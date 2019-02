Mañueco no descarta convocar movilizaciones en Castilla y León contra el gobierno de Sánchez El presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, conversa con Antonio Silván. / Leticia Pérez / Ical Luis Tudanca pide al ejecutivo central que deje el diálogo con Cataluña «fuera de los Presupuestos» ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 6 febrero 2019, 14:32

El anuncio de que el Gobierno de Pedro Sánchez acepta la figura de un «relator» en una mesa de partidos sobre el futuro de Cataluña también ha causado una tormenta política en Castilla y León. El presidente del PP regional y candidato popular a la junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que «España y Castilla y León tienen un riesgo en el Gobierno de Pedro Sánchez». «Ahora nos damos cuenta de por qué fructificó la moción de censura. Se ha producido una negociación con los separatistas desleales con España. Quieren romper la Constitución y convertir a Castilla y León en una tierra sometida al Gobierno de Sánchez. No lo vamos a consentir», ha apuntado Mañueco.

El líder popular en Castilla y León ha anunciado que su partido llevará a cabo «iniciativas en las Cortes regionales, diputaciones y principales ayuntamientos» para «defender los intereses» regionales y «la «unidad de España», y ha dejado la puerta abierta para convocar manifestaciones populares. «No descartamos ninguna posibilidad complementaria», ha subrayado al ser preguntado por esta posibilidad.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado que el problema territorial con Cataluña solo se puede resolver «con diálogo y respeto a la Constitución y a la ley, pero no con soflamas». «Yo sí le pido una cosa al Gobierno de España: que deje este diálogo fuera de la negociación o la conversación sobre los Presupuestos Generales del Estado. Hay motivos para apoyarlos por parte de todos los partidos. Si Esquerra, PDeCat, Ciudadanos y PP quieren votar juntos en contra, que lo hagan y que salgan a la calle a explicar a los pensionistas, trabajadores y trabajadoras, dependientes por qué han votado en contra. Creo que se ha explicado mal lo que ha sucedido en las últimas horas, pero que unos días después de que el Tribunal Constitucional condenase al PP de aquí por vulnerar la Constitución sean ellos los que pidan respeto a la Constitución... Un poquito de pudor».

El diálogo, la única solución

En los pasillos de las Cortes también ha comparecido el portavoz de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández. «Todo lo que contribuya al diálogo y conversaciones para dar una solución al problema político que acaece en Cataluña me parece positivo y una buena noticia. No entiendo bien la figura del relator, me parece confusa, y no es buena premisa para entablar conversaciones la desconfianza. Que una persona tenga que levantar acta para hacer una relatoría de lo que se sustancia en las conversaciones implica una desconfianza que no es el punto de partida adecuado. Me gustaría que se explicitase esa figura del relator. Creo que no tiene nada que ver con un mediador porque el Gobierno de España no tiene nada que mediar con el Gobierno de Cataluña. Me sorprende que el PP se rasgue las vestiduras en este tema en Castilla y León, cuando 12 ex altos cargos de la Junta están imputados por corrupción y el Tribunal Constitucional ha sentenciado que el PP en Castilla y León impide a los grupos de la oposición ejercer su labor».

Por su parte, José Sarrión, procurador del Grupo Mixto por Izquierda Unida en las Cortes regionales, se ha mostrado convencido de que el «conflicto que hay con Cataluña solo se puede resolver desde el diálogo entre las partes y desde un federalismo republicano y solidario». «Las posiciones del Partido Popular sobre Cataluña han llevado a un recrudecimiento del conflicto».