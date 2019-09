Mañueco erige a la comunidad como «ejemplo de resultados en beneficio de la gente» Alfonso Fernández Mañueco en Ávila. / Ricardo Muñoz / Ical El presidente del Gobierno regional advierte a Pedro Sánchez de que Castilla y León no tolerará «la pasividad y el chantaje» EL NORTE Valladolid Domingo, 1 septiembre 2019, 21:10

El presidente del PP de Castilla y León y del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió ayer a Pedro Sánchez de que Castilla y León y sus ciudadanos no tolerarán «la pasividad, la indiferencia y el chantaje». Fernández Mañueco, que ayer participó en Ávila en un acto público de apertura del curso político junto al presidente del PP, Pablo Casado, reiteró al Gobierno la petición de una nueva financiación autonómica y del final del bloqueo político que vive España actualmente. «Sin un nuevo Gobierno, no hay presupuesto y no hay una nueva financiación autonómica», incidió Fernández Mañueco, quien consideró que el presidente en funciones se encuentra «muy cómodo viviendo de prestado en La Moncloa».

El presidente del PPCyL elogió los «excelentes» servicios públicos con los que cuenta Castilla y León, que «no se corresponden con la financiación que llega del Estado» ni con el bienestar que merecen y necesitan los castellanos y leoneses. Tras recordar que hace unos días escribió una carta a Pedro Sánchez, a la que reconoció no esperar respuesta, Fernández Mañueco instó a todos los ciudadanos a conocer que Pedro Sánchez «tiene que abandonar la parálisis y el chantaje al que está sometiendo a las personas de Castilla y León», reiteró.

Fernández Mañueco garantizó que la comunidad será una referencia para España porque tiene claro «qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo». Por ello, pidió a todos los cargos del partido responsabilidad y resultados porque recordó que es lo que exige la gente. «Lo que le he pedido a mi Gobierno y lo que os pido a vosotros son resultados, porque desde cada ciudad y cada pueblo nos los van a exigir, y eso es posible cuando se impulsan políticas de emprendimiento, la economía y también la cultura o la innovación como grandes palancas de la creación de empleo e inversiones». Y comprometió la defensa del mundo rural, a las personas que viven en él, al municipalismo o a las diputaciones porque el partido es «garantía de las políticas en el territorio, las que desarrolla el mundo rural y de que cada uno viva donde quiera vivir».