamanca. En la imagen el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco entrega el premio a Chema Ciscal. / David Arranz/ Ical De momento «no hay ninguna candidatura» a la presidencia nacional del PP EL NORTE Valladolid Viernes, 15 junio 2018, 16:08

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió este viernes «actuar con inteligencia, independientemente de si hay una o varias candidaturas» en el proceso de elección del sucesor de Mariano Rajoy como presidente del PP nacional, reiterando la «postura única» que mantendrá el PPCyL en dicho proceso, informa Ical.

Fernández Mañueco recordó que sobre la sucesión de Rajoy ya puso de manifiesto, así como los nueve presidentes provinciales del PP en Castilla y León, que irán «en una dirección única, buscando una candidatura única de unidad, fuerte», aunque siempre «desde el respeto a todas las posiciones y posturas que puedan plantearse sobre este asunto».

Con respecto a la posibilidad de que uno de los candidatos sea el presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, Fernández Mañueco aseguró que de momento no se pronuncia «ni a favor de esa persona ni de otras« porque «en estos momentos, no me consta que haya ninguna candidatura» oficial a la Presidencial nacional del Partido Popular.