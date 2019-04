Luis Fuentes formará parte de las listas de Ciudadanos a las Cortes Igea conversa con Luis Fuentes durante un pleno. / Ical Igea afirma que contará con «una inmensa mayoría» de los procuradores para las elecciones autonómicas del 26-M ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 4 abril 2019, 21:58

Luis Fuentes seguirá en las listas de Ciudadanos para las Cortes de Castilla y León. El portavoz parlamentario de la formación naranja durante la legislatura recién concluida cuenta con la confianza del candidato del partido a la Junta, Francisco Igea, y volverá a formar parte de las candidaturas con vistas a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Fuentes respaldó con su presencia a la otra gran aspirante en el proceso de primarias, Silvia Clemente, a la que acompañó en varios actos de campaña. Sin embargo, Igea tiene decidido incluirlo en las listas autonómicas que se harán públicas en los próximos días.

Ciudadanos obtuvo cinco procuradores en las Cortes regionales en los comicios de 2015. Uno de ellos, Manuel Mitadiel, ya ha manifestado que no seguirá por razones familiares. Mitadiel apoyó activamente a Igea en el proceso de primarias y está muy bien valorado por el líder de Ciudadanos en Castilla y León, que ha intentado convencerle, sin éxito, para que cambiara de opinión. Los otros cuatro procuradores que han formado parte del grupo de Ciudadanos en las Cortes han sido David Castaño, José Ignacio Delgado, Belén Rosado y el portavoz Luis Fuentes.

Excluido Manuel Mitadiel por voluntad propia, Francisco Igea respondió este jueves a la pregunta de si cuenta con los demás para la próxima legislatura en las Cortes .«Yo cuento con una inmensa mayoría de los cuatro restantes», afirmó. Por lo tanto, uno (o una) de ellos se quedará fuera de las listas que prepara el comité electoral de Ciudadanos bajo la supervisión de Igea, en este caso por decisión ajena al interesado. «No ha habido ninguna autoexclusión más», confirmó el candidato naranja a la Junta.

Aunque Igea no lo confirmó este jueves, Luis Fuentes no será el procurador excluido, ya que se valora la experiencia adquirida por el portavoz parlamentario durante los últimos cuatro años y su trabajo en las Cortes.

El hecho de que Fuentes mostrase su respaldo a Silvia Clemente tampoco ejercerá de freno para su continuidad en el parlamento autonómico. «Las personas que no me han apoyado estarán en las listas porque han trabajado para el partido. Y han trabajado a lo largo de estos cuatro años. Tienen un bagaje que nosotros no podemos desaprovechar», declaró ayer Igea sin mencionar ningún nombre en concreto.

«Estas no son unas primarias al estilo del PSOE, en las que la dirección pasa a cuchillo a todo el mundo que se ha opuesto [al vencedor]. No son unas primarias en las que, si el candidato no me gusta, lo quito. Hemos tenido un proceso para elegir un candidato, pero no vamos a laminar a cualquiera que se opone, como hacen otros partidos», insistió Igea.

«Ciudadanos es diferente, un partido raro, que no destroza sus ordenadores, que no les da golpes con un martillo, que no mira hacia otro lado cuando hay un problema, que hace primarias de verdad... Sé que es difícil comprender a una formación que hace estas cosas tan originales, pero sé que los ciudadanos van a entender que, a la larga, es mucho mejor tener un partido que no mira hacia otro lado y no lamina el trabajo de muchos militantes en estos últimos cuatro años», añadió el candidato de Cs a la Junta.

Francisco Igea negó que el partido se haya fracturado por divisiones internas a la hora de elaborar las listas municipales en diversas provincias. «Crecemos en número de militantes e incorporamos personajes relevantes de la vida política de Castilla y León. En aras a la objetividad, me gustaría que viéramos cuántas altas y cuántas bajas hemos tenido. La realidad es que estamos en crecimiento y más movilizados que nunca».