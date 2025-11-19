Lucía Méndez, Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional José Ángel Gallego, César Manso, Alicia Calvo, Raúl Rodríguez y Mónica Murciego, galardonados en distintas modalidades a la mejor labor profesional

El jurado del XXXIX Premio de Periodismo Francisco de Cossío falló este miércoles los galardones de esta edición, que en el caso de la trayectoria profesional recayó en la zamorana Lucía Méndez Prada. En la modalidad digital, el premio fue para José Ángel Gallego, de Tribuna Valladolid, por 'Serie Telerural', mientras la imagen de César Julio Manso Arroyo, 'Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora' se impuso en la categoría de fotografía.

En prensa, fue premiado el conjunto de reportajes sobre salud mental de Alicia Calvo, publicados en 'El Mundo de Castilla y León'; en radio el ganador fue Raúl Rodríguez por 'Más de uno Castilla y León desde Valencia. Cómo están los castellanos y leoneses allí tras la Dana', emitido en Onda Cero; y en televisión el premio fue para el documental 'Matar a la presidenta', de Mónica Murciego para RTVCyL.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Lucía Méndez Prada trabajó para 'El Correo de Zamora', 'El Norte de Castilla', la cadena Ser y 'Diario 16'; formó parte del equipo fundador de 'El Mundo' en 1989, periódico del que fue corresponsal parlamentaria hasta 1996, año en el que pasó a formar parte de la Secretaría de Estado de Comunicación del primer gobierno presidido por José María Aznar López.

Periodista y analista política, es columnista y docente universitaria; así como autora de tres libros. Su trayectoria ha sido merecedora de reconocimientos como el Premio Comunidad de Madrid (2019), el Premio Josefina Carabias (2018) y el VI Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo (2022).

José Ángel Gallego Vázquez, de 'Tribuna Valladolid', obtiene el XXXIX Premio de Periodismo Francisco de Cossío en su modalidad digital por el trabajo 'Serie Telerural'. El jurado concede, en esta modalidad, un accésit a Marco Romero Godos, de 'Diario de León', por el reportaje audiovisual 'Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León'.

'Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora 2024', instantánea de César Manso, es la imagen ganadora en Fotografía. Fue distribuida por la Delegación en España de la Agencia France-Presse (AFP) y publicada en las ediciones digitales de varios medios internacionales, entre ellos 'The Washington Post'.

En el apartado de radio, el jurado incluyó un accésit a la cadena Ser de Valladolid, por la serie de programas titulada 'Historias de la radio', con Carlos Flores y Martín Luna, con motivo del noventa cumpleaños de la emisora. En televisión, el jurado otorgó un accésit a Juan Francisco Martín, de RTVCyL, por el capítulo 5 de la serie 'Vivir en guerra', dedicado a los niños.

El jurado

El jurado de la XXXIX edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío, presidido por el director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta, lo han conformado los periodistas Javier Tutor Vélez (COPE), Álvaro Melcón Palacios (Diario de Burgos), Luis Cañón Rodríguez (Onda Cero), Pablo Rodríguez Lago (El Mundo de Castilla y León) Jorge Losada Montero (RTVCYL) Iván Fernández del Río (RTVE), Julián Ballestero Chillón (La Gaceta de Salamanca), Joaquín Sánchez Torné (Diario de León), Javier Juan Cuevas (SER), Florencio Carrera Castro (Castilla y León Radio), Ángel Ortiz Dávila (El Norte de Castilla), Raúl Mata Ajuria (La Razón) y Félix Ángel Carreras Álvarez (Tribuna). Ana Garrido, periodista de la Dirección de Comunicación, ejerció como secretaria del jurado.

Los premios de Periodismo Francisco de Cossío, en su XXXIX edición, se entregarán el próximo 11 de diciembre en una gala que se celebrará a las 19.00 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

