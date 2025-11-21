El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco estrecha la mano de Felipe VI. Ical

Mañueco asiste a la celebración en el Palacio Real de Madrid de los 50 años de la reinstauración de la monarquía

El presidente de la Junta acude a la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, Felipe González, Miguel Herrero y Miquel Roca

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:55

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asistió hoy al acto de imposición del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a su madre, la reina Sofía, al expresidente del Gobierno Felipe González, así como a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Miquel Roca, que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid.

Fernández Mañueco acudió este viernes a esta ceremonia, presidida por sus majestades los reyes, en el marco de los 50 años de la reinstauración de la monarquía en España, informa Ical.

En su intervención, el rey Felipe VI reivindicó el espíritu de acuerdo y reconciliación que hizo posible la Transición en España frente a los tiempos actuales, en los que «el desacuerdo se expresa con crispación». Para el monarca, los protagonistas de aquel período histórico -entre los que ha citado a su padre, Juan Carlos I- apostaron por el «respeto frente al desprecio y la búsqueda del acuerdo frente a la imposición».

